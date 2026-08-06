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దురంధర్‌ ఫార్ములాను నమ్ముకున్న ఎన్టీఆర్, అల్లు అర్జున్..

NTR Allu Arjun Follows Dhurandhar Formula: ఎన్టీఆర్, అల్లు అర్జున్ సహా చాలా మంది హీరోలు ఇపుడు ‘దురంధర్’ ను ఫాలో అవుతున్నారు.  అవును వీళ్లిద్దరు సహా పలువురు హీరోలు ఇపుడు ‘దురంధర్’ ఫార్ములాతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రావడానికి రెడీ అవుతున్నారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 06, 2026, 05:59 AM IST|Updated: Aug 06, 2026, 06:00 AM IST
దురంధర్‌ ఫార్ములాను నమ్ముకున్న ఎన్టీఆర్, అల్లు అర్జున్..
Image Credit: Dhurandhar Formula (File Photos/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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దురంధర్‌ ఫార్ములాను నమ్ముకున్న ఎన్టీఆర్, అల్లు అర్జున్..
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