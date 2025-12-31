Nuvvu Naaku Nachav Re Release: ‘నువ్వు నాకు నచ్చావ్’ సినిమా క్రెడిట్ మొత్తం వెంకటేష్ దే.. త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్..

దాదాపు పాతికేళ్ల యేళ్ల క్రితం తెలుగు చిత్ర సీమలో ఓ అద్భుతం లాంటిది జరిగింది. టాలీవుడ్ సిల్వర్ స్క్రీన్ పై ఆడియన్స్ మరిచిపోలేని కల్ట్ ఫ్యామిలీ కామెడీ ఎంటర్టైన్ చిత్రం విడుదల కావడమే కాదు.. ఈ సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అందుకుంది. అదే ‘నువ్వు నాకు నచ్చావ్’. ఈ చిత్రం థియేట్రికల్ గా బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది. అంతేకాదు స్మాల్ స్క్రీన్ లో యూట్యూబ్ లో ఈ మూవీ అంతకంటే పెద్ద సక్సెస్ అందుకుంది. ఈ చిత్రం ఆడియన్స్ కు పెద్ద విందు భోజనం లాంటిది. ఇప్పటికే టీవీల్లో ఈ సినిమా వస్తే అతుక్కుని చూస్తారు. యూట్యూబ్ లో ఈ సినిమాతో పాటు కామెడీ సీన్స్ కు మంచి రెస్సాన్స్ వస్తూనే ఉంది. ఎన్ని సార్లు చూసినా..అసలు బోర్ కొట్టనంత రిపీట్ వేల్యూ ఉన్న కంటెంట్ ఉన్న చిత్రాల్లో ‘నువ్వు నాకు నచ్చావ్’ మూవీ ఒకటిగా నిలిచింది. అందుకే 2026 కొత్త యేడాది ఈ చిత్రం రాబోతుంది. ఈ సందర్బంగా చిత్ర యూనిట్ మీడియాతో మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా త్రివిక్రమ్ మాట్లాడుతూ.. ఈ చిత్రం అందరూ కలిసి క్రియేట్ చేసిన అద్భుతం అన్నారు. ‘నువ్వు నాకు నచ్చావ్’ సినిమా అందరికీ పేరు డబ్బు, గౌరవం తెచ్చిపెట్టిందన్నారు. అంతేకాదు ఈ సినిమా రీ రిలీజ్ సందర్భంగా స్రవంతి రవికిషోర్ త్రివిక్రమ్ ఆనాటి సంగతులను మీడియాతో పంచుకున్నారు.
స్రవంతి రవికిషోర్ : ‘నువ్వు నాకు నచ్చావ్’ రీ రిలీజ్ సందర్భంగా చాలా యేళ్ల తర్వాత ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన గొప్ప జ్ఞాపకాలను, ఆ అద్భుతమైన ప్రయాణాన్ని తలచుకోవడం చాలా సంతోషాన్ని కలిగిస్తోందన్నారు.
త్రివిక్రమ్ కూడా నాకు కూడా ఈ సినిమా ప్రయాణం ఇప్పటికీ తీపి జ్ఞాపకంగా నిలిచిపోయిందన్నారు.
స్రవంతి రవికిషోర్: ఈ ఫిల్మ్ షూటింగ్ సెట్స్కి నువ్వు ఎక్కువగా వచ్చేవాడివి కదా? అని త్రివిక్రమ్ ను ప్రశ్నించగా..
త్రివిక్రమ్ : ‘నువ్వే కావాలి’, ‘చిరునవ్వుతో’ ఒకేసారి రాశాను. అందుకే ఆ సినిమా సెట్స్కి ఎక్కువగా వెళ్ళాలేదు. ‘నువ్వే కావాలి’లో షుక్రియా పాట షూటింగ్, క్లైమాక్స్ చిత్రీకరణ టైంకి వచ్చాను. ‘నువ్వు నాకు నచ్చావ్’ కి మాత్రం ఎక్కువ శాతం షూటింగులకు హాజరయ్యాను. న్యూజిలాండ్ కూడా వెళ్లాం కదా . డబ్బింగ్ టైంలో కూడా ఉన్నాను.
స్రవంతి రవి కిషోర్ : ఈ సినిమాలో హీరోయిన్ తండ్రి పాత్రలో ప్రకాష్ రాజ్ని తప్ప ఇంకెవ్వరినీ ఊహించుకోలేకపోయాం. నువ్వు డిక్షన్తో సహా డైలాగ్స్ చెప్పినప్పుడే ప్రకాష్ రాజ్ అని ఫిక్స్ అయిపోయాము. సినిమాలోని సీన్లలో ఆయన్ను కాకుండా ఇంకెవ్వరినీ ఊహించుకోలేకపోయాం
త్రివిక్రమ్ : అవును. ఆ 22 సీన్లు.. నాకు గుర్తుంది. నానక్ రాం గూడలో ఇంటి సెట్ వేశారు. ఫస్ట్ రోజు ప్రకాష్ రాజ్ సెట్కి వచ్చారు. ఆ 22 సీన్లను నెరేట్ చేస్తుంటే.. ఆయనకు అప్పుడు తెలుగు రాదు. కన్నడలోనే మొత్తం సీన్లు, డైలాగ్స్ రాసుకున్నారు.
