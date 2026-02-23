Niharika: నక్క తోక తొక్కిన నిహారిక.. నిర్మాతగా ఫస్ట్ మూవీతోనే అవార్డుల పంట..

Committee Kurrollu Got Film Fare Awards: నిహారిక కొణిదెల నిర్మాణ సంస్థ పింక్ ఎలిఫెంట్ సంస్థలో తెరకెక్కిన తొలి చిత్రం ‘కమిటీ కుర్రోళ్లు’. యదు వంశీ ఈ సినిమాను తెరకెక్కించాడు. సమాజంలోని కులాల నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా విమర్శకుల ప్రశంసలతో పాటు కమర్షియల్ గా మంచి విజయం సాధించింది. ఇప్పటికే తెలంగాణ ప్రభుత్వం తొలిసారి ప్రకటించిన గద్దర్ అవార్డ్స్ లో కమిటీ కుర్రోళ్లు సినిమా పలు అవార్డులును గెలుచుకొని సత్తా చాటింది.
తాజాగా ‘కమిటీ కుర్రోళ్లు’ సినిమా ప్రతిష్టాత్మకమైన 70వ ఫిల్మ్ఫేర్ అవార్డ్స్ సౌత్ కార్యక్రమంలో రెండు రెండు అవార్డులను కొల్లగొట్టింది. సినిమాలో నటించిన సందీప్ సరోజ్కు బెస్ట్ డెబ్యూ మేల్ అవార్డును గెలుచుకున్నాడు. అటు దర్శకుడు యదు వంశీకి ఉత్తమ తొలి దర్శకుడుగా అవార్డు దక్కించుకున్నాడు.
కమిటీ కుర్రోళ్ళు సినిమాకు రెండు అవార్డులు రావటమనేది ఈ చిత్రానికి జాతీయ స్థాయిలో వచ్చిన గుర్తింపు అని మేకర్స్ చెబుతున్నారు. ఫిల్మ్ ఫేర్ అవార్డ్స్ దక్షిణాదిలో సందీప్ సరోజ్ కు బెస్ట్ డెబ్యూ మేల్ అవార్డు దక్కడం ఆయన కెరీర్ లో ఒక కీలక పరిణామం అని చెప్పాలి.
ఈ చిత్రాన్ని నిహారిక కొణిదెల సమర్పణలో పద్మజ కొణిదెల, జయలక్ష్మి అడపాక నిర్మాణంలో, పింక్ ఎలిఫెంట్ పిక్చర్స్, శ్రీ రాధా దామోదర్ స్టూడియోస్ బ్యానర్లపై ఈ చిత్రం తెరకెక్కింది. సమాజంలోని వాస్తవిక పరిస్థితులను చెబుతూనే ఎంటర్టైనింగ్గా ఈ చిత్రానికి తెరకెక్కించారు.
ఈ సినిమాకు సినిమాటోగ్రాఫర్గా పని చేసిన ఎదురోలు రాజు, గోదావరి ప్రాంతానికి సంబంధించిన ప్రకృతి దృశ్యాలను అద్భుతంగా కెమెరాలో బంధించారు. ఆయన విజువల్స్ కథకు సహజత్వాన్ని తీసుకొచ్చాయి. అలాగే సంగీత దర్శకుడు అనుదీప్ దేవ్, కథలో చోటుచేసుకునే భావోద్వేగ మార్పులను సున్నితమైన స్వరాలతో, నేపథ్య సంగీతంతో మరింత గొప్పగా తీర్చిదిద్దారు.ఈ సినిమా నిర్మాణ వ్యవహారాలను మన్యం రమేష్ సమర్థవంతంగా నిర్వహించారు.
2024 ఆగస్టు 9న విడుదలైన కమిటీ కుర్రోళ్ళు సినిమా మంచి విజయాన్ని అందుకుంది. నిహారిక ప్రస్తుతం వివిధ ప్రాజెక్టులతో బిజీగా ఉంది. అందులో సంగీత్ శోభన్ తో మానస శర్మ దర్శకత్వంలో‘రాకాసా’ చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తోంది. ఈ సినిమా ఏప్రిల్ 3న రాబోతుంది.
స్పష్టమైన ఆలోచన, న్యూ టాలెంట్ను ఎంకరేజ్ చేయాలనే ఆలోచనతో నిహారిక కొణిదెల వెబ్ నుంచి వెండితెరపై తెలుగు సినిమాకు ఓ కొత్త భవిష్యత్తును నిర్మిస్తూ ముందుకు సాగుతున్నారు.