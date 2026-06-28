Netaji OG 2 Movie: సినిమా ప్రారంభం అవ్వకముందే 'ఓజీ 2' స్టోరీ లీక్..నేతాజీ చుట్టూ అసలు కథ!

OG 2 Netaji Subhas Chandra Bose: పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ - టాలెంటెడ్ డైరెక్టర్ సుజిత్ కాంబినేషన్లో 'ఓజీ 2'(OG 2) సినిమా తెరకెక్కబోతోంది. గతంలో విడుదలైన 'ఓజీ' సినిమాకు సీక్వెల్. తొలి పార్ట్ సూపర్ హిట్ అవ్వడంతో ఫ్యాన్స్లో ఈ సీక్వెల్ చిత్రంపై భారీ అంచనాలే నెలకొన్నాయి. ఇటీవలే ఈ సినిమాకు సంబంధించిన అధికారిక ప్రకటన వచ్చింది. దీంతో అప్పటి నుంచి రోజుకో వార్త ఈ సినిమా గురించి లీక్ అవుతోంది. ఇటీవలే సుజీత్.. పవన్ కళ్యాణ్ను కలిసి 'ఓజీ 2' స్టోరీ లైన్ గురించి చర్చించిన సంగతి తెలిసిందే. తాజాగా ఈ సినిమా కథకు సంబంధించి ఫిలిం నగర్ వర్గాల నుంచి ఒక సెన్సేషనల్ లీక్ బయటకు వచ్చింది.
'దేశభక్తి' బ్యాక్డ్రాప్!
మొదటి భాగంలో కేవలం ముఠా రాజకీయాలు, ముంబై గ్యాంగ్స్టర్ డ్రామాను చూపించిన సుజీత్.. 'ఓజీ 2'లో మాత్రం దేశభక్తి బ్యాక్డ్రాప్తో కూడిన ఒక భారీ చరిత్రాత్మక చిత్రం జోడించబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. 'ఓజీ' మొదటి భాగంలో కథ 1940లలో మొదలై, 1973 ప్రాంతంలో సాగుతూ 1993లో ముగుస్తుంది. అయితే 'ఓజీ సీక్వెల్'లో మాత్రం 1940ల నాటి కాలానికి సంబంధించిన పూర్తి ఫ్లాష్బ్యాక్ కథను ప్రధానంగా చూపించబోతున్నారని టాలీవుడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ లింక్..
ఈ సీక్వెల్లో దర్శకుడు సుజీత్ ఒక మైండ్ బ్లోయింగ్ ట్విస్ట్ ప్లాన్ ప్రకారం టాక్ నడుస్తోంది. స్వాతంత్ర్య సమరయోధుడు నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ ఎలిమెంట్ను ఈ స్టోరీకి ముడిపెట్టారట. 1940లలో ఆజాద్ హింద్ ఫౌజ్ (INA) కోసం నేతాజీ దాచిన రహస్య నిధులు లేదా ఆ కాలం నాటి ఒక కీలకమైన మిస్టరీ చుట్టూనే హీరో 'ఓజీ' (పవన్ కళ్యాణ్) ప్రయాణం సాగుతుందని ఇండస్ట్రీ సమాచారం.
ఈ చరిత్రాత్మక సినిమా లింక్ స్థాయిని, పవన్ కళ్యాణ్ క్యారెక్టరైజేషన్ను నెక్స్ట్ లెవెల్కు తీసుకెళ్తుందని ఫ్యాన్స్ ఖుషీ అవుతున్నారు.ఈ భారీ బడ్జెట్ చిత్రానికి ఎస్.ఎస్.తమన్ సంగీతం అందించనున్నారు. 'ఓజీ' పార్ట్ 1కు తమన్ బ్యాగ్రౌండ్ మ్యూజిక్ ఎంతో ప్లస్ అయ్యింది. ఇప్పటికీ ఆ మూవీ ఓఎస్టీ కోసం ఫ్యాన్స్ ఊర్రూతలూగుతారు. అయితే తొలి భాగాన్ని డీవీవీ దానయ్య నిర్మించగా.. ఇప్పుడు సీక్వెల్ చిత్రాన్ని పవన్ కళ్యాణ్ క్రియేటివ్ వర్క్స్ నిర్మించబోతున్నట్లు సమాచారం. అయితే ఈ సినిమాకు మరో సంయుక్త నిర్మాత ఉంటారా? లేదా పవన్ కళ్యాణ్ తన సొంత బ్యానర్లో నిర్మిస్తారా అనేది కొద్ది రోజుల్లో క్లారిటీ వస్తుంది.
అయితే 'ఓజీ 2'లో నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ గురించి ప్రస్తావన రావడంతో ఈ క్రేజీ హిస్టారికల్ లీక్పై చిత్ర బృందం నుంచి అధికారిక ప్రకటన రావాల్సి ఉంది. ఒకవేళ ఇదే నిజమైతే.. పవన్ కళ్యాణ్ కెరీర్లోనే ఇదొక బిగ్గెస్ట్ అడ్వెంచరస్ అండ్ హిస్టారికల్ యాక్షన్ ఫిలిం కావడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది!
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