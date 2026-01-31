English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Tammareddy Bharadwaja: అమ్మాయిలను అనుభవించడానికే సినిమాలు.!.. తమ్మారెడ్డి వ్యాఖ్యలపై నెట్టింట దుమారం..

Tammareddy Bharadwaja on casting couch: తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ్ క్యాస్టింగ్ కౌచ్ లేని కొట్టిపారేయలేమని అన్నారు. ఏడాదికి 200ల సినిమాలు వస్తున్నాయని కొంత మంది ఎందుకు సినిమాలు తీస్తారో కూడా అర్థం కావడంలేదని, హీరోయిన్లపై సినిమాల చాన్స్ లపేరిట వేధిస్తున్నారని అన్నారు. మొత్తంగా తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ చేసినవ్యాఖ్యలు మరో దుమారంను రాజేశాయి.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 31, 2026, 02:55 PM IST
Tammareddy Bharadwaja: అమ్మాయిలను అనుభవించడానికే సినిమాలు.!.. తమ్మారెడ్డి వ్యాఖ్యలపై నెట్టింట దుమారం..

Tammareddy Bharadwaja controversy over casting couch in movie industry: సినిమా ఇండస్ట్రీలో తరచుగా క్యాస్టింగ్ కౌచ్ విన్పిస్తునే ఉంటుంది. కొంత మంది దీనిపై తమకు కల్గిన అనుభవంను బహిరంగంగా చెప్పుకుంటే, మరికొంత మందిమాత్రం పరువు పొతుందని ఎవరికి చెప్పుకొరు. మొత్తంగా ఇటీవల మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు మూవీ ఈవెంట్ లో మెగాస్టార్ చిరంజీవి క్యాస్టింగ్ కౌచ్ గురించి మాట్లాడారు.మనం స్టిక్ట్ గా , కరెక్ట్ గా ఉంటే ఎదుటి వారు ఏమి చేయరన్నారు. అంతా మనమీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందన్నారు. టాలీవుడ్ లో క్యాస్టింగ్ కౌచ్ లేదన్నారు. ఈ క్రమంలో దీనిపై సింగర్  చిన్మయి శ్రీపాద మెగాస్టార్ చిరంజీవికి కౌంటర్ లు ఇచ్చారు . కొంత మంది బెడ్ పంచుకుంటేనే అవకాశాలు అంటూ అమ్మాయిల్ని వేధిస్తున్నారని అన్నారు.

మూవీ ఇండస్ట్రీలో ఇన్ని ఘటనలు తరచుగా వార్తలలో ఉంటున్న వేధింపులు లేవని అనడం ఏంటని మెగాస్టార్ కామెంట్స్ లకు కౌంటర్ ఇచ్చినట్లు సోషల్ మీడియాలో తన సెటైరిక్ గా తన అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు. తాజాగా..  సీనియర్, నిర్మాత, తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ మరోసారి క్యాస్టింగ్ కౌచ్ పై మాట్లాడారు. ఇండస్ట్రీలో క్యాస్టింగ్ కౌచ్ లేదని కొట్టిపారేయలేమని అన్నారు. చిన్మయి వ్యాఖ్యలకు తన సపోర్ట్ తెలియజేస్తు.. అమ్మాయిలు, మహిళలపై వేధింపులు అప్పడు, ఇప్పుడు కూడా ఉన్నాయని అన్నారు.

 సినిమాలు ప్రారంభమైన 1930 ప్రాంతం గురించి మాట్లాడుతూ, గతంలో జమీందారులు, రాజులు సినిమా రంగంలొ ఎంట్రీ ఇచ్చి మహిళల్ని వేధింపులకు పాల్పడ్డారన్నారు.  ఏడాదికి దాదాపు 200 వరకు సినిమాలు తెరకెక్కుతున్నాయని, అందులో కొందరు అసలు ఎందుకు సినిమాలు తీస్తున్నారో అర్థం కాని సిట్యువేషన్ ఉందన్నారు. కొంత మంది అమ్మాయిలను అవకాశాల పేరిట అనుభవించడానికే సినిమాలు తీస్తున్నారని, అది వాళ్ల వ్యక్తిగత వ్యవహారమని తమ్మారెడ్డి వ్యాఖ్యానించారు.

Read more: Samantha: సమ్మక్క సారలమ్మ గద్దెల వద్ద సమంత నిడిమోరు.. నెట్టింటా వైరల్‌ అవుతోన్న ఫోటో..!

 దీనిపై పెద్ద దర్శకులు, సెలబ్రీటీలు దూరంగా ఉంటారన్నారు. దీనిపై నెట్టింట దుమారం రాజుకుంది. తమ్మారెడ్డి వ్యాఖ్యలను కొంత మంది ఖండిస్తున్నారు. కావాలని ఈ విధంగా ఇండస్ట్రీ గురించి తమ్మారెడ్డి వివాదాస్పదంగా మాట్లాడారని అంటుండగా, కొంత మంది ఆయన వ్యాఖ్యలలో నిజం ఉందని చెబూతూ సపోర్ట్ గా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. మొత్తంగా తమ్మారెడ్డి వ్యాఖ్యలతో క్యాస్టింగ్ కౌచ్ వివాదం మరోసారి మూవీ ఇండస్ట్రీలో దుమారంగా మారింది.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Tammareddy BharadwajaTollywoodcasting couchChinmayi SripadaChinrajeevi

Trending News