English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Niharika: మరోసారి ఆ దర్శకుడితో తన తదుపరి చిత్రాన్ని ప్రకటించిన నిహారిక.. ఈ సారి అంతకు మించి..

Niharika: మరోసారి ఆ దర్శకుడితో తన తదుపరి చిత్రాన్ని ప్రకటించిన నిహారిక.. ఈ సారి అంతకు మించి..

Niharika: సినిమా ఇండస్ట్రీ అంటేనే సెంటిమెంట్లతో ముడిపడి ఉంది. ఇక్కడ ఒక హీరో, దర్శకుడు లేదా నిర్మాత, డైరెక్టర్ కాంబినేషన్ లో సినిమా హిట్టైయితే.. మరోసారి ఆ కాంబినేషన్ లో సినిమా వస్తుందంటే ప్రేక్షకులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో తెలుగులో మరో కాంబినేషన్ ప్రేక్షకులకు ముందుకు రాబోతుంది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Oct 11, 2025, 06:00 AM IST

Trending Photos

Gold Rate: పెరుగుట విరుగుట కొరకే.. భారీగా తగ్గనున్న పసిడి.. బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా ఏం చెప్పిందో తెలుస్తే..తులాల కొద్దీ బంగారం కొంటారు..!!
7
Gold Price India
Gold Rate: పెరుగుట విరుగుట కొరకే.. భారీగా తగ్గనున్న పసిడి.. బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా ఏం చెప్పిందో తెలుస్తే..తులాల కొద్దీ బంగారం కొంటారు..!!
Nagarjuna: నాగార్జునని ఇంటి నుంచి బయటకు పంపించేసిన క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్.. ఎవరంటే..!
5
Actress Hema
Nagarjuna: నాగార్జునని ఇంటి నుంచి బయటకు పంపించేసిన క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్.. ఎవరంటే..!
Gold Mine: ఏపీలో బంగారు యుగం ఆరంభం.. ఇండియాలోనే మొదటి ప్రైవేట్ గోల్డ్ మైన్ షురూ..రోజుకు ఎంత బంగారం వస్తుందంటే..??
7
Andhra Pradesh Gold Mine
Gold Mine: ఏపీలో బంగారు యుగం ఆరంభం.. ఇండియాలోనే మొదటి ప్రైవేట్ గోల్డ్ మైన్ షురూ..రోజుకు ఎంత బంగారం వస్తుందంటే..??
Rashmika: హీరోయిన్ రష్మిక ఖాతాలో రూ.3,500 కోట్లు..విజయ దేవరకొండతో ఎంగేజ్‌మెంట్ తర్వాత ఇలా..
9
Rashmika Mandanna
Rashmika: హీరోయిన్ రష్మిక ఖాతాలో రూ.3,500 కోట్లు..విజయ దేవరకొండతో ఎంగేజ్‌మెంట్ తర్వాత ఇలా..
Niharika: మరోసారి ఆ దర్శకుడితో తన తదుపరి చిత్రాన్ని ప్రకటించిన నిహారిక.. ఈ సారి అంతకు మించి..

Niharika:  లాస్ట్ ఇయర్  చిన్న సినిమాగా విడుద‌లై భారీ హిట్ అందుకున్న చిత్రం ‘కమిటీ కుర్రోళ్లు’. ఈ చిత్రాన్ని నిహారిక కొణిదెల తన పింక్ ఎలిఫెంట్ బ్యానర్ లో తెరకెక్కించింది. యదు వంశీ డైరెక్ట్ చేశారు. ఇపుడు మరోసారి ఈ కాంబో  రిపీట్ కాబోతుందా అంటే అవున‌నే స‌మాధానం వినిపిస్తోంది.ప్రేక్షకులకు  క‌నెక్ట్ అయ్యేలా ఈ చిత్రాన్ని తెర‌కెక్కించిన యువ దర్శకుడు   య‌దు వంశీ మ‌రోసారి పింక్ ఎలిఫెంట్ పిక్చర్స్ బ్యానర్‌పై  నిహారిక కొణిదెలతో క‌లిసి మ‌రో చిత్రాన్ని తెరకెక్కించడానికి తెర వెనక ప్రయత్నాలు మొదలయ్యాయి.  ప్రస్తుతం కథా చ‌ర్చ‌లు జరుగుతున్నాయి. ఈ సినిమా 2026లో సెట్స్ పైకి వెళ్ల‌నుంది.  

