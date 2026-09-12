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Secret Soldier Movie: ‘చైనా పీస్’ నుంచి ‘సీక్రెట్ సోల్జర్’గా ఎందుకు మార్చామంటే..? క్లారిటీ ఇచ్చిన హీరోలు

Secret Soldier Movie: స్పై డ్రామా బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో అక్కి విశ్వనాథ్ రెడ్డి దర్శకత్వంలో నిహాల్ కోదాటి, సూర్య శ్రీనివాస్ హీరోలుగా నటించిన చిత్రం సీక్రెట్ సోల్జర్స్. టీజర్, ట్రైలర్లతో ఇప్పటికే మంచి బజ్ క్రియేట్ చేసుకున్న ఈ మూవీ.. సెప్టెంబర్ 18న ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చేందుకు సిద్ధమైంది. హీరోలు నిహాల్ కోదాటి, సూర్య శ్రీనివాస్ ఈ సినిమా గురించి మీడియాతో ప్రత్యేకంగా ముచ్చటించారు.

Written ByAshok Krindinti
Published: Sep 12, 2026, 08:46 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 08:46 PM IST
Secret Soldier Movie: ‘చైనా పీస్’ నుంచి ‘సీక్రెట్ సోల్జర్’గా ఎందుకు మార్చామంటే..? క్లారిటీ ఇచ్చిన హీరోలు
Image Credit: Secret Soldier

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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Secret Soldier Movie: ‘చైనా పీస్’ నుంచి ‘సీక్రెట్ సోల్జర్’గా ఎందుకు మార్చామంటే..? క్లారిటీ ఇచ్చిన హీరోలు
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