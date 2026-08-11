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స్టార్ హీరోలే కాదు.. మీడియం రేంజ్ హీరోల చూపు కూడా ప్యాన్ ఇండియా వైపే..

Pan India Projects: ప్రస్తుతం తెలుగులో బడా హీరోలు మాత్రమే కాదు.. ఆ తర్వాత మీడియం రేంజ్ హీరోల ఆలోచనలు పెద్దగా ఉన్నాయి. అంతేకాదు తమను తాము ప్యాన్ ఇండియా హీరోలుగా ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఇందులో మిడ్ రేంజ్ నుంచి చిన్న స్థాయి హీరోల వరకు అందరు ఇపుడు ప్యాన్ ఇండియా మార్కెట్‌నే టార్గెట్ చేస్తున్నారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 11, 2026, 02:42 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 02:42 PM IST
స్టార్ హీరోలే కాదు.. మీడియం రేంజ్ హీరోల చూపు కూడా ప్యాన్ ఇండియా వైపే..
Image Credit: Small Range Heroes Projects (File Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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