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‘అవెంజర్స్: డ్యూమ్స్‌డే’లో కొత్త ప్రోమో.. డాక్టర్ డూమ్‌గా రాబర్ట్ డౌనీ లుక్‌..

Avengers Doomsday : మార్వెల్ స్టూడియోస్ ఎంతో ఇంట్రెస్టింగ్‌గా ఎదురుచూస్తున్న 'అవెంజర్స్: డూమ్స్‌డే'నుంచి ఇప్పటికే విడుదలైన ట్రైలర్కు సూపర్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఈ చిత్రాన్ని డిసెంబర్ 18న విడుదల తేది ప్రకటించారు. తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి డాక్టర్ డూమ్ లుక్‌ను విడుదల చేశారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 15, 2026, 02:41 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 09:30 PM IST
‘అవెంజర్స్: డ్యూమ్స్‌డే’లో కొత్త ప్రోమో.. డాక్టర్ డూమ్‌గా రాబర్ట్ డౌనీ లుక్‌..
Image Credit: Avengers (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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