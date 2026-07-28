NTR Health Update:టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో జూనియర్ ఎన్టీఆర్కు భుజానికి గాయం అయినట్లు ఆయన టీమ్ అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఈ వార్త బయటకు రావడంతో అభిమానులు ఒక్కసారిగా ఆందోళన చెందారు. అయితే ఎన్టీఆర్ ఆరోగ్య పరిస్థితిపై ఎలాంటి భయం అవసరం లేదని ఆయన టీమ్ స్పష్టం చేసింది.
తెలిసిన వివరాల ప్రకారం, మంగళవారం జరిగిన ఒక కార్యకలాపం సమయంలో ఎన్టీఆర్ భుజానికి గాయం అయింది. వెంటనే ఆయనను వైద్యుల వద్దకు తీసుకెళ్లి పూర్తి స్థాయిలో పరీక్షలు నిర్వహించారు. పలువురు నిపుణులైన వైద్యులు ఆయనను పరీక్షించి చికిత్స అందించారు.
వైద్యుల సూచన మేరకు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ప్రస్తుతం 6 నుంచి 8 వారాల పాటు పూర్తిగా విశ్రాంతి తీసుకోవాలని నిర్ణయించారు. ఈ సమయంలో ఎలాంటి షూటింగ్లు లేదా శారీరక శ్రమ అవసరమైన పనులు చేయవద్దని వైద్యులు సూచించినట్లు సమాచారం.
ఈ విషయంపై ఎన్టీఆర్ టీమ్ విడుదల చేసిన ప్రకటనలో, "ఎన్టీఆర్ భుజానికి గాయం అయిన విషయం నిజమే. వైద్యులు పూర్తి పరీక్షలు చేసిన తర్వాత 6 నుంచి 8 వారాల విశ్రాంతి తీసుకోవాలని సూచించారు. ఆయన త్వరగా కోలుకుంటారు. అభిమానులు ఎలాంటి ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. ఆరోగ్య పరిస్థితిపై అవసరమైనప్పుడు అధికారిక సమాచారం అందిస్తాం" అని పేర్కొంది.
ఈ ప్రకటన తర్వాత సోషల్ మీడియాలో అభిమానులు పెద్ద ఎత్తున స్పందిస్తున్నారు. "త్వరగా కోలుకోవాలి అన్నా", "మీ ఆరోగ్యమే ముఖ్యమైనది", "జాగ్రత్తగా ఉండండి" అంటూ వేలాది మంది శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు. ఎన్టీఆర్ త్వరగా కోలుకుని మళ్లీ షూటింగ్లకు రావాలని అభిమానులు కోరుకుంటున్నారు.
ఇదిలా ఉండగా, మరో స్టార్ హీరో రామ్ చరణ్ కూడా ఇటీవల గాయానికి చికిత్స తీసుకున్న విషయం తెలిసిందే. ఓ సినిమా యాక్షన్ సన్నివేశం చిత్రీకరణ సమయంలో చేతికి గాయం కావడంతో ఆయనకు శస్త్రచికిత్స జరిగినట్లు వార్తలు వచ్చాయి. ప్రస్తుతం ఆయన కూడా కోలుకుంటున్నట్లు సమాచారం. అయితే రామ్ చరణ్ టీమ్ నుంచి ఈ విషయంపై అధికారిక ప్రకటన ఇంకా వెలువడలేదు.
ఇక జూనియర్ ఎన్టీఆర్ విషయానికి వస్తే, ఆయన త్వరగా కోలుకుని తన రాబోయే సినిమాల షూటింగ్లలో పాల్గొంటారని అభిమానులు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఆయన ఆరోగ్యానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తూ వైద్యుల సూచనలను పాటిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. అభిమానులు కూడా సోషల్ మీడియా ద్వారా ఆయనకు మద్దతు తెలుపుతూ త్వరగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షిస్తున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.
: