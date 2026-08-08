/పాతబస్తీ శ్రీ మహంకాళేశ్వర ఆలయంలో బంగారు బోనం ఎత్తిన నిహారిక..

Niharika Visits Sri Mahankaleswara Temple: భాగ్యనగరంలో బోనాల వేడుకలు అంగరంగ వైభవంగా కొనసాగుతున్న వేళ, సినీ నటి, నిర్మాత నిహారిక కొణిదెల పాతబస్తీ మీరాలం మండిలోని శ్రీ మహంకాళేశ్వర దేవాలయంలో అమ్మవారికి బంగారు బోనం ఎత్తి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. ఆలయ పండితులు ఆమెకు పూర్ణకుంభంతో ఘన స్వాగతం పలికారు. వేదమంత్రాల నడుమ అమ్మవారిని దర్శించుకుని అర్చకులు ఆమెకు వేద ఆశీర్వాదాలు అందించారు. అనంతరం ఆలయ అధికారులు ఆమెను ఘనంగా సత్కరించారు.
ఈ సందర్భంగా ఆలయ చైర్మన్ గాజుల అంజయ్య నిహారికకు ఆలయ చరిత్రతో పాటు ఆలయ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న బోనాల ఉత్సవాల విశిష్టత, సంప్రదాయాలను ప్రత్యేకంగా వివరించారు.
అనంతరం నిహారిక మాట్లాడుతా..
ప్రధాన బోనాల రోజు షూటింగ్ ఉండటంతో ఆలయానికి రాలేకపోయానన్నాను. అందుకే అమ్మవారి దర్శనానికి వచ్చినట్లు తెలిపారు. తాను హైదరాబాద్లోనే పుట్టి పెరిగినప్పటికీ బోనాల సందర్భంగా మహిళలు సంప్రదాయ దుస్తుల్లో బోనాలు ఎత్తుకుని వెళ్లే దృశ్యాలు ఎప్పుడూ తనను ఎంతో ఆకట్టుకునేవవని చెప్పుకొచ్చారు.
అమ్మవారి దర్శనం ఎంతో ఆనందాన్ని ఇచ్చింది..
కొద్ది రోజుల క్రితమే "నన్ను కూడా ఎవరైనా బోనాలకు తీసుకెళ్తే బాగుండేదిని సరదాగా అన్నాను. ఆ కోరిక ఇంత త్వరగా నెరవేరడం అమ్మవారి అనుగ్రహమే అన్నారు. "అమ్మవారు ఎంతో శక్తివంతమైన దేవత. ఈరోజు దర్శనం ఎంతో ప్రశాంతంగా, ఆనందంగా జరిగిందన్నారు. అమ్మవారి విగ్రహం దివ్య కాంతులతో అలరించింది. మరోసారి కూడా అమ్మవారి దర్శనం చేసుకునే అవకాశం కలగాలని కోరుకుంటున్నాను" అని నిహారిక అన్నారు.నిహారిక ఆలయానికి వచ్చిన విషయం తెలుసుకున్న భక్తులు ఆమెతో ఫొటోలు, సెల్ఫీలు దిగేందుకు ఆసక్తి చూపగా, ఆలయ పరిసరాలు సందడిగా మారాయి. నిహారిక ‘కమిటీ కుర్రాళ్లు’ సినిమాకు నేషనల్ అవార్డు వరించింది. మరోవైపు ఆమె నిర్మాణంలో తెరకెక్కిన ‘రాకాస’ మంచి విజయాన్ని అందుకోవడం విశేషం.
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