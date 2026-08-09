/Nayanthara: అతని కోసం రూల్స్ అన్ని బ్రేక్ చేసిన నయనతార.. ఆయన రాజ్యంలోకి వెళ్ళిపోయాను అంటూ కామెంట్స్!

Nayanthara:యష్ ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్న ఈ సినిమాలో నయనతార, కియారా అద్వానీ, హ్యూమా ఖురేషి, రుక్మిణి వసంత్, తారా సుతారియా కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. గీతూ మోహన్దాస్ ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. శనివారం విడుదలైన ట్రైలర్కు ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి ఆసక్తి కనిపిస్తోంది.
తాను సాధారణంగా సినిమా ప్రమోషన్స్కు ఎందుకు హాజరుకానో నయనతార ఈ కార్యక్రమంలో వివరించారు. ప్రమోషన్స్ అంటే తనకు ఇష్టం లేదని కాదు.. అలాంటి కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడం తనకు అంత సౌకర్యంగా అనిపించదని చెప్పారు. అందుకే ఎక్కువగా ప్రమోషన్స్కు దూరంగా ఉంటానని తెలిపారు.
అయితే ‘టాక్సిక్’ విషయంలో మాత్రం యష్ కారణంగా తాను ప్రమోషన్ కార్యక్రమానికి వచ్చానని నయనతార చెప్పారు. యష్ తనకు ఫోన్ చేసి అడిగిన తర్వాత ఈ ఈవెంట్కు రావాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు తెలిపారు.
యష్ను మొదటిసారి కలిసిన సందర్భాన్ని కూడా ఆమె గుర్తు చేసుకున్నారు. తాను ఇప్పటికే ఎంతో మంది స్టార్ హీరోలతో కలిసి పనిచేశానని చెప్పిన నయనతార.. యష్ను కలిసినప్పుడు మాత్రం అతని వ్యక్తిత్వం చాలా ప్రత్యేకంగా అనిపించిందన్నారు. అతని లార్జర్-దెన్-లైఫ్ ఇమేజ్ చూసి, తాను ‘రాకీ భాయ్ రాజ్యంలోకి వెళ్తున్నానా?’ అని అనుకున్నానని సరదాగా చెప్పారు.
అంతేకాదు, యష్ కష్టపడి పనిచేసే విధానాన్ని నయనతార ప్రశంసించారు. తాను ఇప్పటివరకు ఇంతగా శ్రమించే నటుడిని చూడలేదని అన్నారు. దాదాపు నాలుగున్నర సంవత్సరాల పాటు యష్ తన సమయం, శక్తిని ‘టాక్సిక్’ సినిమాకు కేటాయించారని చెప్పారు.
చివర్లో తన మనసులోని మాటలన్నీ చెప్పేశానని గుర్తించిన నయనతార సరదాగా స్పందించారు. “ఓ మై గాడ్.. నేను నా మనసులో ఉన్నదంతా చెప్పేశాను. బహుశా అందుకే నేను ప్రమోషన్స్కు రానేమో” అంటూ నవ్వించారు.
యష్ కూడా నయనతారకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ఆమె ప్రతిభ, స్టార్డమ్, అంకితభావాన్ని ప్రశంసించారు. సినిమా కోసం ఆమె చేసిన ప్రయత్నాన్ని ప్రత్యేకంగా అభినందించారు. ‘టాక్సిక్’ 2026 ఆగస్టు 26న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook