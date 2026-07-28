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NTR Health Update: జూనియర్ ఎన్టీఆర్‌కు భుజం గాయం.. 6 నుంచి 8 వారాలు పూర్తి విశ్రాంతి..!

NTR Health Update:స్టార్ హీరో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ భుజానికి గాయం కావడంతో వైద్యులు 6 నుంచి 8 వారాల పాటు పూర్తి విశ్రాంతి తీసుకోవాలని సూచించారు. ఆయన ఆరోగ్యంపై ఎలాంటి ఆందోళన అవసరం లేదని టీమ్ స్పష్టం చేసింది. ప్రస్తుతం వైద్యుల పర్యవేక్షణలో విశ్రాంతి తీసుకుంటున్న ఎన్టీఆర్ త్వరగా కోలుకోవాలని అభిమానులు సోషల్ మీడియాలో శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు.

Written ByVishnupriya
Published: Jul 28, 2026, 07:00 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 07:00 AM IST
NTR Health Update: జూనియర్ ఎన్టీఆర్‌కు భుజం గాయం.. 6 నుంచి 8 వారాలు పూర్తి విశ్రాంతి..!
Image Credit: NTR Health Update(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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