English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Neeakanta: ‘శంబాల’ ఫేమ్ ఆది సాయికుమార్ ముఖ్య అతిథిగా గ్రాంగ్ గా ‘నీలకంఠ’ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్..

Neeakanta: ‘శంబాల’ ఫేమ్ ఆది సాయికుమార్ ముఖ్య అతిథిగా గ్రాంగ్ గా ‘నీలకంఠ’ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్..

Neeakanta: నేటి బాలలే రేపటి పౌరులన్నట్టు.. నేటి బాలనటులే.. రేపటి హీరోలుగా మన తెలుగు తెరపై ఎంతో మంది చిన్నారులు.. ఆ తర్వాత పెద్ద స్టార్స్ అయిన సందర్భాలు కోకొల్లలు. తాజాగా సినీ ఇండస్ట్రీలో మరో బాలనటుడు హీరోగా లక్ పరీక్షించుకుంటున్నాడు. ‘నీలకంఠ’ అనే ప్యాన్ ఇండియా మూవీతో పలకరించబోతున్నాడు. తాజాగా జరిగిన ఈ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ కు శంబాలతో సూపర్ సక్సెస్ అందుకున్న ఆది సాయికుమార్ ముఖ్యఅతిథిగా విచ్చేసి మూవీ యూనిట్ కు అభినందనలు తెలియజేసారు.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Dec 31, 2025, 09:37 PM IST

Trending Photos

Gold Rate Today: గుడ్ న్యూస్ తగ్గిన బంగారం ధర.. ప్యూచర్ మార్కెట్లో బొక్కాబోర్లాపడిన వెండి.. నేడు డిసెంబర్ 30వ తేదీ ధరలు ఇవే..!!
6
Gold prices today
Gold Rate Today: గుడ్ న్యూస్ తగ్గిన బంగారం ధర.. ప్యూచర్ మార్కెట్లో బొక్కాబోర్లాపడిన వెండి.. నేడు డిసెంబర్ 30వ తేదీ ధరలు ఇవే..!!
Navapanchama Raja Yogam: 30 యేళ్ల తర్వాత అరుదైన నవ పంచమ రాజయోగం.. ఈ 3 రాశుల వారి లక్కుతో నక్కతోక తొక్కినట్టే..
6
Navapanchama Raja Yogam
Navapanchama Raja Yogam: 30 యేళ్ల తర్వాత అరుదైన నవ పంచమ రాజయోగం.. ఈ 3 రాశుల వారి లక్కుతో నక్కతోక తొక్కినట్టే..
Silver Investment: వెండి పరుగులు ఆగవు.. ఖర్చులు తగ్గించి.. సిల్వర్‎లో ఇన్వెస్ట్ చేయండి.. ఇది ఆరంభం మాత్రమే..!!
6
Silver Investment 2025
Silver Investment: వెండి పరుగులు ఆగవు.. ఖర్చులు తగ్గించి.. సిల్వర్‎లో ఇన్వెస్ట్ చేయండి.. ఇది ఆరంభం మాత్రమే..!!
Venus Transit : కొత్త యేడాదిలో శుక్రుడి అద్భుత సంచారం.. ఈ 3 రాశులు కోటీశ్వరులు కాబోతున్నారు..!
7
Shukra Transit Shukra Graha Transit
Venus Transit : కొత్త యేడాదిలో శుక్రుడి అద్భుత సంచారం.. ఈ 3 రాశులు కోటీశ్వరులు కాబోతున్నారు..!
Neeakanta: ‘శంబాల’ ఫేమ్ ఆది సాయికుమార్ ముఖ్య అతిథిగా గ్రాంగ్ గా ‘నీలకంఠ’ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్..

