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ఎన్టీఆర్, త్రివిక్రమ్ మూవీపై మేకర్స్ బిగ్‌ అప్‌డేట్..

NTR-Trivikram Movie Big Update: ఎన్టీఆర్, త్రివిక్రమ్ కాంబినేషన్ మరోసారి తెరపైకి రాబోతుంది. దానికి సంబంధించి ఈ రోజు బిగ్‌ అప్‌డేట్ ఈ రోజు సాయంత్రం ఉండనుంది. ఈ విషయమై హారికా అండ్ హాసిని క్రియేషన్స్ వారు ఓ ట్వీట్ చేశారు. దీంతో ఒక్కసారిగా ఎన్టీఆర్ అభిమానులు సోషల్ మీడియా వేదికగా రచ్చ రచ్చ చేస్తున్నారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 29, 2026, 10:42 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 10:42 AM IST
ఎన్టీఆర్, త్రివిక్రమ్ మూవీపై మేకర్స్ బిగ్‌ అప్‌డేట్..
Image Credit: NTR Trivikram Movie Big Update (File/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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ఎన్టీఆర్, త్రివిక్రమ్ మూవీపై బిగ్‌ అప్‌డేట్ ఇచ్చిన మేకర్స్..
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