Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /వినోదం
  • / NTR టూ బన్ని అందరు ఆ రూట్లోనే.. ప్రభాస్, రామ్ చరణ్‌లకు వర్కౌట్ కానీ ఫార్ములా..

NTR టూ బన్ని అందరు ఆ రూట్లోనే.. ప్రభాస్, రామ్ చరణ్‌లకు వర్కౌట్ కానీ ఫార్ములా..

Tollywood Heroes: ప్రస్తుతం సినీ ఇండస్ట్రీలో అందరు హీరోలు కాస్త పేరు రాగానే కొత్త బిరుదులతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తున్నారు. కానీ ప్రభాస్, రామ్ చరణ్‌లు మాత్రం కొత్త బిరుదులు వద్దు.. పాతవే ముద్దు అంటూ వాటితోనే కంటిన్యూ అవుతున్నారు. దాదాపు అందరికీ హీరోలకు వర్కౌట్ అయిన ఈ ఫార్ములా వీళ్లిద్దరికి కలిసి రావడం లేదు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 20, 2026, 12:47 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 12:47 PM IST
NTR టూ బన్ని అందరు ఆ రూట్లోనే.. ప్రభాస్, రామ్ చరణ్‌లకు వర్కౌట్ కానీ ఫార్ములా..
Image Credit: Tollywood Heroes (File Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
NTR టూ బన్ని అందరు ఆ రూట్లోనే.. ప్రభాస్, రామ్ చరణ్‌లకు వర్కౌట్ కానీ ఫార్ములా..
Tollywood Heroes4 min ago
2
Trainee IPS row28 min ago
3
Fauzi40 min ago
4
Telangana1 hr ago
5
ap rains2 hrs ago