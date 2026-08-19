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Nidhi Agarwal: నిధి అగర్వాల్‌కు ఈడీ నోటీసులు.. నటిని సుదీర్ఘ విచారణ!

Nidhi Agarwal: నటి నిధి అగర్వాల్‌కు ఈడీ నోటీసులు జారీ అయినట్లు సమాచారం. ఈ నేపథ్యంలో ఆమెను అధికారులు సుదీర్ఘంగా విచారించినట్లు తెలుస్తోంది. ఈడీ నోటీసులకు కారణం ఏంటి? విచారణలో ఏం జరిగింది? పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written ByVishnupriya
Published: Aug 19, 2026, 09:21 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 09:21 PM IST
Nidhi Agarwal: నిధి అగర్వాల్‌కు ఈడీ నోటీసులు.. నటిని సుదీర్ఘ విచారణ!
Image Credit: Nidhi Agarwal(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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Nidhi Agarwal: నిధి అగర్వాల్‌కు ఈడీ నోటీసులు.. నటిని సుదీర్ఘ విచారణ!
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