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NBK 112: బాలకృష్ణ, కొరటాల శివ సినిమాకు ముహూర్తం ఖరారు..

NBK 112: నందమూరి బాలకృష్ణ 66 యేళ్ల వయసులో వరుస చిత్రాలతో దూకుడు మీదున్నాడు. యంగ్ హీరోలు.. యేడాదికి ఒకటి రెండు చిత్రాలు చేయడానికీ అపసోపాలు పడుతుంటే బాలయ్య మాత్రం ఒక సినిమా సెట్స్ పై ఉండగానే మరో సినిమాకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇస్తున్నాడు. ఓ వైపు గోపీచంద్ మలినేని సినిమాను కంప్లీట్ చేసే పనిలో ఉండగానే.. మరోవైపు కొరటాల శివ సినిమాకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చాడు. అంతేకాదు ఈ సినిమాకు ముహూర్తం కూడా ఖరారు చేశారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 22, 2026, 12:25 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 12:25 PM IST
NBK 112: బాలకృష్ణ, కొరటాల శివ సినిమాకు ముహూర్తం ఖరారు..
Image Credit: NBK 112 (Source/Movie Photo)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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