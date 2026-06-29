NTR - Trivikram: జూనియర్ ఎన్టీఆర్.. చిన్నపుడు గుణశేఖర్ దర్శకత్వంలో అంతా చిన్నపిల్లలతో తెరకెక్కిన ‘రామాయణం’లో బాల రాముడిగా అలరించాడు. ఆ తర్వాత ‘యమదొంగ’ లో కాసేపు యంగ్ యమాగా కనిపించి అభిమానులను ఖుషీ చేశాడు. అంతేకాదు వాచకంలోను, పౌరాణిక సినిమాల్లో నందమూరి వారసుడిగా తనకు తిరుగులేదని ప్రూవ్ చేసుకున్నాడు. ఈ నేపథ్యంలో త్రివిక్రమ్ దర్శకత్వంలో ఓ పౌరాణిక సినిమా చేయడానికి ఓకే చెప్పినట్టు గత కొన్నేళ్లుగా వార్తలు వస్తున్నాయి.
గాడ్ ఆఫ్ వార్..
సుబ్రహ్మణ్య స్వామి జీవిత చరిత్ర నేపథ్యంలో తెరకెక్కనున్న ఈ సినిమాకు ‘గాడ్ ఆఫ్ వార్’ అనే పేరు ప్రస్తుతానికి వినిపిస్తోంది. ఈ సినిమాలో హీరో అయ్యాకా ఎన్టీఆర్ తొలిసారి చేస్తోన్న పౌరాణిక సినిమా ఇదే కావడం విశేషం. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన బిగ్ అప్డేట్ ఈ రోజు సాయంత్రం 5 గంటల 4 నిమిషాలకు ఇవ్వనున్నట్టు హారికా అండ్ హాసిని క్రియేషన్స్ వాళ్లు తెలిపారు.
Stay tuned to @tarak9999 garu at 5:04 PM today!
— Haarika & Hassine Creations (@haarikahassine) June 29, 2026
వచ్చే యేడాది సెట్స్ పెకి ఎన్టీఆర్, త్రివిక్రమ్ మూవీ..
ఇప్పటికే త్రివిక్రమ్ ఈ సినిమాకు సంబంధించిన కథతో పాటు మాటలు, స్క్రీన్ ప్లే అన్ని పూర్తి చేశారు. అనౌన్స్మెంట్ జరిగిన తర్వాత త్వరలో పూజా కార్యక్రమాలతో ఈ సినిమా ప్రారంభోత్సవం జరుపుకోనుంది. ఇక జనవరి నుంచి ఈ సినిమా రెగ్యులర్ షూటింగ్ ప్రారంభించి వచ్చే యేడాది చివరి కల్లా పూర్తి చేయనున్నట్టు సమాచారం.
దేవుడు పాత్రలో దేవర..
ఇక ఎన్టీఆర్, త్రివిక్రమ్ కాంబినేషన్లో ‘అరవింద సమేత వీరరాఘవ’ తర్వాత రాబోతున్న చిత్రం కావడంతో ఈ సినిమాపై భారీ అంచనాలే ఉన్నాయి. ఈ చిత్రంలో శివుడు, మహా విష్ణువు, బ్రహ్మ దేవుడు, ఇంద్రుడు, సహా పలు పాత్రలకు ప్రాధాన్యత ఉంది. వీటిని ఆయా ఇండస్ట్రీస్లో ఉన్న బడా హీరోలతో చేయించాలనే ప్లాన్లో ఉన్నారు. ఈ సినిమాలో సుబ్రహ్మణ్య స్వామి దేవేరులైన వల్లి, దేవసేన పాత్రల కోసం ఏ హీరోయిన్ను సెలెక్ట్ చేస్తారనేది ఆసక్తికరంగా మారింది. మొత్తంగా ఈ రోజు ఇచ్చే అప్డేట్తో ఎన్టీఆర్, త్రివిక్రమ్ సినిమాపై క్లారిటీ రానుంది. ప్రస్తుతం ఎన్టీఆర్, ప్రశాంత్ నీల్ దర్శకత్వంలో ‘డ్రాగన్’ సినిమా చేస్తున్నాడు. ఇప్పటికే ఎన్టీఆర్ బర్త్ డే సందర్భంగా విడుదల చేసిన నాలుగు నిమిషాల ఫస్ట్ గ్లింప్స్కు మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఈ చిత్రం వచ్చే యేడాది జూన్ 11న విడుదల చేయబోతున్నట్టు ప్రకటించారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.