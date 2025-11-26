English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • NBK 111: పవర్‌ఫుల్‌ కింగ్‌గా బాలయ్య.. ఫ్యాన్స్‌కు డబుల్ ట్రీట్..

NBK 111: పవర్‌ఫుల్‌ కింగ్‌గా బాలయ్య.. ఫ్యాన్స్‌కు 'డబుల్' ట్రీట్..

NBK 111: బాలకృష్ణ ప్రస్తుతం వరుస సినిమాలతో జోరుమీదున్నాడు. అంతేకాదు తనకు హిట్టిచ్చిన దర్శకులకే మళ్లీ డైరెక్షన్ ఛాన్స్ ఇస్తున్నారు. తాజాగా తనకు వీరసింహారెడ్డి వంటి హిట్ ఇచ్చిన ర్శకుడు  గోపీచంద్ మలినేనితో మరో కొత్త సినిమాకు ఓకే చెప్పాడు. ఇప్పటికే అఫీషియల్ గా ప్రకటించిన ఈ సినిమా నేడు  పూజా కార్యక్రమాలతో ప్రారంభమైంది.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Nov 26, 2025, 02:12 PM IST

Trending Photos

Heroine drunk: తాగేసి వనికిపోయిన స్టార్ హీరోయిన్.. ప్రభాస్ హీరోయిన్ తో చక్కర్లు..!
5
Heroine drunk
Heroine drunk: తాగేసి వనికిపోయిన స్టార్ హీరోయిన్.. ప్రభాస్ హీరోయిన్ తో చక్కర్లు..!
Pawan Kalyan: మాటనిలబెట్టుకున్న పవన్ కళ్యాణ్ .. శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి ఆలయంకు 30 ఎకరాల భూమి కేటాయింపు..
7
pawan kalyan
Pawan Kalyan: మాటనిలబెట్టుకున్న పవన్ కళ్యాణ్ .. శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి ఆలయంకు 30 ఎకరాల భూమి కేటాయింపు..
Star Actress: కుక్కలు పిక్కలు కొరకడం మేటరే కాదూ.!.. స్టార్ హీరోయిన్ వ్యాఖ్యలపై నెట్టింట దుమారం..
5
Nivetha Pethuraj
Star Actress: కుక్కలు పిక్కలు కొరకడం మేటరే కాదూ.!.. స్టార్ హీరోయిన్ వ్యాఖ్యలపై నెట్టింట దుమారం..
Gold Rate: డ్రాగన్ కంట్రీ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంటే చాలు.. 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. లక్షకు దిగివచ్చే ఛాన్స్..!!
6
Gold Price Rise
Gold Rate: డ్రాగన్ కంట్రీ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంటే చాలు.. 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. లక్షకు దిగివచ్చే ఛాన్స్..!!
NBK 111: పవర్‌ఫుల్‌ కింగ్‌గా బాలయ్య.. ఫ్యాన్స్‌కు 'డబుల్' ట్రీట్..

NBK 111: బాలకృష్ణ ప్రస్తుతం హిట్ కాంబినేషన్ ను రిపీట్ చేస్తున్నాడు. తనకు  ఇప్పటికే తనకు సింహా, లెజెండ్, అఖండ వంటి హిట్స్ ఇచ్చిన దర్శకుడు బోయపాటి శ్రీనుతో నాల్గోసారి ‘అఖండ 2 తాండవం’ సినిమాతో పలకరించబోతున్నాడు. ఈ సినిమా డిసెంబర్ 5న ప్యాన్ ఇండియా లెవల్లో తెలుగు, తమిళం, హిందీ, మలయాళం, కన్నడ, భోజ్ పురి, అవథ్ భాషల్లో విడుదల కాబోతుంది. ఇప్పటికే విడుదలైన ఈ సినిమా ట్రైలర్ అఖండ 2 తాండవం పై అంచనాలు పెంచేశాయి. ఈ సినిమా తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు హిందీలో భారీ బిజినెస్ చేసినట్టు సమాచారం. అంతేకాదు బాలకృష్ణ కెరీర్ లో తొలి ప్యాన్ ఇండియా చిత్రం ఇదే కావడం గమనార్హం.  

