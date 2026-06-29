/NTRVIKRAM: ఎన్టీఆర్ కొత్త అవతారం.. త్రివిక్రమ్ మాస్టర్ ప్లాన్!

NTRVIKRAM:ఈసారి త్రివిక్రమ్ పూర్తిగా కొత్త తరహా కథను సిద్ధం చేస్తున్నట్లు సమాచారం. ఇది సాధారణ కమర్షియల్ సినిమా కాకుండా, భారతీయ పురాణాల స్ఫూర్తితో రూపొందే భారీ చిత్రంగా ఉండబోతుందని సినీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. యాక్షన్, ఎమోషన్, దైవిక అంశాలు, అద్భుతమైన విజువల్స్ ఈ సినిమాకు ప్రధాన ఆకర్షణలుగా ఉండనున్నాయి.
ఇప్పటికే విడుదలైన కాన్సెప్ట్ పోస్టర్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. పోస్టర్లో కనిపించిన యుద్ధ వాతావరణం, దైవిక చిహ్నాలు, మిస్టరీ లుక్ ప్రేక్షకుల్లో మరింత ఆసక్తిని పెంచాయి. ఈ సినిమాలో ఎన్టీఆర్ ఇప్పటివరకు కనిపించని కొత్త పాత్రలో కనిపించే అవకాశం ఉందని అభిమానులు చర్చించుకుంటున్నారు. త్రివిక్రమ్ కూడా తన ప్రత్యేక శైలిలో ఒక కొత్త ప్రపంచాన్ని ప్రేక్షకులకు చూపించేందుకు సిద్ధమవుతున్నారని టాక్ వినిపిస్తోంది.
ఈ చిత్రానికి ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు అనిరుధ్ రవిచందర్ సంగీతం అందించనున్నారు. భారీ యాక్షన్ సన్నివేశాలకు, భావోద్వేగ క్షణాలకు ఆయన ఇచ్చే సంగీతం సినిమాను మరింత గొప్పగా నిలబెడుతుందని అభిమానులు ఆశిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఈ సినిమాకు మరో పెద్ద బలంగా మారే అవకాశం ఉంది.
ఈ చిత్రాన్ని హారిక అండ్ హాసిని క్రియేషన్స్తో పాటు ఎన్టీఆర్ ఆర్ట్స్ సంయుక్తంగా నిర్మించనున్నాయి. భారీ బడ్జెట్తో ఈ సినిమా రూపొందనున్నట్లు తెలుస్తోంది. నిర్మాణ విలువల విషయంలో ఎలాంటి రాజీ ఉండదని సినీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
మొత్తం పైన, ఎన్టీఆర్ కెరీర్లో ఇది మరో ప్రత్యేకమైన ప్రాజెక్ట్గా నిలిచే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. త్రివిక్రమ్ కూడా తన కెరీర్లో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మక చిత్రంగా దీనిని తెరకెక్కించేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు. అధికారికంగా మరిన్ని వివరాలు వెలువడాల్సి ఉన్నప్పటికీ, ఈ ప్రాజెక్ట్పై ఇప్పటికే అభిమానుల్లో భారీ ఆసక్తి నెలకొంది. ఈ కలయిక మరోసారి టాలీవుడ్లో కొత్త రికార్డులు సృష్టిస్తుందా అనే ఆసక్తి అందరిలో కనిపిస్తోంది.
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