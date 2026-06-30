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‘గాడ్ ఆఫ్ వార్‌’లో ఒకటి కాదు 4 పాత్రల్లో ఎన్టీఆర్..? త్రివిక్రమ్ మాస్టర్ ప్లాన్ ఇదే..!!

అవును ఎన్టీఆర్, త్రివిక్రమ్ కాంబినేషన్‌లో తెరకెక్కుతోన్న సినిమాలో షణ్ముఖుడి పాత్రతో పాటు మరో మూడు పాత్రల్లో కనువిందు చేయనున్నట్టు సమాచారం. ఈ సినిమాలో శివుడు, విష్ణువు, బ్రహ్మ పాత్రల్లో కూడా ఎన్టీఆర్ కనిపించబోతున్నట్టు సమాచారం. అద్వైతం ప్రకారం దేవుడు ఒక్కడే అన్నట్టు ఒకే దేవుడు ఒకరికి శివుడులా.. మరొకరికి విష్ణువులా.. ఇంకొకరికి బ్రహ్మగా కనిపిస్తాడు. అలా ఈ సినిమాలో త్రిమూర్తులైన బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేశ్వరల పాత్రలను ఎన్టీఆర్‌తో చేయించాలనే యోచనలో త్రివిక్రమ్ ఉన్నాడట. ఇప్పటికే ఆయా పాత్రలకు సంబంధించిన స్కెచెస్ కూడా పూర్తయినట్టు సమాచారం.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 30, 2026, 08:17 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 08:17 AM IST
‘గాడ్ ఆఫ్ వార్‌’లో ఒకటి కాదు 4 పాత్రల్లో ఎన్టీఆర్..? త్రివిక్రమ్ మాస్టర్ ప్లాన్ ఇదే..!!
Image Credit: NTR Play Four Charecters (File/Photos)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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‘గాడ్ ఆఫ్ వార్‌’లో ఒకటి కాదు 4 పాత్రల్లో ఎన్టీఆర్..? త్రివిక్రమ్ మాస్టర్ ప్లాన్ ఇదే..!!
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