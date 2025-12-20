Nidhhi Agerwal In Bigg Boss: లూలూ మాల్ ఘటన తర్వాత తొలిసారి బయటకొచ్చిన హీరోయిన్ నిధి అగర్వాల్! ఎలా మారిపోయిందంటే?

Nidhhi Agerwal Lulu Mall: బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9 ముగింపు దశకు చేరుకుంది. ఆదివారం జరగబోయే గ్రాండ్ ఫినాలే కోసం ప్రేక్షకులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తుండగా, శనివారం నాటి ఎపిసోడ్ గెస్టుల రాకతో మరింత కలర్ఫుల్గా మారింది. ముఖ్యంగా 'రాజాసాబ్' హీరోయిన్ నిధి అగర్వాల్ హౌస్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చి టాప్ 5 సభ్యులతో చేసిన హంగామా ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.
ఇటీవలే హైదరాబాద్లోని లూలూ మాల్లో జరిగిన ప్రమోషన్లలో నిధి అగర్వాల్కు అభిమానుల వల్ల చేదు అనుభవం ఎదురైన సంగతి తెలిసిందే. జనం ఒక్కసారిగా మీద పడటంతో ఆమె తీవ్ర అసౌకర్యానికి లోనయ్యారు. అయితే, బిగ్ బాస్ హౌస్లోకి అడుగుపెట్టిన నిధి, అక్కడ టాప్ 5 కంటెస్టెంట్లతో కలిసి చాలా సరదాగా గడిపారు. బయట జరిగిన సంఘటన మర్చిపోయేలా హౌస్ మేట్స్ ఆమెను ఎంటర్టైన్ చేశారు.
నిధి అగర్వాల్ రాగానే ఇమ్మాన్యుయేల్ తనదైన శైలిలో రెచ్చిపోయాడు. "పాపలకే పాప.. నిధి పాప" అంటూ ఇమ్మాన్యుయేల్ చేసిన అల్లరి అంతా ఇంతా కాదు. గోల్స్ ఆ.. గర్ల్స్ ఆ?: టైటిల్ గెలిస్తే ఏం చేస్తావని పవన్ను నిధి అడగ్గా.. "నాకు కొన్ని గోల్స్ ఉన్నాయి" అని అతను సమాధానమిచ్చాడు. దానికి నిధి చిలిపిగా "గోల్స్ ఆ.. లేక గర్ల్స్ ఆ?" అని కౌంటర్ వేయడంతో అంతా నవ్వుల్లో మునిగిపోయారు.
ఇమ్మాన్యుయేల్ రొమాంటిక్ పంచ్
నిధి అగర్వాల్ హౌస్ మేట్స్ కోసం ఒక ఫన్నీ గేమ్ ప్లాన్ చేసింది. కళ్లకు గంతలు కట్టుకుని ఆడే ఈ గేమ్లో ఇమ్మాన్యుయేల్ మళ్ళీ తన టైమింగ్తో ఆకట్టుకున్నాడు. "గేమ్ ఆడేటప్పుడు పొరపాటున మిమ్మల్ని టచ్ చేస్తే ఏమీ అనుకోవద్దు కదా" అంటూ నిధిని రొమాంటిక్గా అడగడం ఆ ప్రోమోలో హైలైట్గా నిలిచింది.
ఫినాలే దిశగా టాప్ 5
ప్రస్తుతం హౌస్లో ఇమ్మాన్యుయేల్, సంజన, డిమాన్ పవన్, కళ్యాణ్, తనూజ టాప్ 5 రేసులో ఉన్నారు. నిధి అగర్వాల్ వీరిలో ఎనర్జీ నింపడమే కాకుండా, ప్రభాస్ హీరోగా నటించిన 'రాజాసాబ్' సినిమా విశేషాలను కూడా పంచుకున్నారు. మరి ఈ ఆదివారం జరిగే గ్రాండ్ ఫినాలేలో బిగ్ బాస్ తెలుగు 9 టైటిల్ విజేతగా ఎవరు నిలుస్తారో చూడాలి!
Also Read: Srisailam Sparsha Darshan: శ్రీశైల మల్లన్న భక్తులకు తీపికబురు! 'స్పర్శ దర్శనం' వేళలు పెంపు..పూర్తి వివరాలివే!
Also REad: 8th Pay Commission: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు అలెర్ట్..ఇది ఆలస్యమైతే రూ. 3.8 లక్షల వరకు నష్టం!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook