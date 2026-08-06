/దురంధర్‌ ఫార్ములాను నమ్ముకున్న ఎన్టీఆర్, అల్లు అర్జున్..

Dhurandhar Formula: ఆల్రెడీ గతంలో బాహుబలి 2015లో వస్తే వచ్చిన రెండేళ్లకు పార్ట్ 2 రావడానికి 2017 అయింది. కేజియఫ్ (KGF)2018లో వస్తే వచ్చిన 2022లో పార్ట్ 2 విడుదలైంది. దాదాపు రెండు పార్టులకు దాదాపు నాలుగేళ్ల సమయం పట్టింది. ‘పుష్ప పార్ట్ 1’2021 డిసెంబర్లో విడుదలై మంచి హిట్ అందుకుంది. ఆ త్వాత మూడేళ్లకు అంటే 2024 డిసెంబర్లో పార్ట్ 2 విడుదలైంది. ఇక అఖండ కూడా అంతే డిసెంబర్ 2021లో ఫస్ట్ పార్ట్ వస్తే.. నాలుగేళ్ల లాంగ్ తర్వాత 2025 డిసెంబర్లో సెకండ్ పార్ట్ అఖండ 2 వచ్చింది..
ఇక సెట్స్ మీదకు రాబోయే సలార్ 2, దేవర 2, ఓజి 2 కోసం కనీసం పార్ట్ 1 నుంచి రెండు మూడేళ్ల గ్యాప్ మెయింటేన్ చేస్తున్నారు. కల్కి 2 సెట్స్ మీదే ఉంది కానీ దీనికోసం కూడా మూడేళ్ల టైమ్ తీసుకుంటున్నారు దర్శకుడు నాగ్ అశ్విన్.
ధురంధర్ బాటలో డ్రాగన్, రాకా మూవీలు..
ఈ నేపథ్యంలో ‘దురంధర్’ ఫార్ములా వైపు ఇపుడు మేకర్స్ అడుగులు వేస్తున్నారు. ఇపుడు గతేడాది డిసెంబర్ 4న విడుదలైన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ తుక్కు రేగ్గొట్టి మంచి హిట్ అందుకుంది. ఆ తర్వాత తక్కువ గ్యాప్లోనే మార్చి 19న విడుదలైన దురంధర్ రివేంజ్ అంతకు మించి సక్సెస్ను అందుకుంది. చాలా తక్కువ టైమ్లో విడుదలైన ఈ సినిమా రెండు పార్టులు అద్భుత విజయం వేరే చిత్రాల నిర్మాతలకు కనువిప్పు కలిగించింది. ఏకంగా రెండు పార్ట్స్ కలిపి 3200 కోట్లు వసూలు చేసాయి..
ప్రస్తుతం హీరోలు ఇదే ఫార్ములానూ ఫాలో అవుతున్నారు.ప్రశాంత్ నీల్, ఎన్టీఆర్ ‘డ్రాగన్’ సినిమా రెండు పార్ట్స్ దాదాపు ఆరు నెలల గ్యాప్లోనే విడుదల చేయాలనే ప్లాన్లో ఉన్నారు. అఫీషియల్గా చెప్పకపోయినా ఒకేసారి షూటింగ్ చేస్తున్నారు ప్రశాంత్ నీల్.
తక్కువ గ్యాప్లో రెండు పార్టులు..
అల్లు అర్జున్, అట్లీ ‘రాకా’ సినిమా కూడా 2 పార్ట్స్ అంటున్నారు. అది కూడా త్వరగానే ప్లాన్ చేస్తున్నారు.. ఎక్కువ టైమ్ తీసుకోకుండా ఆర్నెళ్ల గ్యాప్లో రిలీజ్ చేసేలా మేకర్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నారు. తాజాగా సందీప్ కిషన్ ‘కరికాల’ సినిమా ప్రకటించారు దర్శకుడు యుగంధర్ ముని. జులై 2, 2027, అక్టోబర్ 28, 2027 ప్లాన్.. అంటే నాలుగు నెలల్లోనే విడుదల చేయాలనే ప్లాన్ చేస్తున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.