Add Zee News as a Preferred Source

‘కమిటీ కుర్రోళ్లు’ సినిమాతో ఎన్నో స్పెషాలిటీస్ ఉన్నాయి. ఈ సినిమాతో 11 మంది హీరోలు, న‌లుగురు హీరోయిన్స్‌ను తెలుగు సినిమాకు ప‌రిచ‌యం అయ్యారు. థియేట‌ర్స్‌లో మూవీ  కమర్షియల్‌గా మంచి విజయాన్ని అందుకుంది.  రూ.9 కోట్ల బ‌డ్జెట్‌తో రూపొందిన ఈ  చిత్రం థియేట్రిక‌ల్‌గా రూ.18.5 కోట్లు వ‌సూళ్ల‌ను రాబ‌ట్టింది.  నాన్ థియేట్రిక‌ల్‌గా రూ.6 కోట్లు బిజినెస్ చేసింది. మొత్తంగా సినిమా రూ.24.5 కోట్ల వ‌సూళ్ల‌ను సాధించి సెన్సేష‌న్ క్రియేట్ చేసింది. ఇప్పుడ‌దే కాంబో రిపీట్ కావ‌టం సినీ ఇండ‌స్ట్రీలోని ఆస‌క్తిని క‌లిగిస్తోంది. 

ఇక సినిమా అవార్డుల రేసులో స‌త్తా చాటింది. సైమా 2025లోబెస్ట్  డెబ్యూ ప్రొడ్యూసర్‌గా నిహారిక కొణిదెలకు, బెస్ట్ డెబ్యూ యాక్టర్ గా సందీప్ సరోజ్‌కి సైమా అవార్డు వచ్చింది. అలాగే  తెలంగాణ ప్రభుత్వం  ప్రకటించిన గద్దర్ అవార్డుల్లో రెండు ప్రతిష్టాత్మకమైన అవార్డులను సైతం కైవసం చేసుకుంది. ‘కమిటీ కుర్రోళ్ళు’ చిత్రానికి జాతీయ సమైక్యత, మత సామరస్యం, అణగారిన వర్గాల సామాజిక అభ్యున్నతిపై తీసిన ఉత్తమ ఫీచర్ ఫిల్మ్ అవార్డు వరించింది.  అలాగే డైరెక్టర్ యదు వంశీ ఉత్తమ డెబ్యూ డైరెక్టర్‌గా అవార్డును అందుకున్నారు.  

‘కమిటీ కుర్రోళ్లు’ సెన్సేషనల్ హిట్ తర్వాత..

పింక్ ఎలిఫెంట్ పిక్చర్స్ బ్యానర్ మీద ప్రొడక్షన్ నెం.2 గా నిహారిక కొణిదెల నిర్మిస్తున్న చిత్రానికి మానస శర్మ డైరెక్ట్ చేస్తున్నారు.  ఈ చిత్రంలో సంగీత్ శోభన్, నయన్ సారిక జంటగా యాక్ట్ చేస్తున్నారు. ఈ మూవీకి కథను మానస శర్మ అందించారు. స్క్రీన్ ప్లే, డైలాగ్స్‌ను మానస శర్మ, మహేష్ ఉప్పాల  అందిస్తున్నారు.  ఈ చిత్రానికి మన్యం రమేష్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్‌గా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఫ్యాంటసీ, కామెడీ జోనర్ తెరెకెక్కనున్న ఈ మూవీకి అనుదీప్ దేవ్ మ్యూజిక్  అందిస్తున్నారు. మరోవైపు నిహారిక మరో రెండు ప్రాజెక్టులను నిర్మించేందుకు రెడీ అవుతోంది. 

Read more: గోవా నుంచి మన రాష్ట్రానికి ఎంత మద్యం తీసుకురావచ్చో తెలుసా..! చట్టం ఏం చెబుతోందంటే.. 

Read more: మన దేశంలో అత్యంత సంపన్న మంత్రులు వీళ్లే.. లిస్టులో తెలుగు వాళ్లే టాప్..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Niharika Yadu VamsiYadu Vamsiniharka Hit Combination RepeatCommittee KurrolluNiharika

Trending News