/స్టార్ హీరోలే కాదు.. మీడియం రేంజ్ హీరోల చూపు కూడా ప్యాన్ ఇండియా వైపే..

Small Heroes Big Projects: థింక్ బిగ్ అంటారు కదా ఇప్పుడు మన హీరోలు ఇదే చేస్తున్నారు. కేవలం స్టార్ హీరోలు మాత్రమే కాదు..మిడ్ రేంజ్.. చిన్న స్థాయి హీరోలు పెద్ద ఆలోచనలు చేస్తున్నారు. ఎలాగో స్టార్ హీరోలు అంతా ప్యాన్ ఇండియానే టార్గెట్ చేస్తూ సినిమాలు చేస్తున్నారు.. వాళ్ళ అడుగు జాడల్లోనే మీడియం రేంజ్ హీరోలు ఫాలో అవుతున్నారు. ఆల్రెడీ ‘ప్యారడైజ్’ సినిమాతో నాని రేంజ్ అమాంతం పెరిగిపోయేలా కనిపిస్తుంది. దీని రేంజ్ రూ. 200 కోట్లకు పైగానే కనిపిస్తుంది.ఇప్పటికే ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ప్రోమోలు, టీజర్కు మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది.
ధరమ్ తేజ్, చైతూల ప్యాన్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్..
విరూపాక్షతో తొలిసారి రూ. 100 కోట్ల గ్రాస్ క్లబ్బులో ప్రవేశించిన సాయి ధరమ్ తేజ్.. ‘సంబరాల ఏటిగట్టు’ సినిమాతో ప్యాన్ ఇండియన్ మార్కెట్పై కన్నేసారు. ఇక ‘తండేల్’లో రూ. 100 కోట్ల మార్క్ అందుకున్న నాగ చైతన్య.. నెక్ట్స్ కార్తిక్ దండు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిస్తున్న ‘వృషకర్మ’తో ప్యాన్ ఇండియాను టార్గెట్ చేస్తున్నారు. అటు కార్తికేయ 2తో ప్యాన్ ఇండియన్ హిట్ కొట్టిన నిఖిల్.. స్వయంభు, ది ఇండియా హౌజ్లతో ప్యాన్ ఇండియా మార్కెట్ను కొల్లగొట్టాలని చూస్తున్నాడు.
కిరణ్ అబ్బవరం ‘ఇంద్రపుత్ర’..
మిడ్ రేంజ్ హీరోలే కాదు.. ఆ తర్వాత లైన్లో వచ్చే హీరోల చూపులు కూడా ఇప్పుడు ప్యాన్ ఇండియా మీదే ఉన్నాయి. ‘క’, కే ర్యాంప్, చెన్నై లవ్ స్టోరీ లాంటి విజయాలతో మార్కెట్ పెంచుకున్న కిరణ్ అబ్బవరం.. ఇప్పుడు ‘ఇంద్ర పుత్ర’ అనే సినిమా అనౌన్స్ చేసారు.. కిరణ్ అబ్బవరం ప్యాన్ ఇండియన్ జర్నీకి మొదటి అడుగు వేస్తున్నాడు. జీ స్టూడియోస్ నిర్మించబోయే ఫాంటసీ చిత్రం ‘ఇంద్ర పుత్ర’తో ఫస్ట్ స్టెప్ వేస్తున్నాడు కిరణ్.. రిషబ్ శెట్టి దగ్గర అసిస్టెంట్గా పని చేసిన శ్రీకాంత్ పుప్పాల ఈ సినిమాను తెరకెక్కిస్తున్నాడు. 2027లో సినిమా విడుదల చేసేలా ప్లాన్ చేస్తున్నాడు.
తేజ సజ్జా.. సందీప్ కిషన్ టార్గెట్ ప్యాన్ ఇండియానే..
ఈ లిస్టులో సందీప్ కిషన్ కూడా ఈ మధ్యే యుగంధర్ ముని దర్శకత్వంలో కరికాల సినిమా ప్రకటించారు.. రెండు భాగాలుగా ఈ సినిమా రానుంది.. 2027 జూలై 2, అక్టోబర్ 28న రెండు భాగాలు రానున్నాయి. తేజ సజ్జా అయితే ఇప్పటికే ప్యాన్ ఇండియన్ హీరో అయిపోయాడు. అది కాపాడుకుంటూ మిరాయ్ 2, జై హనుమాన్, జాంబిరెడ్డి 2 లాంటి సినిమాలు చేస్తున్నాడు. మొత్తంగా అందరు హీరోలు ఒకరి తర్వాత మరొకరు ప్యాన్ ఇండియాను ఫోకస్ చేస్తున్నారు.
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