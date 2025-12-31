Neeakanta: ‘శంబాల’ ఫేమ్ ఆది సాయికుమార్ ముఖ్య అతిథిగా గ్రాంగ్ గా ‘నీలకంఠ’ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్..

తెలుగు సహా తమిళం, హిందీ వంటి పలు బ్లాక్ బస్టర్ చిత్రాల్లో చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ గా యాక్ట్ చేసిన మాస్టర్ మహేంద్రన్ హీరోగా ప్రమోషన్ పొందాడు. అతను హీరోగా చేసిన సినిమా "నీలకంఠ". ఈ చిత్రాన్ని శ్రీమతి ఎం.మమత, శ్రీమతి ఎం. రాజరాజేశ్వరి సమర్పణలో ఎల్ఎస్ ప్రొడక్షన్స్, గ్లోబల్ సినిమాస్ బ్యానర్స్ పై మర్లపల్లి శ్రీనివాసులు, వేణుగోపాల్ ఈ చిత్రాన్ని ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ కాకుండా నిర్మిస్తున్నారు. రాకేష్ మాధవన్ డైరెక్ట్ చేశారు. నేహా పఠాన్, యష్న ముతులూరి, స్నేహా ఉల్లాల్ కథానాయికలుగా నటించారు. "నీలకంఠ" సినిమా పాన్ ఇండియా స్థాయిలో తెలుగుతో పాటు హిందీ, తమిళం, కన్నడ, మలయాళంలో జనవరి 2న గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కాబోతుంది.
తాజాగా ఈ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ ను హైదరాబాద్ లో ఘనంగా నిర్వహించారు. యంగ్ హీరోలు ఆది సాయికుమార్, ఆకాష్ జగన్నాథ్ ఈ కార్యక్రమంలో ఛీఫ్ గెస్ట్ లుకా హాజరై చిత్ర యూనిట్ ను అభినందించారు. ఈ సందర్భంగా హీరో మాస్టర్ మహేంద్రన్ మాట్లాడుతూ - తెలుగు ఆడియెన్స్ నాకు ఇస్తున్న సపోర్ట్ ఎప్పటికీ మరిచిపోలేను. ఆది నాకు మంచి దోస్తు. శంబాల హిట్ తో సాయికుమార్ గర్వపడేలా విజయాన్ని అందుకున్నారన్నారు.
ఆకాష్ ఈ వేడుకకు రావడం ఆనందంగా ఉందన్నారు. నాకు సినిమానే ప్రపంచం. చాలా పోటీ ఉంది, కొత్త హీరోలు వస్తునే ఉన్నారు. కానీ నేను నా ప్రయత్నాలు చేస్తూనే ఉంటాను. మిమ్మల్ని ఎంటర్ టైన్ చేయాలి అనేది ఒక్కటే నాకు తెలిసిన విషయం అన్నారు. నీలకంఠ సినిమాకు మా టీమ్ అంతా కష్టపడ్డారు. ప్రొడ్యూసర్స్ ఇద్దరు సినిమా పై అభిమానంతో ఈ సినిమాను ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ కాకుండా నిర్మిస్తున్నారు. వాళ్లు సెట్ లేకుండా ఒక్క రోజు కూడా షూటింగ్ జరగలేదు. డైరెక్టర్ కొత్త అయినా టాలెంటెడ్. అతను ఇచ్చిన నెరేషన్ తోనే ఎంత టాలెంటెడ్ అనేది తెలిసింది. యష్న సీతగా ఆకట్టుకుంటుంది. జనవరి 2న థియేటర్స్ లోకి వస్తున్న మా సినిమాను చూసి ఆదరించాలని కోరుకుంటున్నట్టు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా ఆది సాయికుమార్ మాట్లాడుతూ.. ఈ సినిమా తప్పకుండా విజయం సాధిస్తుంది. విజయోత్సవ సభలో మాట్లాడుకుందామని చిత్రంపై అంచనాలు పెంచేశారు.
