/జి.డి.నాయుడు పాత్రలో మాధవన్.. ఆగష్టు 7న విడుదల..

GD Naidu: ఎల్లప్పుడూ కొత్తదనంతో కూడిన కథలతో ప్రేక్షకులను అలరించే నటుడు ఆర్.మాధవన్. తాజాగా ఈయన ముఖ్యపాత్రలో నటించిన చిత్రం ‘జి.డి.నాయుడు’. నటుడు, దర్శకుడు కృష్ణకుమార్ రామకుమార్ కాంబోలో ‘జి.డి.నాయుడు ’ (GDN) తెరకెక్కింది. 'ఎడిసన్ ఆఫ్ ఇండియా', 'మిరాకిల్ మేన్', 'వెల్త్ క్రియేటర్ ఆఫ్ కోయంబత్తూర్' అని ప్రసిద్ధి చెందిన ప్రముఖ భారతీయ శాస్త్రవేత్త, ఆవిష్కర్త గోపాల స్వామి దొరైస్వామి నాయుడు (జి.డి.ఎన్) స్ఫూర్తిదాయకమైన లైఫ్ హిస్టరీ ఆధారంగా ఈ సినిమా తెరకెక్కించారు.
జి.డి. నాయుడు బహుముఖ ప్రజ్ఞను, శ్రమను వెండితెరపై ఆవిష్కరించే ముఖ్యమైన పాత్రలో ఆర్.మాధవన్ నటించగా, సత్యరాజ్, జయరామ్, ప్రియమణి, దుషారా విజయన్, వినయ్ రాయ్ ఇతర కీ రోల్ పోషించారు. ఈ చిత్రాన్ని ఆగస్ట్ 7న ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విడుదల చేస్తున్నారు.
గతంలో నంబి నారాయణన్ బయోపిక్ 'రాకెట్రి'లో అద్భుతంగా ఒదిగిపోయిన మాధవన్.. తాజాగా జీడీ నాయుడు పాత్ర కోసం పూర్తిగా మేకోవర్ అయ్యారు. ఈ సినిమాలో డిఫరెంట్ గెటప్స్ లో కనిపించడం, నాచురల్ గా ఉన్న పీరియాడికల్ సెటప్ ఈ సినిమాపై అంచనాలు పెంచాయి. అంతేకాదు ఇందులో నిర్మాణ విలువలు 'జి. డి. ఎన్' సినిమాపై భారీ అంచనాలను పెంచేలా చేశాయి. గోవింద్ వసంత అందించిన నేపథ్య సంగీతం ట్రైలర్లోని ప్రతీ సీన్ను ఎలివేట్ చేసేలా ఉంది. ‘భారతీయ సాంకేతిక రంగంలో విప్లవాత్మక మార్పులు తెచ్చిన ఒక మహానాయకుడి కథను ప్రేక్షకులకు పరిచయం చేస్తున్నారు.
ఇటీవల ఈ చిత్రం నుంచి విడుదలైన తెలుగు ట్రైలర్కు ప్రేక్షకుల నుంచి, సినీ విశ్లేషకులు, విమర్శకుల నుంచి అద్భుతమైన స్పందన లభించింది. ఈ చిత్రం ఆగస్టు 7న ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రిలీజ్ చేస్తున్నారు. అత్యంత ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న భారతీయ సినిమాల జాబితాలో 'GD నాయుడు' అగ్రస్థానంలో ఉంది.
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