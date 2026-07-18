Sivaji Care of Crusial Movies: తెలుగులో ప్రస్తుతం క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టులకు విలన్స్కు మంచి డిమాండ్ ఉంది. మనకు క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్స్ అనగానే ముందుగా ప్రకాష్ రాజ్ లేదా రావు రమేష్, జగపతి బాబు వంటి నటులు గుర్తుకు వస్తారు. ప్రస్తుతం వాళ్లిద్దరు బిజీ ఆర్టిస్ట్గా మారడంతో దర్శక, నిర్మాతలకు ఇపుడు శివాజీ మరో ప్రత్యామ్నాయంగా మారాడు. గతేడాది ‘కోర్ట్’ మూవీలో ఈయన నటనను మెచ్చుకోకుండా ఉండలేము. ఈ సినిమాలో శివాజీ పండించిన విలనిజం ప్రేక్షకులకు సరికొత్త అనుభూతి నిచ్చింది. ఈ సినిమా తర్వాత శివాజీకి వరుస అవకాశాలు క్యూ కడుతున్నాయి. తాజాగా అక్కినేని అఖిల్ హీరోగా నటించిన ‘అఖిల్’ మూవీ ఎంత పెద్ద హిట్టైయిందో తెలిసిందే కదా. ఈ సినిమాలో అఖిల్ పాత్రతో పాటు శివాజీ నటనకు మంచి మార్కేలే పడ్డాయి.
విలక్షణ పాత్రలకు కేరాఫ్ అడ్రస్..
నటుడిగా, హీరోగా ఎన్నో విలక్షణమైన పాత్రలు పోషించిన శివాజీ.. కామెడీ, ఎమోషన్, ఫ్యామిలీ, యాక్షన్ ఇలా అన్ని రకాల కథలతో ఆడియెన్స్ని మెప్పించాడు. మధ్యలో సినిమాలకి కాస్త గ్యాప్ ఇచ్చిన ఆయన బిగ్ బాస్ షోతో మళ్లీ కెరీర్ను తిరిగి ప్రారంభించాడు.బిగ్ బాస్ షోతో శివాజీ ప్రతీ ఇంటి గడపలోకి, తెలుగు వారి మనసుల్లో మళ్లీ స్థానాన్ని సుస్థిరం చేసుకున్నాడు.
శివాజీకి వరుస అవకాశాలు..
బిగ్ బాస్ నుంచి బయటకు వచ్చిన శివాజీకి వరుస అవకాశాలొచ్చాయి. అయితే శివాజీ మాత్రం అచితూచి అడుగులు వేస్తున్నాడు. తనకు నచ్చిన, మెచ్చిన కథల్ని ఎంచుకుంటున్నారు. శివాజీ ఓ కథను ఒప్పుకున్నారంటే ఆ సినిమాను తప్పకుండా చూడాల్సిందే అనేలా ప్రేక్షకుల్లో ఓ నమ్మకాన్ని క్రియేట్ చేసుకున్నాడు. శివాజీ ఓ మూవీ చేస్తున్నాడంటే.. అందులో కంటెంట్ గురించే మాట్లాడుకునేలా చేస్తున్నాడు.
శివాజీ సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ ..
రీసెంట్గా ఈయన సెకండ్ ఇన్నింగ్స్లో చేసిన ‘కోర్ట్’, ‘దండోరా’ చిత్రాలకు అవార్డులు కూడా వరించాయి. సినిమా సినిమాకు వైవిధ్యమైన పాత్రలను చేస్తూ ఆడియన్స్ను అలరిస్తున్నాడు. ఇటీవల విడుదలైన 'లెనిన్' చిత్రంలో యతిరాజులుగా తన నటవిశ్వరూపం చూపించాడనే చెప్పాలి. 90స్ అనే ఈటీవీ విన్ ఓటీటీ వెబ్సీరిస్తో సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ను ప్రారంభించి విభిన్నమైన పాత్రలతో అలరిస్తున్నాడు. త్వరలో ఆయన నటించిన ‘ఎపిక్’ అనే మూవీతో పలకరించబోతున్నాడు. అందులోనూ శివాజీ మధ్య తరగతి తండ్రిగా తన నటనతో అందరినీ ఆకట్టుకోవడం పక్కా అని చెప్పొచ్చు. ఇవే కాకుండా ఇతర భాష నుంచి కూడా శివాజీకి ఆఫర్లు వస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం శివాజీకి మరికొన్ని క్రేజీ ప్రాజెక్ట్లు లైనప్లో ఉన్నాయి. అల్లరి నరేష్ సినిమాతో పాటు తెలుగు, తమిళ భాషల్లో తెరకెక్కుతోన్న ప్రదీప్ రంగనాథన్ సినిమాలో కీ రోల్ పోషిస్తున్నాడు. అటు కళ్యాణ్ చక్రవర్తి సినిమాతో పాటు మరికొన్ని క్రేజీ ప్రాజెక్టులతో శివాజీ ఫుల్ బిజీగా ఉన్నారు. త్వరలోనే తెలుగు ప్రేక్షకులు శివాజీ మరిన్ని మంచి పాత్రల్లో చూడబోతున్నాము.
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