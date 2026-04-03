English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Rakasa Review:‘రాకాస’ మూవీ రివ్యూ.. హార్రర్ థ్రిల్లర్ మెప్పించిందా..!

Rakasa Movie Review: నిహారిక కథానాయికగా  తొలిసారి ఎంట్రీ ఇచ్చి ఇపుడు ప్రొడ్యూసర్ గా  డిఫరెంట్ చిత్రాలను ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ దూసుపోతుంది.  తాజాగా నిహారిక ..లేడీ  డైరెక్టర్ మానస శర్మ డైరెక్షన్ లో సంగీత్ శోభన్ హీరోగా నయన్ సారిక హీరోయిన్ గా  ‘రాకాస’ మూవీతో పలకరించింది. ఒక లేడీ ప్రొడ్యూసర్ కమ్ డైరెక్టర్ కలిసి నిర్మించిన ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను మెప్పించిందా లేదా అనేది చూడాలి.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Apr 4, 2026, 11:57 AM IST

Trending Photos

రివ్యూ: రాకాస (Rakasa)
నటీనటులు : సంగీత్ శోభన్, నయన్ సారిక,వెన్నెల కిషోర్,తనికెళ్ల భరణి,ఆశిష్ విద్యార్థి,బ్రహ్మాజీ, గెటప్ శ్రీను తదితరులు
సినిమాటోగ్ర‌ఫీ : రాజు ఎదురురోలు
సంగీతం : అనుదీప్ దేవ్
ఎడిటర్ : అన్వర్ అలీ
బ్యానర్: పింక్ ఎలిఫెంట్ పిక్చర్స్, జీ స్టూడియోస్
నిర్మాతలు: నిహారిక కొణిదెల, ఉమేష్ కుమార్ బన్సాల్
రచన, దర్శకత్వం : మానస శర్మ
విడుదల తేది: 3-4-2026

Add Zee News as a Preferred Source

హార్రర్ కామెడీ గత కొన్నేళ్లుగా తెలుగు సహా అన్ని భాషల ప్రేక్షకులను అలరిస్తున్న జానర్. ఈ జానర్ లో సినిమా నిర్మించాలంటే కత్తి మీద సామే. అలాంటి కత్తి మీద సాము లాంటి కథతో ప్రేక్షకుల తీర్పు కోసం ఆడియన్స్ ముందుకు వచ్చింది నిహారిక. సంగీత్ శోభన్ హీరోగా, నయన్ సారిక హీరోయిన్ గా యాక్ట్ చేసిన ఈ చిత్రం ఈ రోజు ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. మరి ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను మెప్పించిందా లేదా మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం. 

కథ విషయానికొస్తే..  

2 వేల యేళ్ల క్రితం రాకవరం అనే సంస్థానంలో ప్రజలు వింత వ్యాధితో బాధపడుతుంటారు. ఆ మహామ్మారి నుంచి ప్రజలను రక్షించడానికి ఆ సంస్థానాన్ని పాలించే రాజు ఓ బ్రహ్మ రాక్షసుడిని సృష్టిస్తాడు. ఆ తర్వాత ఆ మహామ్మారి అంతం అయిపోతుంది. ఆ తర్వాత ఆ రాక్షసుడు ఆ ఊరిలో ఉల్కాపాతం జరిగినపుడు తనకు నరబలిని ఇవ్వమని రాజుకు చెబుతాడు. నరబలి ఇవ్వకపోతే రాజ్యంలోకి వచ్చి అక్కడి ప్రజలను చంపేస్తానంటాడు. ఊరి కోసం ఒక్కడిని త్యాగం అనే కాన్సెప్ట్ తో ఉల్కపాతం జరిగినపుడల్లా ఓ మనిషిని బలిని ఇస్తుంటారు.  అలా ప్రతి వెయ్యేళ్లకు.. 500 యేళ్లకు ఉల్కపడినపుడల్లా  అక్కడ గ్రామ ప్రజలు నరబలిని ఇచ్చి ఆ బ్రహ్మ రాక్షసుడు ఊరిపై పడి నాశనం చేయకుండా నరబలిని పంపిస్తూ ఉంటారు. కట్ చేస్తే 2026లో ఈరబాబు (సంగీత్ శోభన్) అమెరికా నుంచి తిరిగి ఊరికి వస్తాడు. ఆ సమయంలోనే ఊరిలో ఉల్క పడుతుంది. దీంతో బ్రహ్మ రాక్షసుడికి నరబలి ఇవ్వడం కోసం అతన్ని కోటలోకి పంపుతారు ఆ గ్రామ ప్రజలు. ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది. ఆ ఊరి నుంచి బ్రహ్మ రాక్షసుడి నుంచి విముక్తి కల్పించాడా లేదా ఈ క్రమంలో ఏం జరిగిందనేదే  ఈ సినిమా స్టోరీ.

కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే.. 

