Nimmakaya Neekenduku Bhayam Movie Pooja Ceremony: మాడ్రన్ యుగంలో మూఢనమ్మకాలపై ప్రజల్లో భయాలను పోగొడుతూ వారిలో చైతన్యం నింపేలా తెలుగు తెరపై ‘నిమ్మకాయ.. నీకెందుకు భయం’ మూవీ ఈ రోజు పూజాకార్యక్రమాలతో ప్రారంభమైంది. రాజేష్ భూపతి, స్వప్నరాజ్, అబిత హీరో హీరోయిన్లుగా నటిస్తున్నారు. సీనియర్ హీరో సుమన్, ఆమని ఇతర ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. బి.వి.సి ఫిల్మ్స్ బ్యానర్పై, 'Eట్లు' సినిమాతో మంచి పేరు తెచ్చుకున్న రోశిరెడ్డి పందిళ్లపల్లి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. విభిన్న కథా చిత్రంగా 'నిమ్మకాయ.. నీకెందుకు భయం' సినిమా తాజాగా లాంఛనంగా ప్రారంభమైంది. హైదరాబాద్లోని అమీర్పేట సారథి స్టూడియోస్లో శాస్త్రోక్తంగా పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు.
ఈ మూవీ ముహూర్తపు సీన్కు పీసీసీ జనరల్ సెక్రటరీ ఉప్పల శ్రీనివాస్ గుప్తా క్లాప్ కొట్ారు. లయన్ వెంకట్ కెమెరా స్విచ్ ఆన్ చేశారు. తొలి షాట్ కు టీఎఫ్సీసీ చైర్మన్ ప్రతాని రామకృష్ణ డైరెక్షన్ చేశారు. పలువురు అతిథులు చిత్ర బృందానికి బెస్ట్ విషెస్ తెలియజేయడం విశేషం.
ఈ సందర్భంగా నటుడు సుమన్ మాట్లాడుతూ, "ఈ సినిమా కథలో హారర్, థ్రిల్లర్ అంశాలు ఎంతో ఉత్కంఠ రేపడం ఖాయం అన్నారు. కథ నాకు బాగా నచ్చింది. ఇందులో నటి ఆమనితో కలిసి యాక్ట్ చేయడం హ్యాపీగా ఉంది. చిన్న నిర్మాతలను ప్రోత్సహించేలా ప్రభుత్వం ప్రత్యేక సబ్సిడీలు, ప్రోత్సాహక పథకాలు తీసుకువస్తేనే చిత్ర పరిశ్రమ మనుగడ సాగిస్తుందన్నారు. చిన్న సినిమాలు నిలబడితేనే సినీ పరిశ్రమలో వేలాది మందికి ఉపాధి లభిస్తుందన్నారు.
దర్శకుడు రోశిరెడ్డి పందిళ్లపల్లి మాట్లాడుతూ, "ప్రజల్లో ఉన్న మూఢనమ్మకాలపై అవగాహన కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో ఈ సినిమాను తెరకెక్కిస్తున్నట్టు తెలిపారు. 'నిమ్మకాయ' చుట్టూ ఉన్న అపోహలను కథాంశంగా తీసుకుని వినోదాత్మకంగా, ఆలోచింపజేసేలా సినిమాను తెరకెక్కిస్తున్నట్టు తెలిపారు. కథలో ఎక్కువ భాగం నిజ జీవిత సంఘటనల ఆధారంగా ఉండబోతుంది. ఈ సినిమా ప్రజల్లో ఆలోచన రేకిత్తిస్తోందన్నారు.
హీరో రాజేష్ భూపతి మాట్లాడుతూ, "ఇది నాకు తొలి చిత్రం. నిమ్మకాయను ఇప్పటికీ చాలామంది మూఢనమ్మకాలకు ప్రతీకగా భావిస్తుంటారు. అలాంటి అంశాలను కొత్త కోణంలో నిజాలను చూపించే ప్రయత్నమే మా సినిమా. ప్రతి ఒక్కరికి నచ్చి తీరుతుంది. నాకు ఛాన్స్ ఇచ్చిన దర్శక నిర్మాతకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు.
పీసీసీ జనరల్ సెక్రటరీ ఉప్పల శ్రీనివాస్ గుప్తా మాట్లాడుతూ, "కలియుగ వెంకటేశ్వర స్వామి పాత్రతో ప్రేక్షకుల ప్రశంసలు అందుకున్నారు సుమన్. మా సినిమాలో ముఖ్య పాత్రలో పోషించడం విశేషమన్నారు. 'నిమ్మకాయ.. నీకెందుకు భయం' చిత్రం ఘన విజయం సాధించాలని ఆకాంక్షించారు.
ఈ సందర్భంగా దర్శకుడు రోశిరెడ్డి పందిళ్లపల్లి మాట్లాడుతూ, "మా ఆహ్వానాన్ని స్వీకరించి, చిత్ర ప్రారంభోత్సవానికి విచ్చేసి ఆశీర్వదించిన ప్రతి ఒక్కరికీ హార్టీ కంగ్రాట్స్. ప్రేక్షకులకు కొత్తదనంతో కూడిన వినోదాన్ని అందించే మంచి చిత్రాన్ని రూపొందించేందుకు మా బృందం అంకితభావంతో పనిచేస్తుందన్నారు.
ఈ కార్యక్రమంలో చిత్ర యూనిట్ సభ్యులతో పాటు సినీ పరిశ్రమకు చెందిన పలువురు ప్రముఖులు పాల్గొని చిత్ర బృందాన్ని అభినందించారు. విభిన్నమైన టైటిల్తో ఇప్పటికే ఆసక్తి రేకెత్తిస్తున్న ఈ చిత్రం ఆగస్టు లో రెగ్యులర్ షూటింగ్ను ప్రారంభించినటబోతున్నట్టు తెలిపారు.
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