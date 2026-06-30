/‘గాడ్ ఆఫ్ వార్‌’లో ఒకటి కాదు 4 పాత్రల్లో ఎన్టీఆర్..? త్రివిక్రమ్ మాస్టర్ ప్లాన్ ఇదే..!!

NTR Trivikram Movie Big Update: అవును ఎన్టీఆర్, త్రివిక్రమ్ కాంబినేషన్లో తెరకెక్కుతోన్న సినిమాలో షణ్ముఖుడి పాత్రతో పాటు మరో మూడు పాత్రల్లో కనువిందు చేయనున్నట్టు సమాచారం. ఈ సినిమాలో శివుడు, విష్ణువు, బ్రహ్మ పాత్రల్లో కూడా ఎన్టీఆర్ కనిపించబోతున్నట్టు సమాచారం. అద్వైతం ప్రకారం దేవుడు ఒక్కడే అన్నట్టు ఒకే దేవుడు ఒకరికి శివుడులా.. మరొకరికి విష్ణువులా.. ఇంకొకరికి బ్రహ్మగా కనిపిస్తాడు. అలా ఈ సినిమాలో త్రిమూర్తులైన బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేశ్వరల పాత్రలను ఎన్టీఆర్తో చేయించాలనే యోచనలో త్రివిక్రమ్ ఉన్నాడట. ఇప్పటికే ఆయా పాత్రలకు సంబంధించిన స్కెచెస్ కూడా పూర్తయినట్టు సమాచారం.
అపుడు పెద్ద ఎన్టీఆర్.. ఇపుడు చిన్న ఎన్టీఆర్..
ఇప్పటికే పెద్ద ఎన్టీఆర్ కూడా ‘దాన వీర శూర కర్ణ’, ‘శ్రీమద్విరాట పర్వం’ చిత్రాల్లో ఒకటి కంటే ఎక్కువ పాత్రల్లో కనువిందు చేశారు. ఇపుడు తాత బాటలో ఎన్టీఆర్ .. హీరోగా అయ్యాక తొలిసారి పూర్తిస్థాయి పౌరాణిక పాత్రలో నటిస్తున్న సినిమా ఇదే.అందులో నాలుగు పాత్రలతో తొలిసారి కనువిందు చేయనున్నట్టు సమాచారం. ఇప్పటికే ‘జై లవకుశ’లో ఎన్టీఆర్ మూడు పాత్రల్లో నటించిన సంగతి తెలిసిందే కదా. ఇపుడు తొలిసారి ఓ పౌరాణిక సినిమాలో నాలుగు పాత్రల్లో నటించడం అనేది సాహసమే అని చెప్పాలి. ఇక తారక్.. బాల నటుడిగా ‘రామాయణం’లో రాముడు పాత్రలో నటించిన సంగతి తెలిసిందే కదా. ఓ రకంగా ఇది ఎన్టీఆర్కు రెండో పౌరాణిక సినిమా అని చెప్పాలి.
‘గాడ్ ఆఫ్ వార్’ అనే వర్కింగ్ టైటిల్..
ఇక ఎన్టీఆర్, త్రివిక్రమ్ మూవీకి ‘గాడ్ ఆఫ్ వార్’ అనే వర్కింగ్ టైటిల్ను అనుకుంటున్నారు. త్వరలో ప్యాన్ ఇండియా ప్రేక్షకులకు కనెక్ట్ అయ్యేలా మరే ఏదైనా టైటిల్ పెడతారా అనేది చూడాలి. ఈ చిత్రాన్ని ఇంటర్నేషనల్ లెవల్లో విడుదల చేద్దామని అనుకుంటే.. ‘గాడ్ ఆఫ్ వార్’ అనే టైటిల్నే పెట్టే అవకాశాలున్నాయి. ఇలా ఓ హిందూ పౌరాణిక చిత్రానికి ఇంగ్లీష్ టైటిల్తో విడుదల చేయడం అనేది ఇదే మొదటిసారి అవుతుంది. నిన్న విడుదలైన చేసిన ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్లో త్రిశూలంతో పాటు షణ్ముఖుడికి సంబంధించిన దండాయుధం, పార్వతి దేవి ఆయుధం మూడు కలగలిపి పోస్టర్ను రిలీజ్ చేశారు. 'ది సన్ ఆఫ్ శివ, ది ప్రైడ్ ఆఫ్ పార్వతి, ది ఎటర్నల్ కమాండర్' అని క్యాప్షన్ ఇచ్చారు. ‘అరవింద సమేత వీరరాఘవ’ సినిమా తర్వాత ఎన్టీఆర్, త్రివిక్రమ్ కాంబినేషన్లో రాబోతున్న రెండో సినిమా కావడం విశేషం. ఈ సినిమాను హారికా అండ్ హారికా క్రియేషన్స్తో పాటు ఎన్టీఆర్ ఆర్ట్స్ పతాకంపై చినబాబు, నందమూరి కళ్యాణ్ రామ్ నిర్మిస్తున్నారు. ‘దేవాసుర సంగ్రామం’ నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతోన్న ఈ సినిమాలో వివిధ భాషలకు చెందిన నటీనటులు నటించనున్నారు. త్వరలో వారి వివరాలను ప్రకటించనున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని జనవరి నుంచి సెట్స్ పైకి తీసుకెళ్లి 2028లో విడుదల చేయాలనే ప్లాన్లో ఉన్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.