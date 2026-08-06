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జి.డి.నాయుడు పాత్రలో మాధవన్.. ఆగష్టు 7న విడుదల..

Madhavan as GD Naidu:నటుడు మాధవన్ గురించి కొత్తగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. చాక్లెట్ బాయ్ ఇమేజ్ నుంచి అన్ని రకాల పాత్రల్లో అలవోకగా నటిస్తూ వెర్సటైల్ యాక్టర్‌గా పేరు తెచ్చుకున్నారు. రీసెంట్‌గా దురంధర్ మూవీలో అజయ్ సన్యాల్ పాత్రలో ఒదిగిపోయిన తీరును ఎవరు మరిచిపోలేదు. అంతకు ముందు ‘రాకెట్రి’ మూవీలో నంబి నారాయణ్ పాత్రలో ఒదిగిపోయిన తీరు అందరినీ అలరించింది. తాజాగా ఇపుడు ‘జీ.డీ.నాయుడు’ సినిమాతో పలకరించబోతున్నాడు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 06, 2026, 04:24 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 04:24 PM IST
జి.డి.నాయుడు పాత్రలో మాధవన్.. ఆగష్టు 7న విడుదల..
Image Credit: GD Naidu (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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జి.డి.నాయుడు పాత్రలో మాధవన్.. ఆగష్టు 7న విడుదల..
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