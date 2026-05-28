NTR 103rd Birth Anniversary:తెలుగు ప్రజల ఆరాధ్య నటుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి స్వర్గీయ నందమూరి తారక రామారావు 103వ జయంతిని హైదరాబాద్లో ఘనంగా నిర్వహించారు. ఫిలింనగర్లో ఉన్న ఎన్టీఆర్ విగ్రహానికి నందమూరి కుటుంబ సభ్యులు, సినీ ప్రముఖులు, అభిమానులు కలిసి పూలమాలలు వేసి నివాళులు అర్పించారు.
ఈ కార్యక్రమంలో ఏపీ ఫిలిం డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ భరత్ భూషణ్, నందమూరి మోహనకృష్ణ, నందమూరి మోహన రూప, నందమూరి సీమంతిని, నందమూరి దీపిక, పరుచూరి గోపాలకృష్ణ, బాబు మోహన్, నిర్మాత భరద్వాజ్, తుమ్మల ప్రసన్నకుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
ఎన్టీఆర్ తెలుగు జాతికి గర్వకారణం
ఈ సందర్భంగా పలువురు ఎన్టీఆర్ సేవలను గుర్తు చేసుకున్నారు. రచయిత పరుచూరి గోపాలకృష్ణ మాట్లాడుతూ, తెలుగు జాతికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు తీసుకొచ్చిన మహానుభావుడు ఎన్టీఆర్ అని అన్నారు. ఆయన ఆశీస్సులు ఎప్పుడూ తెలుగు ప్రజలపై ఉంటాయని చెప్పారు. నందమూరి మోహనకృష్ణ మాట్లాడుతూ, సినీ మరియు రాజకీయ రంగాల్లో ఎన్టీఆర్ సాధించిన విజయాలు ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోతాయని అన్నారు. పేదల కోసం ఎన్నో సంక్షేమ కార్యక్రమాలు తీసుకొచ్చారని గుర్తు చేశారు.
మహిళలకు హక్కుల కోసం కృషి
ఎన్టీఆర్ మహిళలకు ప్రత్యేక హక్కులు ఉండాలని భావించిన గొప్ప నాయకుడు అని కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు. ఆస్తుల్లో మహిళలకు వాటా ఇవ్వాలని ముందుగానే ఆలోచించిన నాయకుడు ఎన్టీఆర్ అని చెప్పారు. నందమూరి మోహన రూప మాట్లాడుతూ, తెలుగు వారి గౌరవాన్ని ప్రపంచానికి చాటి చెప్పిన మహానుభావుడు ఎన్టీఆర్ అని అన్నారు. ఆయనలాంటి నాయకుడు మళ్లీ రావడం చాలా కష్టమని పేర్కొన్నారు.
రాజకీయాల్లో ఎంతో మందికి మార్గదర్శి
నటుడు, మాజీ మంత్రి బాబు మోహన్ మాట్లాడుతూ, రాజకీయాల్లోకి తనను తీసుకొచ్చింది ఎన్టీఆర్ అని చెప్పారు. ప్రజల కోసం ఇచ్చిన ప్రతి మాటను నిలబెట్టుకున్న నాయకుడు ఆయన అని అన్నారు. అలాగే మాజీ కార్పొరేటర్ కాజా సూర్యనారాయణ మాట్లాడుతూ, ఎంతోమందికి రాజకీయ భవిష్యత్తు ఇచ్చిన వ్యక్తి ఎన్టీఆర్ అని పేర్కొన్నారు.
అభిమానులతో పండగలా జయంతి
ఈ కార్యక్రమానికి భారీ సంఖ్యలో అభిమానులు హాజరయ్యారు. ఎన్టీఆర్ జయంతిని ఒక పండగలా జరుపుకోవడం ఆనందంగా ఉందని పలువురు తెలిపారు.
తెలుగు చిత్ర నిర్మాతల మండలి సెక్రటరీ తుమ్మల ప్రసన్నకుమార్ మాట్లాడుతూ, బాలీవుడ్ నుంచి అవకాశాలు వచ్చినా తెలుగు ప్రజల కోసమే ఇక్కడే కొనసాగిన మహానుభావుడు ఎన్టీఆర్ అని అన్నారు.
1000 మందికి అన్నదానం
నివాళుల కార్యక్రమం అనంతరం ఎన్టీఆర్ పేరిట 1000 మందికి పైగా ప్రజలకు అన్నదానం నిర్వహించారు. అభిమానులు, స్థానిక ప్రజలు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు.
ఎన్టీఆర్ సేవలు తెలుగు ప్రజల హృదయాల్లో ఎప్పటికీ నిలిచిపోతాయని అభిమానులు తెలిపారు.
