  NTR Neel: తారక్ అభిమానులకు బ్యాడ్ న్యూస్.. ఎన్టీఆర్, ప్రశాంత్ నీల్ మూవీ కొత్త రిలీజ్ డేట్ ఇదే..

NTR Neel: తారక్ అభిమానులకు బ్యాడ్ న్యూస్.. ఎన్టీఆర్, ప్రశాంత్ నీల్ మూవీ కొత్త రిలీజ్ డేట్ ఇదే..

NTR Neel Movie Release Date: ‘వార్ 2’ వంటి భారీ డిజాస్టర్ తర్వాత ఎన్టీఆర్ ప్రస్తుతం ప్రశాంత్ నీల్ తో భారీ ప్యాన్ ఇండియా మూవీ చేస్తున్నాడు. ఆల్రెడీ ఎపుడో ప్రారంభమైన ఈ సినిమా ఈ యేడాది రిలీజ్ చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు. తీరా ఈ సినిమా కొత్త రిలీజ్ డేట్ ప్రకటిస్తూ అఫీషియల్ ప్రకటన విడుదల చేశారు.  

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Apr 21, 2026, 11:11 AM IST

Silver: వెండి కొంటున్నారా? ప్రతి ముగ్గురిలో ఒకరు మోసపోతున్నారని తెలుసా? కొనేముందు ఇవి తప్పక తెలుసుకోండి!
Silver: వెండి కొంటున్నారా? ప్రతి ముగ్గురిలో ఒకరు మోసపోతున్నారని తెలుసా? కొనేముందు ఇవి తప్పక తెలుసుకోండి!
Bank Holidays 2026: రేపు మంగళవారం ఆ ఒక్క రాష్ట్రంలో మాత్రమే బ్యాంకులకు సెలవు.. ఎందుకంటే?
Gold Rate: త్వరలోనే గోల్డ్ బాంబ్.. ఈ ఏడాదే తులం పసిడి ధర రూ. 1.85లక్షలు..!!
Malvika Sharma: చిట్టి గౌనులో హాట్ ఫోజులతో కవ్విస్తున్న మాళవిక శర్మ..
NTR Prashanth Neel New Release Date: జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఆర్ఆర్ఆర్ తర్వాత వరుసగా ప్యాన్ ఇండియా చిత్రాలు చేస్తున్నారు. ఆర్ఆర్ఆర్ తర్వాత కొరటాల శివ దర్శకత్వంలో దేవర పార్ట్ 1తో రాజమౌళి సినిమా తర్వాత ఫ్లాప్ వస్తుందన్న  సెంటిమెంట్ ను బ్రేక్ చేశాడు.ఆ తర్వాత తారక్.. తొలిసారి డైరెక్ట్ గా బాలీవుడ్ లో చేసిన  ‘వార్ 2’ మూవీ అందరి అంచనాలను తలకిందలు చేస్తూ బిగ్గెస్ట్ డిజాస్టర్ గా నిలిచింది. దీంతో బాలీవుడ్ లో సినిమాలు చేయాలన్న ఆశలకు బ్రేకులు పడ్డాయి. అంతేకాదు ‘టెంపర్’ మూవీతో కంటిన్యూగా హిట్స్ మీద హిట్స్ అందుకుంటున్న తారక్ కు ‘వార్ 2’ బిగ్ స్పీడ్ బ్రేకర్ గా మారింది. ప్రస్తుతం ఎన్టీఆర్, ప్రశాంత్ నీల్ దర్శకత్వంలో ఓ సినిమా చేస్తున్నాడు. ఈ సినిమాకు ‘డ్రాగన్’ అనే పేరు పరిశీలిస్తున్నారు. ముందుగా అనుకున్న కథ కాకుండా వేరే కొత్త కథతో ఈ సినిమా తెరకెక్కుతోంది.  ఈ సినిమా ఈ యేడాది విడుదల కావాల్సింది కానీ.. షూటింగ్ ఇంకా పూర్తి కాకపోవడంతో ఈ సినిమా రిలీజ్ డేట్ ను పోస్ట్ పోన్ చేశారు మేకర్స్.

