Nidhhi Agerwal Mobbed At Event: టాలీవుడ్ హీరోయిన్ నిధి అగర్వాల్‌కు ఇటీవల హైదరాబాద్‌ లూలూ మాల్‌ వద్ద ఇబ్బందికరమైన ఘటన ఎదురైంది. ఈ ఘటన ఆమెను తీవ్ర మానసిక వేదనకు గురిచేయగా అభిమానులు, నెటిజన్లు ఆమెకు మద్దతుగా నిలుస్తున్నారు. ఇదే విషయమై చాలా మంది సెలబ్రిటీలు ఫ్యాన్స్‌ను తప్పుబట్టారు.   

Written by - Harish Darla | Last Updated : Dec 19, 2025, 04:09 PM IST

Nidhhi Agerwal Lulu Mall: లూలూ మాల్‌లో నిధి అగర్వాల్‌కు చేదు అనుభవం..హీరోయిన్ స్పందన ఇదే! వీడియో వైరల్!

లూలూ మాల్‌లో ఏం జరిగింది?
పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ హీరోగా నటిస్తున్న 'రాజాసాబ్' సినిమా ప్రమోషన్లలో భాగంగా హైదరాబాద్‌లోని లూలూ మాల్‌లో ఒక సాంగ్ లాంచ్ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ వేడుకకు హీరోయిన్ నిధి అగర్వాల్ ముఖ్యఅతిథిగా విచ్చేశారు. అయితే అక్కడికి వచ్చిన హీరోయిన్ నిధిని చూసేందుకు అభిమానులు భారీ సంఖ్యలో తరలివచ్చారు.

ఫ్యాన్స్ భారీగా గుమికూడడం వల్ల, జనాన్ని అదుపు చేయడం సెక్యూరిటీకి కష్టతరంగా మారింది. ఈ క్రమంలో కొందరు ఉత్సాహవంతులు ఆమె దగ్గరకు వెళ్లే ప్రయత్నంలో హీరోయిన్ నిధితో కొందరు ఆకతాయిలు అసభ్యంగా ప్రవర్తించారు. ఆమెను అభ్యంతరకర రీతిలో తాకుతూ, ఇబ్బంది పెడుతూ ప్రవర్తించడంతో నిధి తీవ్ర అసౌకర్యానికి లోనయ్యారు. ఎట్టకేలకు బాడీగార్డ్స్ సాయంతో ఆమె అక్కడి నుండి బయటపడ్డారు. ఈ ఘటనను సీరియస్‌గా తీసుకున్న కూకట్‌పల్లి పోలీసులు ఇప్పటికే కేసు నమోదు చేసి, సీసీటీవీ ఫుటేజ్ ఆధారంగా నిందితులను గుర్తించే పనిలో ఉన్నారు.

పాత వీడియో మళ్లీ వెలుగులోకి..
కూకట్‌పల్లి లూలూ మాల్‌లో హీరోయిన్‌ నిధి అగర్వాల్‌కు చేదు అనుభవం ఎదురైన క్రమంలో..గతంలో ఆమె'కాస్టింగ్ కౌచ్', సినిమా ఇండస్ట్రీలోని భద్రత గురించి చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు మళ్లీ వైరల్ అవుతున్నాయి. 

"సినిమా ప్రపంచంలో కాస్టింగ్ కౌచ్ అనేది ఒక రాక్షసి లాంటిది. నాకు వ్యక్తిగతంగా అలాంటి అనుభవం ఎదురుకాలేదు కానీ, ఒకవేళ అలాంటి పరిస్థితి వస్తే అది ఎంత బాధాకరంగా ఉంటుందో నేను ఊహించగలను. అది వింటేనే నాకు చాలా బాధగా అనిపిస్తుంది" అని గతంలో ఓ ఇంటర్వ్యూలో హీరోయిన్ నిధి అగర్వాల్ వెల్లడించింది. 

ప్రస్తుతం మాల్‌లో ఆమె ఎదుర్కొన్న పరిస్థితులకు, ఆమె చేసిన ఈ పాత వ్యాఖ్యలకు ముడిపెడుతూ నెటిజన్లు సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు పెడుతున్నారు. సెలబ్రిటీల పట్ల ఇలాంటి ప్రవర్తన సరికాదని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Also REad: Nattamai Rani Daughter: ఒకప్పుడు అల్లాడించిన హీరోయిన్..ఇప్పుడు కూతురు రాబోతుంది..అప్సరస ఏ మాయ చేసిందో!

Also Read: School Holiday: స్కూల్ విద్యార్థులకు గుడ్‌న్యూస్..మళ్లీ రేపు స్కూళ్లకు సెలవు..పబ్లిక్ హాలీడే అంట!

 

