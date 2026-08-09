Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /వినోదం
  • /Nayanthara: అతని కోసం రూల్స్ అన్ని బ్రేక్ చేసిన నయనతార.. ఆయన రాజ్యంలోకి వెళ్ళిపోయాను అంటూ కామెంట్స్!

Nayanthara: అతని కోసం రూల్స్ అన్ని బ్రేక్ చేసిన నయనతార.. ఆయన రాజ్యంలోకి వెళ్ళిపోయాను అంటూ కామెంట్స్!

Nayanthara: సౌత్ ఇండియన్ సినిమాలో స్టార్ హీరోయిన్‌గా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న నయనతార సాధారణంగా సినిమా ప్రమోషన్ కార్యక్రమాలకు దూరంగా ఉంటారు. అయితే ‘టాక్సిక్: ఏ ఫెయిరీటేల్ ఫర్ గ్రోన్-అప్స్’ సినిమా విషయంలో మాత్రం ఆమె తన నిర్ణయాన్ని మార్చుకున్నారు. బెంగళూరులో జరిగిన సినిమా ట్రైలర్ లాంచ్ కార్యక్రమానికి నయనతార హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె హీరో యష్ గురించి చాలా విషయాలు చెప్పారు.

Written ByVishnupriya
Published: Aug 09, 2026, 10:58 AM IST|Updated: Aug 09, 2026, 10:58 AM IST
Nayanthara: అతని కోసం రూల్స్ అన్ని బ్రేక్ చేసిన నయనతార.. ఆయన రాజ్యంలోకి వెళ్ళిపోయాను అంటూ కామెంట్స్!
Image Credit: Nayanthara(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Nayanthara: అతని కోసం రూల్స్ అన్ని బ్రేక్ చేసిన నయనతార.. ఆయన రాజ్యంలోకి వెళ్ళిపోయాను అంటూ కామెంట్స్!
2
3
4
5