/Secret Soldier Movie: ‘చైనా పీస్’ నుంచి ‘సీక్రెట్ సోల్జర్’గా ఎందుకు మార్చామంటే..? క్లారిటీ ఇచ్చిన హీరోలు

Secret Soldier Movie: నిహాల్ కోదాటి, సూర్య శ్రీనివాస్ హీరోలుగా ‘సీక్రెట్ సోల్జర్’ అనే మూవీ రానుంది. మూన్ లైట్ డ్రీమ్స్ బ్యానర్పై తెరకెక్కిన ఈ సినిమాకు అక్కి విశ్వనాథ్ రెడ్డి దర్శకత్వం వహించారు. కమల్ కామరాజు, రఘుబాబు, రంగస్థలం మహేష్, శ్రీనివాస్ వడ్లమాని, శ్రీకాంత్ అయ్యంగార్ తదితరులు కీలక పాత్రల్లో నటించారు. ఈ మూవీ నుంచి ఇప్పటికే రిలీజ్ చేసిన ప్రమోషనల్ కంటెంట్తో మంచి బజ్ ఏర్పడింది. యూనిక్ కాన్సెప్ట్ కావడం.. ఆకట్టుకునే ప్రెజెంటేషన్, యాక్షన్, థ్రిల్, హ్యూమర్ ఎలిమెంట్స్తో టీజర్, ట్రైలర్ ఉండడంతో అంచనాలు మరింత పెరిగాయి. ఈ నెల 18వ తేదీన ఆడియన్స్ ముందుకు వచ్చేందుకు ఈ సినిమా రెడీ అయింది. ఈ నేపథ్యంలో హీరోలు నిహాల్ కోదాటి, సూర్య శ్రీనివాస్ మీడియాతో చిత్ర విశేషాలను పంచుకున్నారు.
ముందుగా ఈ మూవీకి చైనా పీస్ అనే టైటిల్ ఫిక్స్ చేయగా.. ‘సీక్రెట్ సోల్జర్’గా ఎలా మారిందనే విషయంపై క్లారిటీ ఇచ్చారు. ‘చైనా పీస్’ పేరుతోనే టీజర్, రెండు సాంగ్స్ కూడా విడుదల చేశామని.. అదే పేరుతో చాలా మార్కెటింగ్ చేశామన్నారు. మార్చిలో సినిమా విడుదల చేద్దామనే ప్లాన్తో సెన్సార్కు పంపించామని.. అయితే సెన్సార్ నుంచి అభ్యంతరాలు వచ్చాయని తెలిపారు. చైనా పీస్ టైటిల్ ఉండకూడదని చెప్పడంతో ఈ కథ ఆలోచన, ఉద్దేశంతో ఆలోచించుకుని ‘సీక్రెట్ సోల్జర్’గా ఛేంజ్ చేసినట్లు వివరణ ఇచ్చారు. సెన్సార్లో దాదాపు 8 నెలలు ఈ సినిమా ఉనా.. తాము ఏ ఆలోచనతో సినిమా తీశామో.. ఆ ఆలోచన విషయంలో ఎలాంటి ఇబ్బంది రాలేదన్నారు. డైరెక్టర్ విశ్వనాథ్ చాలా కష్టపడ్డారని.. కంటెంట్ విషయంలో తగ్గించడానికి ఎక్కడా కూడా రాజీ పడలేదని చెప్పారు. విజువల్స్ పరంగా చాలా చిన్న కట్స్ మాత్రమే వచ్చాయని తెలిపారు.
ఈ మూవీ స్పై డ్రామా అని.. ఇందులో స్పై యాక్షన్ కూడా చాలా రియలిస్టిక్గా ఉంటుందన్నారు. భారత్కు సంబధించిన ఓ కీలక ఇన్ఫర్మేషన్ లీక్ అయితే.. ఈ ఘటనకి నెల్లూరులో సాదాసీదాగా బతికే ఇద్దరు కుర్రాళ్లకి లింక్ ఏంటి..? ఆ సమస్యను వారు పరిష్కరించరా..? అనేది ఒక లైన్ అని తెలిపారు. ఫస్ట్ హాఫ్లో ఫ్రెండ్షిప్ ఎమోషన్స్ చాలా బాగుంటాయన్నారు. మంచి హ్యూమర్, ట్విస్టులు ఉంటాయని.. ఫైనల్గా సినిమా ఒక మంచి ఫ్రెండ్షిప్ స్టోరీగా కూడా ఉంటుందన్నా. ఫ్రెండ్షిప్, దేశభక్తి ఈ రెండు ఎమోషన్స్తో చాలా తక్కువ సినిమాలు వచ్చాయని.. కొత్త ఎమోషన్ను ఆడియన్స్ చూడబోతున్నారని అన్నారు. ఈ సినిమాతో తమను ప్రేక్షకులు తప్పకుండా గుర్తుపెట్టుకుంటారన్నారు.
ఈ సినిమాను ఇప్పటికే కొంతమంది డిస్ట్రిబ్యూటర్లు, కొంతమంది తెలియని ఆడియన్స్కు చూపించామని.. అందరు కూడా బ్యూటీఫుల్గా ఎంజాయ్ చేశారని అన్నారు. తాము కూడా ఒక ప్రేక్షకుడిగానే సినిమా చూస్తామని.. ఆ కోణంలో చూసుకున్నప్పుడు చాలా నచ్చిందన్నారు. మూవీలో చాలా అద్భుతమైన వీఎఫ్ఎక్స్ కూడా ఉందని.. తమకు కావాల్సినంత సమయం దొరకడంతో క్వాలిటీతో తీశామన్నారు. తమ నెక్ట్స్ ప్రాజెక్ట్ల గురించి చెబుతూ.. ఈటీవీతో ఒక సినిమా, సాయిరాజేష్ బ్యానర్లో ఒక సినిమా చేస్తున్నట్లు నిహాల్ తెలిపాడు. సూర్య శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతూ.. తాను బైలింగ్వల్ సినిమా చేస్తున్నానని.. అంతా రాములోరు చూసుకుంటారు సినిమాలో ఒక కీలక పాత్ర చేస్తున్నానని చెప్పారు. ఇంకా రెండు సినిమాలు ఉన్నాయని తెలిపారు.