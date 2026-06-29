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NTRVIKRAM: ఎన్టీఆర్ కొత్త అవతారం.. త్రివిక్రమ్ మాస్టర్ ప్లాన్!

NTRVIKRAM:టాలీవుడ్‌లో ప్రేక్షకులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూసే కాంబినేషన్లలో ఎన్టీఆర్, త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ జోడీ ఒకటి. గతంలో వీరిద్దరి కలయికలో వచ్చిన సినిమా మంచి విజయాన్ని అందుకుంది. ఇప్పుడు మరోసారి ఈ ఇద్దరూ కలిసి పని చేయబోతున్నారనే వార్త అభిమానుల్లో భారీ అంచనాలు పెంచుతోంది.

Written ByVishnupriya
Published: Jun 29, 2026, 06:23 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 06:23 PM IST
NTRVIKRAM: ఎన్టీఆర్ కొత్త అవతారం.. త్రివిక్రమ్ మాస్టర్ ప్లాన్!
Image Credit: NTRVIKRAM(Source: FILE)Source: Bureau

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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