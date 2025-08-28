Actress Turned Racer: సినిమాలు లేక రేస్ కారు నడుపుతున్న స్టార్ హీరోయిన్..ఇంతకీ ఆ బ్యూటీ ఎవరో?

Nivetha Pethuraj As Racer: చిత్ర పరిశ్రమలో రాణించే తారలు చాలా తక్కువ. ఈ పరిశ్రమలో రాణించే వారు ఒకరి తర్వాత ఒకరు సినిమాల్లో నటిస్తూ బిజీగా ఉంటారు . కానీ కొంతమంది రెండు సినిమాలు చేసిన తర్వాత ఎప్పటికీ తెర నుండి అదృశ్యమవుతారు. లేదంటే అలాంటి కొందరు వెబ్ సిరీస్ లు వంటి వాటికి పరిమితమవుతారు.
వారిలో కొందరు తమ చిన్న పాత్రలను పోషిస్తూ బిజీగా ఉండగా.. మరికొందరు తమ కొత్త ఫ్యాషన్ను అనుసరిస్తారు. అంతే కాదు వారు సినిమాల కంటే ఇందులో ఎక్కువ ప్రజాదరణ పొందుతారు. వీరిలో ఒక ప్రముఖ నటి ఇప్పటికే చిత్ర పరిశ్రమలో రాణించింది. మరొక రంగంలో తనదైన ముద్ర వేయడానికి సిద్ధంగా ఉంది. ఆ ప్రముఖ నటి ఎవరు..? ఆ పూర్తి వివరాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఆ స్టార్ హీరోయిన్ మరెవరో కాదు టాలీవుడ్ స్టార్ నివేదా పేతురాజ్. ఆమె టాలీవుడ్ సినీ ప్రియులకు ఇష్టమైన హీరోయిన్. ఆమె నటించిన సినిమాలు తక్కువే అయినప్పటికీ, తన అందం, నటనతో ప్రజలకు దగ్గరైంది. అనేక తెలుగు, తమిళ చిత్రాల్లో నటించి ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్న ఈ అమ్మాయి ఇప్పుడు కార్ రేసుల్లో పాల్గొని రేసర్గా వెలుగొందుతోంది. సినిమాల్లో అవకాశాలు తగ్గుతుండటమే ఆమె ఆకస్మిక నిర్ణయానికి కారణం. అందుకే.. ఆమె తన కలల మార్గాన్ని మార్చుకుని, మరో ఇష్టమైన రంగంలో మెరవబోతోంది.
అంతే కాదు.. బ్యాడ్మింటన్ క్రీడాకారిణిగా నివేథా ఇప్పటికే అనేక అవార్డులను గెలుచుకుంది. చిన్నప్పటి నుంచి ఆటో మొబైల్స్ పై ఆసక్తి ఉన్న ఆమె ఇటీవలే ఫార్ములా కార్ రేస్ కార్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ లెవల్ 1 పూర్తి చేసింది. ఇప్పటికే అనేక పోటీల్లో పతకాలు గెలుచుకుంది.
కొంతకాలంగా ఈ బ్యూటీకి ఆఫర్లు తక్కువగా ఉన్నాయి. దీనితో, ఆమె బ్యాడ్మింటన్, కార్ రేసింగ్ రెండింటిలోనూ గొప్ప ఆసక్తిని కనబరిచింది. ఈ బోల్డ్, డాషింగ్ బ్యూటీ ఇప్పుడు తన జీవితాన్ని పూర్తిగా మార్చుకునే దిశగా పెద్ద అడుగు వేసింది.
