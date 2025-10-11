Niharika: మరోసారి ఆ దర్శకుడితో తన తదుపరి చిత్రాన్ని ప్రకటించిన నిహారిక.. ఈ సారి అంతకు మించి..

Niharika: లాస్ట్ ఇయర్ చిన్న సినిమాగా విడుదలై భారీ హిట్ అందుకున్న చిత్రం ‘కమిటీ కుర్రోళ్లు’. ఈ చిత్రాన్ని నిహారిక కొణిదెల తన పింక్ ఎలిఫెంట్ బ్యానర్ లో తెరకెక్కించింది. యదు వంశీ డైరెక్ట్ చేశారు. ఇపుడు మరోసారి ఈ కాంబో రిపీట్ కాబోతుందా అంటే అవుననే సమాధానం వినిపిస్తోంది.ప్రేక్షకులకు కనెక్ట్ అయ్యేలా ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించిన యువ దర్శకుడు యదు వంశీ మరోసారి పింక్ ఎలిఫెంట్ పిక్చర్స్ బ్యానర్పై నిహారిక కొణిదెలతో కలిసి మరో చిత్రాన్ని తెరకెక్కించడానికి తెర వెనక ప్రయత్నాలు మొదలయ్యాయి. ప్రస్తుతం కథా చర్చలు జరుగుతున్నాయి. ఈ సినిమా 2026లో సెట్స్ పైకి వెళ్లనుంది.
‘కమిటీ కుర్రోళ్లు’ సినిమాతో ఎన్నో స్పెషాలిటీస్ ఉన్నాయి. ఈ సినిమాతో 11 మంది హీరోలు, నలుగురు హీరోయిన్స్ను తెలుగు సినిమాకు పరిచయం అయ్యారు. థియేటర్స్లో మూవీ కమర్షియల్గా మంచి విజయాన్ని అందుకుంది. రూ.9 కోట్ల బడ్జెట్తో రూపొందిన ఈ చిత్రం థియేట్రికల్గా రూ.18.5 కోట్లు వసూళ్లను రాబట్టింది. నాన్ థియేట్రికల్గా రూ.6 కోట్లు బిజినెస్ చేసింది. మొత్తంగా సినిమా రూ.24.5 కోట్ల వసూళ్లను సాధించి సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసింది. ఇప్పుడదే కాంబో రిపీట్ కావటం సినీ ఇండస్ట్రీలోని ఆసక్తిని కలిగిస్తోంది.
ఇక సినిమా అవార్డుల రేసులో సత్తా చాటింది. సైమా 2025లోబెస్ట్ డెబ్యూ ప్రొడ్యూసర్గా నిహారిక కొణిదెలకు, బెస్ట్ డెబ్యూ యాక్టర్ గా సందీప్ సరోజ్కి సైమా అవార్డు వచ్చింది. అలాగే తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రకటించిన గద్దర్ అవార్డుల్లో రెండు ప్రతిష్టాత్మకమైన అవార్డులను సైతం కైవసం చేసుకుంది. ‘కమిటీ కుర్రోళ్ళు’ చిత్రానికి జాతీయ సమైక్యత, మత సామరస్యం, అణగారిన వర్గాల సామాజిక అభ్యున్నతిపై తీసిన ఉత్తమ ఫీచర్ ఫిల్మ్ అవార్డు వరించింది. అలాగే డైరెక్టర్ యదు వంశీ ఉత్తమ డెబ్యూ డైరెక్టర్గా అవార్డును అందుకున్నారు.
‘కమిటీ కుర్రోళ్లు’ సెన్సేషనల్ హిట్ తర్వాత..
పింక్ ఎలిఫెంట్ పిక్చర్స్ బ్యానర్ మీద ప్రొడక్షన్ నెం.2 గా నిహారిక కొణిదెల నిర్మిస్తున్న చిత్రానికి మానస శర్మ డైరెక్ట్ చేస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో సంగీత్ శోభన్, నయన్ సారిక జంటగా యాక్ట్ చేస్తున్నారు. ఈ మూవీకి కథను మానస శర్మ అందించారు. స్క్రీన్ ప్లే, డైలాగ్స్ను మానస శర్మ, మహేష్ ఉప్పాల అందిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి మన్యం రమేష్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్గా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఫ్యాంటసీ, కామెడీ జోనర్ తెరెకెక్కనున్న ఈ మూవీకి అనుదీప్ దేవ్ మ్యూజిక్ అందిస్తున్నారు. మరోవైపు నిహారిక మరో రెండు ప్రాజెక్టులను నిర్మించేందుకు రెడీ అవుతోంది.
