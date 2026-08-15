Doctor Doom: మార్వెల్ స్టూడియోస్ ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా తెరకెక్కిస్తున్న ‘అవెంజర్స్: డూమ్స్డే’ సినిమాపై ప్రపంచ వ్యాప్తంగా భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. ఇప్పటికే మన దేశంతో పాటు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఒడిస్సీ, స్పైడర్ మ్యాన్ వంటి సినిమాలు భారతీయ ప్రేక్షకులను విశేషంగా అలరించాయి. ఈ కోవలో భారతీయ ప్రేక్షకులను టార్గెట్ చేస్తూ ‘అవెంజర్స్ డ్యూమ్స్ డే’ సినిమా రాబోతుంది. తాజాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ప్రత్యేక ప్రోమోను మార్వెల్ స్టూడియోస్ రిలీజ్ చేసింది.
D23: ది అల్టిమేట్ డిస్నీ ఫ్యాన్ ఈవెంట్లో ఈ ప్రోమోను ఆడియన్స్ ముందుకు తీసుకొచ్చారు. మార్వెల్ స్టూడియోస్ అధ్యక్షుడు కెవిన్ ఫైజీతో పాటు ఆస్కార్ అవార్డు విజేత రాబర్ట్ డౌనీ జూనియర్, క్రిస్ ఎవాన్స్, హేలీ అట్వెల్ వేదికపై సెపరేట్ ప్రోమోను విడుదల చేశారు.
ఈ ప్రోమోలో రాబర్ట్ డౌనీ జూనియర్ విక్టర్ వాన్ డూమ్/డాక్టర్ డూమ్ క్యారెక్టర్లో కనిపించారు. ఇప్పటివరకు ఐరన్ మ్యాన్గా ప్రేక్షకుల మనసుల్లో ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించిన రాబర్ట్ డౌనీ జూనియర్, ఇప్పుడు MCUలో అత్యంత శక్తివంతమైన విలన్గా కనిపించనుండటం ఇంట్రెస్టింగ్ క్రియేట్ చేస్తోంది. ప్రోమోలో సూ స్టార్మ్ పాత్రలో నటిస్తున్న వెనెస్సా కిర్బీ, డాక్టర్ డూమ్ విలన్గా మారే స్టోరీకి సంబంధించిన కీ పాయింటర్స్ను టచ్ చేస్తున్నట్టు కనిపిస్తోంది. అలాగే డాక్టర్ డూమ్, థోర్ మధ్య భారీ పోరాటానికి సంబంధించిన సంకేతాలు కూడా ప్రోమోలో చూపించారు.
‘అవెంజర్స్: డూమ్స్డే’ చిత్రానికి ఆంథోనీ రస్సో, జో రస్సో డైరెక్ట్ చేస్తున్నారు. కెవిన్ ఫైజీ, లూయిస్ డి’ఎస్పోసిటో, జోనాథన్ ష్వార్ట్జ్ నిర్మాతలుగా భారీ ఎత్తున ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ కాకుండా నిర్మిస్తున్నారు. ఈ సినిమాలో రాబర్ట్ డౌనీ జూనియర్తో పాటు క్రిస్ ఎవాన్స్, క్రిస్ హేమ్స్వర్త్, పెడ్రో పాస్కల్, పాల్ రూడ్, సిము లియు, ఇయాన్ మెక్కెల్లెన్, టామ్ హిడిల్స్టన్, ఆంథోనీ మాకీ, ఫ్లోరెన్స్ ప్యూ, వెనెస్సా కిర్బీ, చానింగ్ టాటమ్, జేమ్స్ మార్స్డెన్, ప్యాట్రిక్ స్టీవర్ట్, జోసెఫ్ క్విన్, సెబాస్టియన్ స్టాన్, డేవిడ్ హార్బర్ తదితర ప్రముఖ నటులు కీ రోల్స్లో కనిపించనున్నారు.
మూడు విభిన్న విశ్వాలకు చెందిన హీరోలు ఒకే చోట కలుసుకోవడం అనే అంశంతో ఈ కథ ఉండనుంది. ఇప్పటి వరకు ఎదుర్కోని అత్యంత ప్రమాదకరమైన ముప్పును ఎదుర్కొనే కథతో ఈ సినిమా రాబోతుంది. ‘అవెంజర్స్: డూమ్స్డే’ 2026 డిసెంబర్ 18న భారత్లో ఇంగ్లీష్, హిందీ, తమిళం, తెలుగు భాషల్లో భారీ ఎత్తున విడుదల చేస్తున్నారు.
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