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NBK - Koratala: బాలయ్యను డీ కొట్టే విలన్ పాత్రలో సీనియర్ స్టార్ హీరో.. కొరటాల స్కెచ్ మాములుగా లేదుగా..

NBK - Koratala: నందమూరి బాలకృష్ణ వరుస చిత్రాలతో అలరిస్తున్నాడు. గతేడాది ‘అఖండ 2 తాండవం’ సినిమాతో  పలకరించారు. ఈ సినిమాకు బాక్సాఫీస్ దగ్గర అబౌ యావరేజ్‌గా నిలిచింది. ఈ సినిమా తర్వాత గోపిచంద్ మలినేని దర్శకత్వంలో ఓ పవర్ఫుల్ సినిమా చేస్తున్నాడు. ఆ సినిమా చేస్తూనే కొరటాల శివ దర్శకత్వంలో నెక్ట్స్ మూవీకి ఓకే చెప్పాడు. ఈ సినిమాలో బాలయ్యను ఢీ కొట్టే విలన్ పాత్రలో సీనియర్ హీరో నటిస్తున్నట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 09, 2026, 11:43 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 11:43 AM IST
NBK - Koratala: బాలయ్యను డీ కొట్టే విలన్ పాత్రలో సీనియర్ స్టార్ హీరో.. కొరటాల స్కెచ్ మాములుగా లేదుగా..
Image Credit: NBK Koratala Siva Movie (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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