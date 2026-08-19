Nidhi Agarwal: ఆన్లైన్ బెట్టింగ్ యాప్ల ప్రమోషన్ వ్యవహారం మరోసారి టాలీవుడ్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఈ కేసులో నటి నిధి అగర్వాల్ను హైదరాబాద్లోని ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ అధికారులు విచారించారు. బెట్టింగ్ యాప్ల ప్రచారానికి సంబంధించిన ఆర్థిక లావాదేవీలపై మనీలాండరింగ్ కోణంలో అధికారులు ఆమె నుంచి వివరాలు సేకరించినట్లు సమాచారం.
బెట్టింగ్ ప్లాట్ఫామ్లతో నిధి అగర్వాల్ చేసుకున్న ఒప్పందాలు, ప్రచారం కోసం తీసుకున్న పారితోషికం, ఆయా సంస్థల నుంచి ఆమెకు జరిగిన చెల్లింపుల వివరాలపై ఈడీ అధికారులు ప్రశ్నలు అడిగినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ చెల్లింపుల స్వరూపం, వాటికి సంబంధించిన బ్యాంకు లావాదేవీలు, ఇతర ఆర్థిక వివరాలపైనా అధికారులు ఆరా తీసినట్లు సమాచారం. కొన్ని చెల్లింపులు అనుమానాస్పద మార్గాల్లో జరిగాయా అనే కోణంలోనూ విచారణ కొనసాగినట్లు తెలుస్తోంది.
బెట్టింగ్ యాప్ల ప్రమోషన్ వ్యవహారంపై తెలంగాణలో దర్యాప్తు కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో నిధి అగర్వాల్కు గతంలోనే సంబంధిత అధికారులు నోటీసులు జారీ చేశారు. గతంలో తెలంగాణ సీఐడీకి ఆమె తన వాంగ్మూలాన్ని ఇచ్చినట్లు సమాచారం. ఇప్పుడు మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం కింద ఈడీ అధికారులు ఆమెను విచారించారు.
ఈ కేసు దర్యాప్తులో భాగంగా పలువురు సినీ ప్రముఖులు, సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ల పేర్లు కూడా తెరపైకి వచ్చాయి. బెట్టింగ్, గేమింగ్ యాప్లను సోషల్ మీడియా ద్వారా ప్రమోట్ చేసిన పలువురి ఆర్థిక లావాదేవీలను అధికారులు పరిశీలిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. గతంలో పలువురు టాలీవుడ్, బాలీవుడ్ ప్రముఖులకు కూడా ఇలాంటి వ్యవహారాల్లో నోటీసులు అందిన విషయం తెలిసిందే.
బెట్టింగ్ యాప్ల ప్రచారానికి సంబంధించిన చెల్లింపులు, ఒప్పందాలు, ప్రచార కంటెంట్ వంటి అంశాలను దర్యాప్తు సంస్థలు పరిశీలిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా సెలబ్రిటీలు, ఇన్ఫ్లుయెన్సర్లు తమకు వచ్చిన ప్రచార ఒప్పందాల విషయంలో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాల్సిన అవసరం ఉందనే చర్చ కూడా జరుగుతోంది.
ప్రస్తుతం నిధి అగర్వాల్ విచారణతో ఈ కేసు మరోసారి వార్తల్లో నిలిచింది. ఆమె నుంచి సేకరించిన వివరాలు, ఇతర ఆధారాలను పరిశీలించిన తర్వాత దర్యాప్తు సంస్థలు తదుపరి చర్యలపై నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంది. ఈ కేసులో ఇంకా ఎలాంటి కీలక పరిణామాలు చోటుచేసుకుంటాయనేది ఆసక్తికరంగా మారింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook