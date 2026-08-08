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పాతబస్తీ శ్రీ మహంకాళేశ్వర ఆలయంలో బంగారు బోనం ఎత్తిన నిహారిక..

Niharika Offers Bangaru Bonam: ఆషాఢ మాసం సందర్భంగా హైదరాబాద్ నగర వ్యాప్తంగా బోనాల సందడి మొదలైంది. ఈ సారి ఆషాఢ మాసం చివరి ఆదివారం నగర వ్యాప్తంగా ప్రజలు ఘనంగా బోనాలను అమ్మవారికి సమర్పిస్తారు. తాజాగా సినీ నటి కమ్ నిర్మాత నిహారిక కొణిదెల పాతబస్తీ మీరాలం మండిలో కొలువైన శ్రీ మహాకాళేశ్వర ఆలయంలో అమ్మవారికి బంగారు బోనం సమర్పించింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 08, 2026, 07:55 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 07:55 AM IST
పాతబస్తీ శ్రీ మహంకాళేశ్వర ఆలయంలో బంగారు బోనం ఎత్తిన నిహారిక..
Image Credit: Niharika Konidela Bangaru Bonam (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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పాతబస్తీ శ్రీ మహంకాళేశ్వర ఆలయంలో బంగారు బోనం ఎత్తిన నిహారిక..
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