Nayanthara Religion Conversion: దక్షిణాది సినిమా స్టార్ నటీమణులలో నయనతార ఒకరు. సినిమాలతో పాటు, ఈ బ్యూటీ వ్యక్తిగత సమస్యలతో కూడా తరచుగా వార్తల్లో నిలుస్తుంది. నయనతార క్రైస్తవ కుటుంబంలో పుట్టి పెరిగినా.. తాను ప్రేమించిన హీరో కోసం హిందూ మతంలోకి మారిపోయింది. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Oct 30, 2025, 07:27 PM IST

అప్పటి వరకు క్రైస్తవురాలిగా ఉన్న నయనతార హిందూ మతంలోకి మారిపోయింది. 

మీడియా నివేదికల ప్రకారం 2011లో నటి నయనతార చెన్నైలోని ఆర్య సమాజ్ ఆలయానికి వెళ్లి హిందూ మతంలోకి మారారు. ఆమె తన స్వంత ఇష్టానుసారం మతం మారినట్లు సమాచారం. ఆమె ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఈ విషయం గురించి బహిరంగ ప్రకటన కూడా ఇచ్చింది. 

"అవును, నేను హిందువుని, ఇది నా స్వంత నిర్ణయం. నేను ఈ ప్రక్రియను నా హృదయపూర్వకంగా.. విధేయతతో చేశాను" అని నటి నయనతార పేర్కొంది. అలాగే, ఆర్య సమాజ్ వర్గాల ప్రకారం, వాల్టాక్స్ రోడ్డులోని ఆర్య సమాజ్ ఆలయానికి వెళ్లి 'శుద్ధి కర్మ' అనే వేద శుద్ధి ద్వారా నయనతార హిందువుగా మారిందని చెబుతున్నారు. 

కొన్ని మీడియా నివేదికల ప్రకారం.. నయనతార తన మాజీ ప్రియుడు నటుడు ప్రభుదేవా కారణంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకుందని చెబుతున్నారు. నయనతార ప్రభుదేవాను వివాహం చేసుకోవాలనుకుంది. దాని ప్రకారం.. ఆమె క్రైస్తవ మతం నుండి హిందూ మతంలోకి మారి అతనిని వివాహం చేసుకుందని చెబుతారు. కానీ దురదృష్టవశాత్తు, పెళ్లికి ముందే వారి సంబంధం తెగిపోయింది.  

ప్రభుదేవాతో సంబంధం తెగిపోయిన తర్వాత.. హీరోయిన్ నయనతార, దర్శకుడు విఘ్నేష్ శివన్‌ను ప్రేమించి వివాహం చేసుకుంది. ఈ జంట సరోగసీ ద్వారా కవల అబ్బాయిలకు తల్లిదండ్రులు అయ్యారు. నయనతార పిల్లలకు ఉయిర్, ఉలగం అని పేర్లు పెట్టింది. పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత కూడా నయనతార సినిమాల్లో నటిస్తూ బిజీగా ఉంది.

