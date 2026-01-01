Akhanda 2: మిక్స్ డ్ టాక్ తో ‘అఖండ–2’ కు డీసెంట్ వసూళ్లు..‘రాజా సాబ్’ వచ్చే వరకు బాక్సాఫీస్ కు పెద్ద దిక్కు..

నందమూరి బాలకృష్ణ, బోయపాటి శ్రీను కలయికలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘అఖండ 2 తాండవం’. డిసెంబర్ 5న విడుదల కావాల్సిన ఈ సినిమా ఒక వారం ఆలస్యంగా డిసెంబర్ 12 విడుదలైంది నందమూరి బాలకృష్ణ 60 యేళ్ల తర్వాత వరుస విజయాలతో దూసుకుపోతున్నాడు. విడుదలైన తర్వాత అఖండ 2 చూసిన ప్రతి ఒక్కరూ సనాతన ధర్మానికి, భారతదేశ ఔన్నత్యానికి, దర్శకుడు బోయపాటి శ్రీను బాలకృష్ణను సూపర్మ్యాన్గా చూపించిన తీరును మెచ్చుకుంటున్నారు. ఇలాంటి సబ్జెక్ట్ తో సినిమా చేయడమే సాహసం. ఇక అఖండ గా బాలయ్యను తప్పించి మరో నటుడిని ఊహించుకోవడం కష్టమే అని చెప్పాలి. ఈ సినిమాతో బాలకృష్ణ జాతీయ అవార్డు అందుకుంటారని ఆయన అభిమానులతో పాటు కామన్ ప్రేక్షకులు చెబుతున్న మాట. ఈ సినిమా చూసిన ప్రేక్షకులు శివభక్తులైతే పూనకాలతో ఊగిపోయారు.
సినిమా చూసి ఇది తమ సినిమా అంటూ బాలయ్యను శివునిగా ఊహించుకుని పొంగిపోయారు. హిందూ ధర్మాన్ని ఆరాధించే భక్తులందరూ నిండు మనసుతో ఈ సినిమాను ఆశీర్వదించడంతో పాటు ఆదరిస్తున్నారు. ఏదేమైనా ఎవరేమనుకున్నా ఒక సినిమా విడుదలవ్వాల్సిన సమయంలో విడుదలవ్వకుండా వాయిదా పడితే కలెక్షన్ల పరంగా రెవెన్యూ దాదాపు 20 శాతం వరకు మైనస్ అవ్వడం పెద్ద లోటు అని ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్న మాట.
అదే ఈ సినిమా విషయంలో జరిగింది. ఇప్పటికే ‘అఖండ–2’ సినిమా విడుదలైన కొన్ని కేంద్రాలలో సేఫ్గా నిలిచినట్టు బయ్యర్స్ చెబుతున్న మాట. మరికొన్ని చోట్ల ఇంకా రన్ కొనసాగుతుంది. ప్రభాస్ హీరోగా నటించిన ‘ది రాజాసాబ్’ విడుదలయ్యేవరకు ఈ సినిమా రన్ ఇలానే ఉంటే అందరూ సేఫ్గా బయటపడతారని ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్న మాట.
బాలయ్య ‘అఖండ 2’ విషయానికొస్తే.. గతంలో ఎన్నడు చూడనట్టుగా ఈయన కెరీర్ పీక్స్ లో ఉందనే చెప్పాలి. అఖండ నుంచి వరుసగా హిట్స్ తో దూసుకుపోతున్న బాలకృష్ణ..తాజాగా ‘అఖండ 2’ మూవీతో పలు రికార్డులను అందుకున్నాడు. ఈ సినిమా రూ. 100 కోట్ల గ్రాస్ క్లబ్బులో చేరిన ఐదో సినిమాగా రికార్డులకు ఎక్కింది. అంతేకాదు యూఎస్ బాక్సాఫీస్ దగ్గర వన్ మిలియన్ డాలర్ కలెక్ట్ చేసిన చిత్రంగా రికార్డులకు ఎక్కింది. టాలీవుడ్ సీనియర్ హీరోల్లో వరుసగా ఐదు చిత్రాలు వంద కోట్ల గ్రాస్ క్లబ్ లో చేరిన హీరో ఎవరు లేరు. మరోవైపు యూఎస్ బాక్సాఫీస్ దగ్గర వరుసగా ఐదు చిత్రాలు.. గౌతమిపుత్రశాతకర్ణితో కలిపితే ఆరు సినిమాలు వన్ మిలియన్ యూఎస్ డాలర్స్ కలెక్ట్ చేశాయి. ఈ రికార్డు టాలీవుడ్ సీనియర్ హీరోల్లో మరెవరికి లేదు. ఏది ఏమైనా 2025లో బాలయ్య.. పద్మభూషణ్ అవార్డుతో పాటు 50 యేళ్లు కంటిన్యూగా హీరోగా నటించిందుకు వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ తో పాటు.. ముంబై నేషనల్ స్టాక్ ఎక్సెంజీలో గంట వాయించిన తొలి దక్షిణాది నటుడిగా పలు రికార్డులను అందుకోవడం విశేషం. ఈ యేడాది గోపీచింద్ మలినేనితో ఓ పీరియాడికల్ సినిమా చేయబోతున్నారు. ఈ యేడాది దసరా కానుకగా విడుదల చేయాలనే ప్లాన్ లో ఉన్నారు మేకర్స్.
