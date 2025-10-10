English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • NTR: బామ్మర్ది నితిన్ పెళ్లిలో ఎన్టీఆర్ సందడి.. వీడియోలు వైరల్..!

NTR: బామ్మర్ది నితిన్ పెళ్లిలో ఎన్టీఆర్ సందడి.. వీడియోలు వైరల్..!

Ntr: ఎన్టీఆర్.. తన ఫ్యామిలీకి ఎంత టైమ్ ఇస్తాడో ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. సినిమాల నుంచి కొంచెం బ్రేక్ దొరకగానే.. తన సమయమంతా కుటుంబంతోనే గడుపుతాడు. అయితే ఎన్టీఆర్ తాజాగా తన భార్య ప్రణతి తమ్ముడైన నార్నె నితిన్ పెళ్లిలో సందడి చేశాడు. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే..  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Oct 10, 2025, 10:38 PM IST

Trending Photos

Raja yoga: దీపావళి నుంచి ఈ రాశుల వారికి అద్భుత రాజయోగం.. అదృష్టం అంటే ఈ రాశులదే..!
6
Diwali Rajayogam
Raja yoga: దీపావళి నుంచి ఈ రాశుల వారికి అద్భుత రాజయోగం.. అదృష్టం అంటే ఈ రాశులదే..!
Gold Rate: పెరుగుట విరుగుట కొరకే.. భారీగా తగ్గనున్న పసిడి.. బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా ఏం చెప్పిందో తెలుస్తే..తులాల కొద్దీ బంగారం కొంటారు..!!
7
Gold Price India
Gold Rate: పెరుగుట విరుగుట కొరకే.. భారీగా తగ్గనున్న పసిడి.. బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా ఏం చెప్పిందో తెలుస్తే..తులాల కొద్దీ బంగారం కొంటారు..!!
Nagarjuna: నాగార్జునని ఇంటి నుంచి బయటకు పంపించేసిన క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్.. ఎవరంటే..!
5
Actress Hema
Nagarjuna: నాగార్జునని ఇంటి నుంచి బయటకు పంపించేసిన క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్.. ఎవరంటే..!
Snake Bite: ఈ ఇంజెక్షన్ పాము విషానికి పెద్ద విరుగుడు.. అంతేకాదు విష జంతువుల కాటుకు ఏకైక ఔషధం..
6
Snake Bite Remedies
Snake Bite: ఈ ఇంజెక్షన్ పాము విషానికి పెద్ద విరుగుడు.. అంతేకాదు విష జంతువుల కాటుకు ఏకైక ఔషధం..
NTR: బామ్మర్ది నితిన్ పెళ్లిలో ఎన్టీఆర్ సందడి.. వీడియోలు వైరల్..!

 Narne Nithin Marriage: ఎన్టీఆర్ భార్య లక్ష్మి ప్రణతి బ్రదర్ నార్నె నితిన్ హీరోగా సినిమాలు చేస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. మ్యాడ్, ఆయ్, మ్యాడ్ 2 సినిమాలతో బ్యాక్ టు బ్యాక్ హిట్స్ కొట్టాడు నార్నె నితిన్. తాజాగా శివానికి మూడు ముళ్లు వేసిన నితిన్.. ఓ ఇంటివాడయ్యాడు.

Add Zee News as a Preferred Source

గత సంవత్సరం నవంబర్ 3న నార్నె నితిన్ ఎంగేజ్‌మెంట్ చేసుకున్నాడు. హీరో దగ్గుబాటి వెంకటేష్ ఫ్యామిలీకి బంధువులు అయిన తాళ్లూరి వెంకట కృష్ణ ప్రసాద్, స్వరూప కూతురు అయిన శివాని తాళ్లూరిని ఎన్టీఆర్ బామ్మర్ది నార్నె నితిన్ పెళ్లి చేసుకున్నాడు. 

 గత నవంబర్‌లోనే ఎంగేజ్‌మెంట్ జరుగగా ఈ జంట ఇప్పుడు మూడు ముళ్ల బంధంతో ఒక్కటైంది. నార్నె నితిన్, శివాని పెళ్లి వేడుక అక్టోబర్ 10న రాత్రి హైదరాబాద్ శివారులోని శంకర్ పల్లిలో ఘనంగా జరిగింది. ఈ వివాహానికి పలువురు సినీ, రాజకీయ, వ్యాపార ప్రముఖులు హాజరయ్యారు.

ఇక బామ్మర్ది పెళ్లికి ఎన్టీఆర్ కూడా హాజరై సందడి చేశారు. బామ్మర్ పెళ్లిలో ఎన్టీఆర్ సందడి చేసిన వీడియోలు.. ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి. తాజాగా ఈ పెళ్లి నుంచి కొన్ని వీడియోలు లీక్ అవ్వగా.. అధికారికంగా వెడ్డింగ్ ఫోటోలు, వీడియోలు ఎపుడు వస్తాయా అని ఎన్టీఆర్ ఫ్యాన్స్ ఎదురుచూస్తున్నారు.

Also Read: Anupama Parameswaran: నీలం రంగు డ్రెస్‌లో నెమలిలా అనుపమ పరమేశ్వరన్.. ఫొటోలు చూశారా..?

Also Read: Priyanka Mohan: చీరలో మెరిసిపోతూ క్యూట్‌గా కవ్విస్తున్న ప్రియాంక మోహన్.. ఫొటోలు వైరల్..!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.Twitter, Facebook

  

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

NTRJr NtrNtr At His Brother In Law MarriageNtr WifeNtr Wife Lakshmi Pranathi

Trending News