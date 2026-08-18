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NTR: తారక్ ఆరోగ్యంపై డాక్టర్ల క్లారిటీ.. డ్రాగన్ రిలీజ్ డేట్‌తో ప్రశాంత్ నీల్ సర్‌ప్రైజ్!

NTR Health Update:జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఆరోగ్యంపై తాజాగా డాక్టర్లు క్లారిటీ ఇచ్చారు. భుజానికి శస్త్రచికిత్స విజయవంతంగా పూర్తయిందని, ప్రస్తుతం ఆయన కోలుకుంటున్నారని వైద్యులు తెలిపారు. త్వరలోనే రిహాబిలిటేషన్ ప్రారంభించనున్నట్లు వెల్లడించారు.

Written ByVishnupriya
Published: Aug 18, 2026, 09:58 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 09:58 PM IST
NTR: తారక్ ఆరోగ్యంపై డాక్టర్ల క్లారిటీ.. డ్రాగన్ రిలీజ్ డేట్‌తో ప్రశాంత్ నీల్ సర్‌ప్రైజ్!
Image Credit: NTR(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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