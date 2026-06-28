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Netaji OG 2 Movie: సినిమా ప్రారంభం అవ్వకముందే 'ఓజీ 2' స్టోరీ లీక్..నేతాజీ చుట్టూ అసలు కథ!

OG 2 Netaji Subhas Chandra Bose: పవర్‌స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా 'ఓజీ' సీక్వెల్ త్వరలోనే పట్టాలెక్కనుంది. ఈ క్రమంలో సినిమా స్టోరీ లీక్ అయ్యిందంటూ సోషల్ మీడియాలో చర్చ జరుగుతోంది. ఈ సీక్వెల్‌లో నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ గురించి ప్రధానంగా ప్రస్తావించనున్నట్లు సమాచారం అందుతోంది.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 28, 2026, 04:08 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 04:08 PM IST
Netaji OG 2 Movie: సినిమా ప్రారంభం అవ్వకముందే 'ఓజీ 2' స్టోరీ లీక్..నేతాజీ చుట్టూ అసలు కథ!
Image Credit: Source: GoogleSource: Bureau

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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సినిమా ప్రారంభం అవ్వకముందే 'ఓజీ 2' స్టోరీ లీక్..నేతాజీ చుట్టూ అసలు కథ!
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