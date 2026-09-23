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Pavithra gowda: ఇంత విషం లేదా బెయిల్ అయిన ఇవ్వండి.!. కోర్టు విచారణలో వెక్కి వెక్కి ఏడ్చిన పవిత్ర గౌడ..ఏంజరిగిందంటే..?

Renukaswamy murder case:  పరప్పన అగ్రహార సెంట్రల్ జైలు నుంచి వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా కోర్టు హాజరైన పవిత్ర గౌడ తనకు బెయిల్ మంజూరు చేయండి, లేదంటే చనిపోయేందుకు విషమైనా ఇవ్వాలంటూ న్యాయమూర్తిని వేడుకుంది. ఈ ఘటనతో మరోసారి రేణుక స్వామిహత్య కేసు వార్తలలో నిలిచింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 23, 2026, 03:09 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 03:10 PM IST
Pavithra gowda: ఇంత విషం లేదా బెయిల్ అయిన ఇవ్వండి.!. కోర్టు విచారణలో వెక్కి వెక్కి ఏడ్చిన పవిత్ర గౌడ..ఏంజరిగిందంటే..?
Image Credit: pavithragowdacase(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Pavithra gowda: ఇంత విషం ఇవ్వండి లేదా బెయిల్ అయిన ఇవ్వండి.. కోర్టు విచారణలో వెక్కి వెక్కి ఏడ్చిన పవిత్ర గౌడ..ఏంజరిగిందంటే..?
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