దర్శకురాలు మానస శర్మ.. ఏం చెప్పి నిర్మాతగా నిహారికను ఒప్పించిందో కానీ.. ఈ తరహా హార్రర్ కామెడీని తెరకెక్కించి ప్రేక్షకులను మెప్పించడం కష్టం. అలాంటి కష్టమైన పనిని సులభంగా చేసి దర్శకురాలిగా మంచి మార్కులే కొట్టేసింది. ప్రేమకథా చిత్రం సహా పలు హార్రర్ కామెడీల తరహాలోనే లాజిక్ ను పక్కన పెట్టి సినిమాలోని మ్యాజిక్ ను ఎంజాయ్ చేయాల్సిందే. ముఖ్యంగా ఓ కాన్సెప్ట్ ను మహా భారతంలో బకాసురుడిని కాన్సెప్ట్ నుంచి తీసుకున్నట్టు కనిపిస్తుంది. హీరోను భీముడి తరహాలో కోటలో పంపడం .. అతను ఆ రాక్షసుడిని అంతం చేయడం.. ఈ క్రమంలో బ్రహ్మ రాక్షసుడికి సంబంధించిన ఫ్లాష్ బ్యాక్ తో దర్శకురాలు ప్రేక్షకులను భావోద్వేగానికి గురి చేసింది. క్లైమాక్స్ లో అది కొంచెం సోదిలా అనిపించినా.. బ్రహ్మ రాక్షసుడైనా అతనికో మనసు ఉంటుందని చూపించారు. మొత్తంగా సినిమా ప్రారంభంలోనే కథంటే సూటిగా చెప్పడంతో ప్రేక్షకులు కథలో లీనమయ్యేలా చేసింది. ఆ తర్వాత ప్రస్తుత కాలానికి తీసుకొచ్చి కాస్త కామెడీతో నడిపించింది. సంగీత్ శోభన్, గెటప్ శ్రీనులతో కామెడీ ప్రేక్షకులను ఎంగేజ్ చేసేలా చేసింది. అటు ఇంటర్వెల్ తర్వాత కోటలో వెన్నెల కిషోర్ తో సంగీత్ శోభన్ సీన్స్ ప్రేక్షకులను కితకితలు పెట్టించాయి. ఇక పండితుడైన తనికెళ్ల భరణి క్యారెక్టర్ ను కాస్త తక్కువ చేసి చూపెట్డడం బాగాలేదు. ఆ  క్యారెక్టర్ ను బస్సులో తాయోత్తులు అమ్ముకునే వాడిగా చూపెట్టడం ఆ పాత్ర ఔచిత్యాన్ని దెబ్బ తీసేలా ఉంది.  ముఖ్యంగా కోటలో ఉన్న బ్రహ్మ రాక్షసుడిని చంపడానికి రెండు మంత్రించిన కత్తులను ఒకేసారి వెన్నులో పొడవాలని  చెప్పడం వంటివి మనం ఇప్పటికే విఠలాచార్య సినిమాల్లో చూసిందే.  చందమామ కథల్లో ఉన్నదే. ఇప్పటి జనరేషన్ కు ఇది కాస్త కొత్తగానే అనిపిస్తుంది.  ఉన్నంతలో చిన్నపిల్లలను ఫ్యామిలీని టార్గెట్ చేస్తూ ఈ సినిమా క్లీన్ గా కుటుంబంతో కలిసి చూసేలా దర్శకురాలు  తెరకెక్కించడం అభినందనీయం. పింక్ ఎలిఫెంట్, జీ స్టూడియోస్ నిర్మాణ విలువులు బాగున్నాయి. 

నటీనటుల విషయానికొస్తే..

సంగీత్ శోభన్ ఇప్పటి వరకు మ్యాడ్ సిరీస్ లో తన నటనతో మెప్పించాడు. ముఖ్యంగా మ్యాడ్ సిరీస్ లో అతనే అసలు సిసలు హీరో అనే చెప్పాలి. ఇపుడు తొలిసారి సోలో హీరోగా ‘రాకాస’ మూవీతో పలకరించాడు. ఈ చిత్రంలో ఈరబాబుగా తన కామెడీ టైమింగ్ తో మెప్పించాడు. అల్లరి నరేష్ తర్వాత ఈ జనరేషన్ లో కామెడీ హీరోగా ఇతనికి మంచి భవిష్యత్తు ఉంది. హీరోయిన్ గా నటించిన నయన్ సారికకు పెద్దగా యాక్ట్ చేసే స్కోప్ రాలేదు. ఉన్నంతలో క్యూట్ లుక్స్ తో ఆకట్టుకుంది. వెన్నెల కిషోర్ సెకండాఫ్ లో తన కామెడీతో ఈ సినిమాను మరో రేంజ్ కు తీసుకెళ్లాడు. అటు గెటప్ శ్రీను కూడా తన మార్క్ నటనతో మెప్పించాడు. అటు ఊరి పెదరాయుడి తరహాలో తీర్పు ఇచ్చే పాత్రలో బ్రహ్మాజీ, పండితుడి పాత్రలో తనికెళ్ల భరణి తమ పాత్రలకు న్యాయం చేశారు. మిగిలిన నటీనటులకు పెద్దగా నటించే స్కోప్ దొరకలేదు. బ్రహ్మ రాక్షసుడి పాత్రలో నటించిన నటుడు ఉన్నంతలో పర్వాలేదనిపించాడు. 

పంచ్ లైన్.. ‘రాకాస’.. ఫ్యామిలీస్ మెచ్చే కామెడీ హార్రర్ థ్రిల్లర్..

రేటింగ్: 3.25/5

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Trending News