తెలుగు సహా తమిళం, హిందీ వంటి పలు బ్లాక్ బస్టర్ చిత్రాల్లో చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ గా యాక్ట్ చేసిన మాస్టర్ మహేంద్రన్ హీరోగా ప్రమోషన్ పొందాడు. అతను హీరోగా చేసిన సినిమా "నీలకంఠ". ఈ చిత్రాన్ని శ్రీమతి ఎం.మమత, శ్రీమతి ఎం. రాజరాజేశ్వరి సమర్పణలో ఎల్ఎస్ ప్రొడక్షన్స్, గ్లోబల్ సినిమాస్ బ్యానర్స్ పై మర్లపల్లి శ్రీనివాసులు, వేణుగోపాల్ ఈ చిత్రాన్ని ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ కాకుండా నిర్మిస్తున్నారు.  రాకేష్ మాధవన్ డైరెక్ట్ చేశారు.   నేహా పఠాన్, యష్న ముతులూరి, స్నేహా ఉల్లాల్ కథానాయికలుగా నటించారు.  "నీలకంఠ" సినిమా పాన్ ఇండియా స్థాయిలో తెలుగుతో పాటు హిందీ, తమిళం, కన్నడ, మలయాళంలో జనవరి 2న గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కాబోతుంది. 

Add Zee News as a Preferred Source

తాజాగా ఈ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ ను హైదరాబాద్ లో ఘనంగా నిర్వహించారు. యంగ్ హీరోలు ఆది సాయికుమార్, ఆకాష్ జగన్నాథ్ ఈ కార్యక్రమంలో ఛీఫ్ గెస్ట్ లుకా హాజరై చిత్ర యూనిట్ ను అభినందించారు.  ఈ సందర్భంగా హీరో మాస్టర్ మహేంద్రన్ మాట్లాడుతూ - తెలుగు ఆడియెన్స్ నాకు ఇస్తున్న సపోర్ట్ ఎప్పటికీ మరిచిపోలేను.  ఆది నాకు మంచి దోస్తు.  శంబాల హిట్ తో సాయికుమార్  గర్వపడేలా విజయాన్ని అందుకున్నారన్నారు. 

Read more:​  సమంత బాటలో దర్శకులను పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..

Read more:​ సమంత కంటే ముందు రెండో పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..! పూర్తి లిస్ట్ ఇదే..!

ఆకాష్ ఈ వేడుకకు రావడం ఆనందంగా ఉందన్నారు.  నాకు సినిమానే ప్రపంచం. చాలా పోటీ ఉంది, కొత్త హీరోలు వస్తునే ఉన్నారు.  కానీ నేను నా ప్రయత్నాలు చేస్తూనే ఉంటాను. మిమ్మల్ని ఎంటర్ టైన్ చేయాలి అనేది ఒక్కటే నాకు తెలిసిన విషయం అన్నారు. నీలకంఠ సినిమాకు మా టీమ్ అంతా కష్టపడ్డారు. ప్రొడ్యూసర్స్ ఇద్దరు సినిమా పై అభిమానంతో ఈ సినిమాను ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ కాకుండా నిర్మిస్తున్నారు. వాళ్లు సెట్ లేకుండా ఒక్క రోజు కూడా షూటింగ్ జరగలేదు. డైరెక్టర్ కొత్త అయినా టాలెంటెడ్. అతను ఇచ్చిన నెరేషన్ తోనే ఎంత టాలెంటెడ్ అనేది తెలిసింది. యష్న సీతగా ఆకట్టుకుంటుంది. జనవరి 2న థియేటర్స్ లోకి వస్తున్న మా సినిమాను చూసి ఆదరించాలని కోరుకుంటున్నట్టు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా ఆది సాయికుమార్ మాట్లాడుతూ.. ఈ సినిమా తప్పకుండా విజయం సాధిస్తుంది. విజయోత్సవ సభలో మాట్లాడుకుందామని చిత్రంపై అంచనాలు పెంచేశారు.  

Read more:  నాగార్జున ‘శివ’ 4K రీ రిలీజ్ టోటల్ కలెక్షన్స్.. సీనియర్ హీరోల్లో నాగార్జున సరికొత్త రికార్డు..

Read more:  Chiranjeevi: పాయే.. మరోసారి చిరంజీవి పరువు పాయే..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

NeelakantaNeelakanta Pre Release EventNeelakanta Movie ReleaseNeelakanta release on 2 Jan 2026Aadi Saikumar

Trending News