Tollywood Heroes: తెలుగు సహా దక్షిణాది సినీ ఇండస్ట్రీ హీరోల ముందు బిరుదులు ఉండటం ఎప్పటి నుంచో ఉంది. హిందీ చిత్ర సీమలో ఎంత పెద్ద తోపు అయినా.. బయట వాళ్లను సూపర్ స్టార్లు, మెగాస్టార్లు అని పిలిచినా.. సినిమా టైటిల్ కార్డ్స్లో ఎలాంటి బిరుదులు వేయరు. కానీ సౌత్ సినీ ఇండస్ట్రీలో బిరుదులేని హీరోలు ఎవరు లేరు. ఇక తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలో కొంత మంది హీరోలు తమ స్టార్ ఇమేజ్ కారణంగా బిరుదులు మార్చుకున్న వాళ్లు ఉన్నారు. ఇంతకీ బిరుదులు మార్చుకున్న హీరోల విషయానికొస్తే..
చిరంజీవి..
చిరంజీవి కెరీర్ మొదట్లో సుప్రీం హీరో బిరుదు ఉండేది. ఆ తర్వాత ‘మరణ మృదంగం’ సినిమా నుంచి చిరు పేరు ముందు మెగాస్టార్ బిరుదు వచ్చి చేరింది. అదే చిరుకు సంబంధించిన మెగా ఫ్యామిలీ అయింది. మధ్యలో చాలా బిరుదులు వచ్చినా.. మెగాస్టార్ మాత్రం స్థిరపడిపోయింది.
బాలకృష్ణ..
నందమూరి బాలకృష్ణకు తన తండ్రికున్న నటరత్న అనే బిరుదును అభిమానులు యువరత్నగా పిలవడం ప్రారంభించారు. ఇక ‘సింహా’ సినిమా తర్వాత బాలయ్య పేరు ముందు నట సింహం అని బిరుదు చేరింది. మధ్యలో గోల్డెన్ స్టార్, యుగాస్టార్గా ఒకటి రెండు సినిమాల్లో బాలయ్య పేరు ముందు ఈ బిరుదులుండేవి. తాజాగా ఇపుడు బాలకృష్ణ నట సింహం బిరుదు కాస్త ‘గాడ్ ఆఫ్ మాసెస్’ అయింది.
జూనియర్ ఎన్టీఆర్..
జూనియర్ ఎన్టీఆర్ హీరోగా కెరీర్ ప్రారంభ దశలో యంగ్ టైగర్ బిరుదు ఉండేది. ప్రస్తుతం వచ్చిన ఇమేజ్ తర్వాత తారక్ తన బిరుదును మ్యాన్ ఆఫ్ మాసెస్ గా బిరుదు వచ్చి చేరింది.
అల్లు అర్జున్..
అల్లు అర్జున్ కెరీర్ మొదటి నుంచి స్టైలిష్ స్టార్ బిరుదు ఉండేది. ఇక సుకుమార్ డైరెక్షన్లో తెరకెక్కిన ‘పుష్ప’ సినిమా నుంచి ఐకాన్ స్టార్గా మారిపోయాడు.
నాగార్జున..
అక్కినేని నాగార్జునకు తండ్రి నటసామ్రాట్ అక్కినేని నాగేశ్వరరావు నుంచి యువసామ్రాట్ గా ఆయన ఫ్యాన్స్ పిలవడం ప్రారంభించారు. ఇక వయసు పెరుగుతున్న కొద్ది తన యువసామ్రాట్ బిరుదును కొడుకు నాగ చైతన్యకు త్యాగం చేశాడు. ఇక కింగ్ సినిమా తర్వాత నుంచి నాగ్ పేరు ముందు కింగ్ బిరుదును చేర్చుకున్నారు.
మహేష్ బాబు..
మహేష్ బాబు.. హీరోగా మొదటి సినిమా ‘రాజకుమారుడు’. ఇంగ్లీష్లో ప్రిన్స్. అందకే మొదటి సినిమా నుంచి పోకిరి వరకు మహేష్ బాబును ప్రిన్స్గా సంభోదించేవారు. ‘పోకిరి’ సినిమా ఇండస్ట్రీ హిట్ తర్వాత ప్రిన్స్ నుంచి సూపర్ స్టార్ అయ్యాడు. ‘సైనికుడు’ నుంచి టైటిల్ కార్డ్స్లో సూపర్ స్టార్ బిరుదు వచ్చి చేరింది.
ప్రభాస్..
ప్రభాస్ .. రెబల్ స్టార్ కృష్ణంరాజు నట వారసుడిగా అడుగు పెట్టడంతో అభిమానులు యంగ్ రెబల్ గా పిలవడం ప్రారంభించారు. మధ్యలో ప్యాన్ ఇండియా స్టార్ అంటూ పిలుచుకున్నారు. ఆ తర్వాత వరుసగా ఫ్లాపులు పలకడంతో ‘సలార్’ మూవీ నుంచి రెబల్ స్టార్ బిరుదును ఫైనల్ చేసుకున్నాడు.
రామ్ చరణ్..
రామ్ చరణ్ .. తండ్రి మెగా స్టార్, బాబాయి పవర్ స్టార్ల నుంచి మెగా పవర్ స్టార్ గా మారాడు. ఇక ఆర్ఆర్ఆర్ మూవీ సక్సెస్ తో గ్లోబల్ స్టార్ గా అభిమానులు పిలవడం ప్రారంభించారు. అయితే ఆర్ఆర్ఆర్ తర్వాత వరుసగా ‘ఆచార్య’, ‘గేమ్ ఛేంజర్’ మూవీస్ ఫ్లాప్ కావడంతో ‘పెద్ది’ నుంచి గ్లోబల్ స్టార్ వద్దు మెగా పవర్ స్టార్ ముద్దు అన్నట్టుగా మళ్లీ మునుపటి బిరుదుతోనే కంటిన్యూ కావాలని ఫిక్స్ చఅయ్యాడు.
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