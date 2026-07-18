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ప్రకాష్ రాజ్, రావు రమేష్‌లకు ప్రత్యామ్నాయంగా శివాజీ.. వైవిధ్యమైన పాత్రలతో దూకుడు..

Sivaji: కంటెంట్‌ ఉన్న సినిమాలకు.. వైవిధ్యమైన పాత్రలకు కేరాఫ్‌ అడ్రస్‌గా నిలుస్తున్నాడు శివాజీ. తెలుగులో ప్రకాష్ రాజ్, రావు రమేష్‌లు చేయదగ్గ పాత్రలను శివాజీ అలవోకగా చేస్తూ తను ప్రత్యామ్నాయంగా నిలుస్తాడు. గతేడాది ‘కోర్ట్’ మూవీతో అలరించిన ఈయన తాజాగా ‘లెనిన్’ మూవీలో హీరో బాబాయ్‌గా నటించి విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకున్నాడు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 18, 2026, 03:35 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 03:35 PM IST
ప్రకాష్ రాజ్, రావు రమేష్‌లకు ప్రత్యామ్నాయంగా శివాజీ.. వైవిధ్యమైన పాత్రలతో దూకుడు..
Image Credit: Sivaji Second Innings (File Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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ప్రకాష్ రాజ్, రావు రమేష్‌లకు ప్రత్యామ్నాయంగా శివాజీ.. వైవిధ్యమైన పాత్రలతో దూకుడు..
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