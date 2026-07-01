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తెలుగు తెరపై డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్‌తో ‘నిమ్మకాయ.. నీకెందుకు భయం’ మూవీ.. టైటిల్‌తో సినిమాపై అంచనాలు..

Nimmakaya Neekenduku Bhayam: మోడ్రన్ కంప్యూటర్ యుగంలో  కొంత మంది మూఢనమ్మకాలతో సతమతమవుతున్నారు. ముఖ్యంగా నిమ్మకాయలతో చేసే దిష్టి ఇతర ఆచారాలను ఎండగడుతూ ఉత్కంఠ రేపుతూ ఆసక్తికరమైన సాగే కథంతో తెలుగు సిల్వర్ స్క్రీన్ పై ‘నిమ్మకాయ .. నీకెందుకు భయం’ మూవీ రాబోతుంది. తాజాగా ఈ సినిమా లాంభనంగా ప్రారంభమైంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 01, 2026, 02:12 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 10:20 PM IST
తెలుగు తెరపై డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్‌తో ‘నిమ్మకాయ.. నీకెందుకు భయం’ మూవీ.. టైటిల్‌తో సినిమాపై అంచనాలు..
Image Credit: Nimmakaya Movie (Movie Photo/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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