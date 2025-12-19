Nuvvu Naaku Nachav:‘నువ్వు నాకు నచ్చావ్‌’ లో హీరోయిన్ గా ముందుగా అనుకున్నది ఎవరినో తెలుసా..

Aarthi Agarwal: ‘నువ్వు నాకు నచ్చావ్’ లో హీరోయిన్ ఎంపిక అంత ఈజీగా పట్టానా కుదరలేదు. ముందుగా ఈ సినిమా కోసం త్రిష... భూమిక… మాళవిక..ఇలా చాలా పేర్లు నిర్మాతల దృష్టిలో వచ్చాయి. కానీ ఫ్రెష్ ఫేస్ అయితేనే బాగుంటుందనుకున్నారు. ఆ తర్వతా ముంబయ్ వెళ్లి మోడల్ కో–ఆర్డినేటర్స్ దగ్గర చాలామంది అమ్మాయిల స్టిల్స్ చూశారు. వాళ్లలో వారికి నచ్చిన అమ్మాయి ఒకరే ఉన్నారు. ఆమె ఆర్తి అగర్వాల్.
అప్పటికే ఆర్తి అగర్వాల్ ‘పాగల్పన్’ అనే హిందీ సినిమాలో హీరోయిన్గా నటించింది. కానీ ఇప్పుడు అమెరికాలోని న్యూయార్క్లో ఉంది. నో కాంటాక్ట్ నంబర్. మామూలుగా అయితే ఆ అమ్మాయిని అక్కడే వదిలేసేవారు. అయితే, ఆ పాత్ర ఆమెకే రాసిపెట్టినట్టుంది. అందుకే న్యూయార్క్లో ఆమె గురించి వేట మొదలు పెట్టారు. ఠక్కున పట్టేసారు. చివరకు ఆర్తి అగర్వాల్ దొరికేసింది. ఆర్తి వచ్చీ రావడంతోనే షూటింగ్ స్టార్ట్ చేశారు. ఈ సినిమా తర్వాత ఆర్తి అగర్వాల్ వెనుదిరిగి చూసుకోలేదు. వెంకటేష్ తో నువ్వు నాకు నచ్చావ్ తర్వాత వసంతం, సంక్రాంతి సినిమాల్లో నటించింది. ఈ మూడు చిత్రాలు మంచి విజయాలను అందుకోవడం విశేషం.
తెలుగులో సీనియర్ కథానాయకుడైన వెంకటేష్ తర్వాత నాగార్జున, చిరంజీవి, బాలకృష్ణ సరసన నటించి మెప్పించింది ఆర్తి అగర్వాల్. చిరంజీవితో ఇంద్ర, బాలకృష్ణతో ‘పలనాటి బ్రహ్మనాయుడు, నాగార్జునతో నేనున్నాను, రాజశేఖర్ సరసన ‘గోరింటాకు’ సినిమాల్లో నటించింది. ఇక టాప్ యంగ్ హీరోలైన ఎన్టీఆర్ తో అల్లరి రాముడు, మహేష్ బాబు సరసన ‘బాబీ’, ప్రభాస్ సరసన ‘అడవి రాముడు’ వంటి సినిమాల్లో యాక్ట్ చేసి మెప్పించింది. 2007లో ఉజ్వల్ కుమార్ ను పెళ్లి చేసుకున్న ఆర్తి అగర్వాల్.. 2009లో విడాకులు ఇచ్చేసింది. 2015లో తన 31వ యేట తీవ్ర అనారోగ్యంతో కన్నుమూయడం బాధాకరం.
