NTR Dragon Movie Glimpse: గ్లోబల్ స్టార్ ఎన్టీఆర్, ప్రశాంత్ నీల్ క్రేజీ కాంబినేషన్లో వస్తున్న 'డ్రాగన్' చిత్రంపై అంచనాలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి. ముఖ్యంగా మే 20న తారక్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా విడుదల కాబోతున్న గ్లింప్స్ కోసం చిత్ర బృందం అహర్నిశలు శ్రమిస్తోంది. ఈ వీడియో గ్లింప్స్ను అనుకున్న టైమ్కు ఫ్యాన్స్కు అందించాలని టీమ్ ఎంతోగానో కృషి చేస్తోంది.
మ్యూజిక్పై రవి బస్రూర్ ఫోకస్
ప్రశాంత్ నీల్ మార్క్ ఎలివేషన్లకు సంగీత దర్శకుడు రవి బస్రూర్ ఇచ్చే బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఎంతటి ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేస్తుందో 'కేజీఎఫ్', 'సలార్' చిత్రాలతోనే రుజువైంది. ఇప్పుడు 'డ్రాగన్' గ్లింప్స్ కోసం ఆయన గత మూడు రోజులుగా ఏకధాటిగా వర్క్ చేస్తున్నారు. ఎన్టీఆర్ మాస్ ఇమేజ్కు తగ్గట్టుగా, వినేటప్పుడు వెన్నులో వణుకు పుట్టించేలా ఒక పవర్ఫుల్ అండ్ యూనిక్ సౌండ్ ట్రాక్ను సిద్ధం చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
దర్శకుడు ప్రశాంత్ నీల్ ఈ చిన్న గ్లింప్స్ను కూడా చాలా ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్నారు. తన గత చిత్రాల టీజర్ల రికార్డులను తిరగరాసేలా దీనిని రూపొందించారట. కేవలం యాక్షన్ మాత్రమే కాకుండా, సినిమా బ్యాక్ డ్రాప్ను పరిచయం చేస్తూనే ఎన్టీఆర్ లుక్ను వెరీ పవర్ఫుల్గా ప్రెజెంట్ చేయబోతున్నారని సమాచారం.
మైత్రీ మూవీ మేకర్స్, ఎన్టీఆర్ ఆర్ట్స్ సంయుక్తంగా ఈ భారీ బడ్జెట్ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నాయి. ప్రశాంత్ నీల్ దర్శకత్వంలో రూపొందుతోన్న ఈ సినిమాలో Jr.ఎన్టీఆర్ ప్రధానపాత్ర పోషిస్తుండగా.. రుక్మిణి వసంత హీరోయిన్గా ఎంపికైనట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. అయితే ఈ సినిమాకు సంబంధించిన స్పెషల్ గ్లింప్స్ ను ఎన్టీఆర్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా మే 20వ తేదీన విడుదల చేసేందుకు చిత్రబృందం సన్నాహాలు చేస్తోంది. సోషల్ మీడియాలో ఇప్పటికే #Dragon అనే హ్యాష్ట్యాగ్ ట్రెండ్ను ఫ్యాన్స్ ట్రెండ్ చేస్తున్నారు.