Add Zee News as a Preferred Source

ఓ హీరో సినిమా 65 యేళ్ల వయసులో ప్యాన్ ఇండియా లెవల్లో విడుదల కావడం అనేది మాములు విషయం  కాదు. రజనీకాంత్, కమల్ హాసన్,  చిరంజీవి, మోహన్ లాల్ తర్వాత ఈ ఏజ్ లో ప్యాన్ ఇండియా వ్యాప్తంగా తన సినిమాను విడుదల చేసిన సీనియర్ హీరోగా బాలయ్య రికార్డులకు ఎక్కాడు. తాజాగా గోపీచంద్ మలినేని దర్శకత్వంలో చేస్తోన్న చిత్రంలో చారిత్రక పాత్రలో కనువిందు  చేయబోతున్నాడు. ఈ మూవీలో  బాలకృష్ణ మరోసారి డ్యూయల్ రోల్లో చేయబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది. ఇద్దరు రాజులు కత్తితో పట్టుకున్న ఫోటో ను విడుదల చేశారు. వీరిసింహారెడ్డి తర్వాత మరోసారి గోపీచంద్ మలినేనితో మరోసారి డ్యూయల్ రోల్ ఫార్ములాతోనే ఆడియన్స్ ముందుకు రాబోతున్నాడు. ఇక బాలయ్య, బోయపాటి శ్రీను విషయానికొస్తే.. వీళ్ల కాంబినేషన్ లో  వచ్చిన అన్ని సినిమాల్లో బాలకృష్ణ డ్యూయల్ రోల్స్  చేయడం విశేషం. 

Read more: Leopard Video: ఓర్నాయనో.. స్పైడర్ మ్యాన్‌లా మారిన చిరుతపులి.. ఏకంగా ఇంటి గోడను ఎక్కుతూ.. వీడియో వైరల్..

తాజాగా గోపీచంద్ మలినేని .. బాలకృష్ణ తో చేయబోతున్నది చారిత్రక నేపథ్యమున్న సినిమా. ఈ చిత్రంలో బాలయ్య.. సరసన నయనతార యాక్ట్ చేస్తోంది. వీళ్లిద్దరి కలయికలో సింహా, శ్రీరామరాజ్యం,జై సింహా తర్వాత వీళ్ల కలయికలో రాబోతున్న చిత్రం ఇదే.  ఇందులో మహారాణి పాత్రలో కనిపించబోతున్నారు. మరో ఇద్దరు కథానాయికలకు చోటు ఉంది. ఈ సినిమా చారిత్రక నేపథ్యంతో పాటు టైమ్ ట్రావెల్ సినిమాగా రాబోతున్నట్టు తెలుస్తోంది.  మొత్తంగా ఈ రోజు పూజా కార్యక్రమాలతో ప్రారంభైన ఈ సినిమా రెగ్యులర్ షూటింగ్ డిసెంబర్ 15 నుంచి ప్రారంభం కానున్నట్టు సమాచారం. అంతేకాదు  ఈ చిత్రాన్ని  వచ్చే యేడాది దసరా కానుకగా విడుదల చేయాలనే ప్లాన్ లో ఉన్నారు. 

Also Read:​  చిరంజీవికి అమ్మగా.. అక్కగా.. చెల్లిగా..భార్యగా యాక్ట్ చేసిన వన్ అండ్ ఓన్లీ హీరోయిన్..

Also Read:  ధర్మేంద్ర మొదటి భార్య ఎవరు..? విడాకులు ఇవ్వకుండానే ఎందుకు రెండో వివాహాం చేసుకున్నాడు..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

NBK 111NBKBalakrishnaGopichand MalineniNayanthara

Trending News