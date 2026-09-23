/Pavithra gowda: ఇంత విషం లేదా బెయిల్ అయిన ఇవ్వండి.!. కోర్టు విచారణలో వెక్కి వెక్కి ఏడ్చిన పవిత్ర గౌడ..ఏంజరిగిందంటే..?

Nigerian women harassing me Give me bail says Pavithra gowda: కన్నడ ఇండస్ట్రీలో రేణుక స్వామి హత్య ఘటన సంచలనంగా మారిన విషయం తెలిసిందే. దీనిలో అభిమానిహత్య కేసులో.. ఏ1 నిందితురాలిగా ఉన్న నటి పవిత్ర గౌడ.. మంగళవారం జరిగిన బెయిల్ విచారణ సందర్భంగా న్యాయమూర్తి ఎదుట వెక్కి వెక్కి ఏడ్చారు. తనను జైలులో నైజిరియన్ మహిళలు వేధిస్తున్నారని చెప్పుకుంది. తనకు బెయిల్ లేదా చనిపోయేందుకు ఇంత విషంఅయిన ఇవ్వాలని న్యాయమూర్తి ఎదుట కన్నీళ్లు పెట్టుకుంది.
మరోవైపు పవిత్ర గౌడ తరపున లాయర్లు సైతం.. జైలులో పవిత్ర గౌడను హత్యకు కుట్రలు చేస్తున్నారని వెల్లడించారు. దీనిపై స్పందించిన సిట్ తరఫు న్యాయవాదులు కోర్టు ఆదేశాల మేరకు ఆమెను ఇప్పటికే వేరే బ్యారక్కు మార్చామని న్యాయస్థానానికి వివరించారు. ఇరుపక్షాల వాదనలు విన్న న్యాయమూర్తి, బెయిల్ పిటిషన్పై తదుపరి విచారణను వాయిదా వేశారు.
అయితే.. పవిత్ర గౌడ గతంలో సైతం తనకు జైలులో ప్రత్యేక సదుపాయాలు కావాలని పిటిషన్ వేశారు. బ్యారక్లో 30 మందితో కలిసి ఒకే టాయిలెట్ వాడాల్సి రావడం వల్ల అనారోగ్య సమస్యలు, మానసిక ఒత్తిడి ఎదుర్కొంటున్నానని పవిత్ర పిటిషన్ దాఖలు చేసింది. దీంతో కోర్టు ఆదేశాల మేరకు జైలు అధికారులు ఆమెను నలుగురైదుగురు మాత్రమే ఉన్న మరో బ్యారక్కు ఇటీవలే మార్చారు. ఇక తన తల్లి ఆరోగ్యం, కుమార్తె సంరక్షణ, ఆరోగ్య సమస్యలను సాకుగా చూపుతూ.. పవిత్ర గౌడ నాలుగోసారి బెయిల్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకుంది. దీనిపై కోర్టు తదుపరి విచారణకు తీర్పును వాయిదా వేసింది.
చిత్రదుర్గకు చెందిన రేణుకాస్వామి అనే అభిమాని.. తనకు అసభ్యకర సందేశాలు పంపాడనే ఆరోపణలతో 2024 జూన్లో నటుడు దర్శన్ తోపాటు, పవిత్ర గౌడ లు కలిసి దారుణంకు పాల్పడిన విషయం తెలిసిందే.
దీనిలో ఏ1గా పవిత్రగౌడ, ఈ కేసులో నటుడు దర్శన్ ఏ2 నిందితుడిగా ఉన్నారు. నటుడు దర్శన్ సైతం పలు మార్లు తనకు జైలులో దెయ్యం కలలు పడుతున్నాయని, బెయిల్ ఇవ్వాలని లేదా చనిపోయేందుకు అనుమతించాలని కోరుతూ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు.
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