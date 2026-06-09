/NBK - Koratala: బాలయ్యను డీ కొట్టే విలన్ పాత్రలో సీనియర్ స్టార్ హీరో.. కొరటాల స్కెచ్ మాములుగా లేదుగా..

Dr Rajashekar Villain in NBK 112 : బాలకృష్ణ ప్రస్తుతం గోపీచంద్ మలినేని దర్శకత్వంలో ఓ సినిమా చేస్తున్నాడు. దాంతో పాటు కొరటాల శివ దర్శకత్వంలో ఓ సినిమా చేస్తున్నాడు. దేవర 2 కంటే ముందే బాలయ్యతో పవర్ఫుల్ సందేశాత్మక చిత్రం తెరకెక్కిస్తున్నట్టు సమాచారం. ఈ చిత్రంలో బాలయ్యను ఢీ కొట్టే విలన్ పాత్రలో సీనియర్ స్టార్ హీరో డాక్టర్ రాజశేఖర్ నటిస్తున్నట్టు సమాచారం. దీనిపై త్వరలో అధికారిక సమాచారం రావాల్సి ఉంది. గతంలో వీళ్లిద్దరు ‘విక్రమ్ వేద’ సినిమా రీమేక్ చేద్దామకున్నారు. ఆ సినిమా ఎందుకో వర్కౌట్ కాలేదు. కానీ కొరటాల శివ దర్శకత్వంలో బాలయ్యకు ధీటుగా డాక్టర్ రాజశేఖర్ పాత్ర ఉండబోతుందట. మైండ్ గేమ్ నేపథ్యంలో జరిగే ఈ సినిమాలో డాక్టర్ రాజశేఖర్ .. బాలయ్యను ఢీ కొట్టబోతున్నారు. ఈ సినిమా బాలయ్య బర్త్ డే సందర్భంగా పూజా కార్యక్రమాలతో ప్రారంభం చేస్తారా లేదా అధిక మాసం ఓన్లీ అఫీషియల్ ప్రకటన విడుదల చేస్తారా అనేది చూడాలి.
ఈ సినిమాను వచ్చే సంక్రాంతి కానుకగా విడుదల చేయాలనే ప్లాన్తో తెరకెక్కించాలనుకుంటున్నారు. జూలై నుంచి బాలయ్య, కొరటాల శివ సినిమా సెట్స్ పైకి వెళ్లనుంది. నాలుగు నెలల్లో షూటింగ్ కంప్లీట్ చేసి సినిమాను సంక్రాంతి బరిలో దింపాలనే యోచనలో ఉన్నట్టు సమాచారం.ఈ చిత్రంలో బాలయ్య రెండు విభిన్న పాత్రల్లో కనిపించబోతున్నట్టు సమాచారం. ఈ సినిమాను యువసుధ ఆర్ట్స్ పతాకంపై మిక్కిలినేని సుధాకర్ నిర్మిస్తున్నారు. అనిరుథ్ ఈ చిత్రానికి సంగీతం అందిస్తున్నారు.
మరోవైపు బాలయ్య.. గోపీచంద్ మలినేని సినిమా విషయానికొస్తే.. ఈ చిత్రంలో బాలయ్య ముంబై గ్యాంగ్ స్టర్గా కనిపించబోతున్నాడు. గతంలో అశోక చక్రవర్తిలో కూడా ముంబై గ్యాంగ్ స్టర్ పాత్రలో నటించాడు. ఆ తర్వాత ప్రాణానికి ప్రాణం, యువరత్న రాణా, సుల్తాన్ వంటి చిత్రాల్లో గ్యాంగ్ స్టర్గా నటించారు. తాజాగా గోపీచంద్ మలినేని దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతోన్న ఈ సినిమాలో బాలయ్య మరోసారి పవర్ఫుల్ డాన్గా కనిపించబోతున్నాడు. ఈ సినిమా టైటిల్తో పాటు విడుదల తేదిని రేపు (జూన్ 10)న బాలకృష్ణ పుట్టినరోజు సందర్భంగా అఫీషియల్గా ప్రకటించే అవకాశాలున్నాయి. ఇందులో మంచు మనోజ్ .. విలన్ పాత్రలో నటిస్తున్నాడు. దీంతో పాటు వివేక్ ఆత్రేయతో పాటు ఓ తమిళ దర్శకుడితో పాటు మరికొంత మంది యువ డైరెక్టర్స్ బాలయ్యతో సినిమాలు చేయాలనే ప్లాన్లో ఉన్నారు. ఏది ఏమైనా బాలయ్య.. 66 యేళ్ల వయసులతో కుర్ర హీరోలతో పోటీ పడుతూ సినిమాలు చేస్తుండటం మాములు విషయం కాదు.
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