ఈ సినిమా ను వచ్చే యేడాది జూన్ 11న విడుదల చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు. ఓ పెద్ద కొండపై ఎన్టీఆర్ ఉన్న ఫోటోను మేకర్స్ రిలీజ్ చేశారు. ఈ సినిమా తర్వాత దేవర పార్ట్ 2 లైన్ లో ఉంది. అటు నెల్సన్ దిలీప్ కుమార్ దర్శకత్వంలో ఓ మూవీ ఓకే చెప్పాడు. సితార ఎంటర్టైన్మెంట్ ఈ సినిమాను నిర్మిస్తోంది.  వీటితో పాటు ఎన్టీఆర్ మరో బిగ్ ప్రాజెక్ట్ కు ఓకే చెప్పారు. 

సితార మాతృ సంస్థ హారిక హాసిని క్రియేషన్స్ బ్యానర్ లో త్రివిక్రమ్ డైరెక్షన్ లో ఓ పౌరాణిక సినిమా చేయనున్నారు. సుబ్రహ్మణ్య స్వామి చరిత్రపై తెరకెక్కుతోన్న ఈ చిత్రంలో ఎన్టీఆర్ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి పాత్రలో కనిపించనున్నట్టు సమాచారం. ఈ సినిమాకు ‘గాడ్ ఆఫ్ వార్’ అనే టైటిల్ ప్రచారంలో ఉంది. ఈ సినిమాను ఎన్టీఆర్ బర్త్ డే సందర్భంగా ఈ ప్రాజెక్ట్ ను అఫీషియల్ గా ప్రకటించనున్నారు.  

 

ఇప్పటి వరకు తెలుగు తెరపై అన్ని దేవుళ్లకు సంబంధించి చిత్రాలు వచ్చాయి. కానీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి పూర్తి స్థాయి సినిమా రాలేదు. దేవాసుర సంగ్రామ నేపథ్యంలో ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించారు. ఎన్టీఆర్ కు పౌరాణికాలు కొత్తేం కాదు. పైగా నందమూరి ఫ్యామిలీ అంటేనే పౌరాణిక పాత్రలకు పెట్టింది పేరు. ఇప్పటికే చిన్నపుడు రామాయణం చిత్రంలో రాముడిగా నటించిన అనుభవం ఉంది. ఆ తర్వాత యమదొంగ సినిమాలో కూడా యంగ్ యమగా తనదైన నటనతో మెప్పించారు. ఒకవేళ ఈ సినిమా ఓకే అయితే.. హీరోగా కెరీర్ మొదలుపెట్టిన తర్వాత  పూర్తి స్థాయిలో నటించబోతున్న తొలి పౌరాణిక చిత్రం ఇద అవుతుంది.  

 

త్రివిక్రమ్ తారక్ చేయబోయే సినిమాలో సుబ్రహ్మణ్య స్వామికి సంబంధించి మన అష్టాదశ పురాణాల్లో ఉన్న అంశాల ఆధారంగా ఎలాంటి కాల్పనికతకు తావు లేకుండా ఉన్నది ఉన్నట్టు త్రివిక్రమ్ ఈ సినిమాను ప్యాన్ ఇండియా రేంజ్ లో తెరకెక్కించబోతున్నాట. ఇప్పటికే ఈ సినిమాకు సంబంధించిన స్క్రిప్ట్ పై వర్క్ పూర్తైయినట్టు సమాచారం. పైగా పండితుడైన త్రివిక్రమ్ కు పురాణాలపై మంచి పట్టు ఉంది. ఇప్పటికే బాలీవుడ్ లో తెరకెక్కుతోన్న రామాయణం తెలుగు వెర్షన్ కు ఈయన మాటలు రాశారు. మొత్తంగా మ్యాన్ ఆఫ్ మాసెస్ తో మాటల మాంత్రికుడు చేయబోయే ఈ ప్రాజెక్ట్ పై ఎన్టీఆర్ బర్త్ డే సందర్భంగా అధికారిక ప్రకటన రానుంది. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