స్రవంతి రవి కిషోర్ : ఇదొక అద్భుతమైన ప్రయాణం. శాస్త్రి గారి గురించి చెప్పాలంటే.. ఎంత చెప్పినా తక్కువే
త్రివిక్రమ్ : నాకు బాగా గుర్తుంది ఏంటంటే.. నాకు మీరు మద్రాస్ నుంచి ఫోన్ చేశారు కదా. ఓ నవ్వు చాలు’ అనే పాట గురించి చెప్పారు. పట్టపగలెవరైనా రాతిరిని చూస్తారా? ఆ కురులు చూపిస్తా కాదనక చస్తారా...
స్రవంతి రవికిషోర్ : ఈ చిత్రం ఇంత బాగా రావడానికి వెంకటేష్ ఇన్వాల్వమెంట ఎంతో ఉంది. నటుడిగా ఎంతో అద్భుతంగా చేశారు.
త్రివిక్రమ్ : మొత్తం డైలాగ్ వెర్షన్ అయిన తరువాత రెండు మూడుసార్లు రీడింగ్ తీసుకున్నారు. అంతలా ఆయన ఇన్వాల్వ అయి ఈ సినిమా చేశారు. అంతలా ఈ సినిమాను జీర్ణం చేసుకొని ఈ పాత్ర చేశారు.
స్రవంతి రవికిషోర్ : అప్పుడే ఈ సినిమా వచ్చి పాతికేళ్లు అయింది..
త్రివిక్రమ్ : ఇరవై నాలుగా? ఇరవై ఐదా?
స్రవంతి రవికిషోర్ : ఇది 25వ సంవత్సరం. మొన్న సెప్టెంబర్ 6కి సిల్వర్ జూబ్లీ అయింది.
స్రవంతి రవికిషోర్ : ఈ సినిమా చాలా మందికి స్ట్రెస్ బస్టర్ సర్..
త్రివిక్రమ్ : రామానాయుడు స్టూడియోలో నాయుడు గారి ఫ్యామిలీకి ఈ మూవీని ప్రివ్యూ వేశాం. వెంకటేష్ సతీమణి ఈ మూవీ గురించి మాట్లాడారు. ‘గుండమ్మ కథ’, ‘మిస్సమ్మ’ గురించి ఇప్పుడు ఎలా మాట్లాడుకుంటున్నామో.. ఈ మూవీ గురించి రానున్న తరాలు మాట్లాడుకుంటాయి అని అన్నారు. ఈ చిత్రాన్ని మళ్లీ మళ్లీ రీ విజిట్ చేస్తారని అన్నారు. కానీ నేను అప్పుడు నమ్మలేదు. అంత దూరం నేను చూడలేదు.. మనమే రాసి ఉన్నాం కదా..
Read more: నాగార్జున ‘శివ’ 4K రీ రిలీజ్ టోటల్ కలెక్షన్స్.. సీనియర్ హీరోల్లో నాగార్జున సరికొత్త రికార్డు..
Read more: Chiranjeevi: పాయే.. మరోసారి చిరంజీవి పరువు పాయే..
స్రవంతి రవికిషోర్ : బెస్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే?.. ఎవ్వరినీ ఉద్దేశించి అని కాదు కానీ.. ఆయన సినిమా కథని, సారాంశాన్ని, నాలుగైదు సీన్లని ఒకే పాటలో రాసేస్తారు.
త్రివిక్రమ్ : పాట అక్కర్లేదు అని చెప్పే పాటల రచయిత ఆయన ఒక్కరే సార్..
స్రవంతి రవికిషోర్ : యస్..
త్రివిక్రమ్ : పాట రాస్తే డబ్బులు వస్తాయ్ కదా.. కానీ ఆయన అలా కాదు.. ఇక్కడ పాట పడదు అని చెప్పేస్తారు.
స్రవంతి రవికిషోర్ : నేనేదో ప్యాషన్తో సినిమాలోకి రాలేదు. కానీ ‘లేడీస్ టైలర్’తో నాకు సీతారామశాస్త్రి గారు, తనికెళ్ల భరణి గారు, అనుమోలు హరి, ఇళయరాజా , వంశీ, వేమూరి సత్యనారాయణ వంటి గొప్ప వ్యక్తులు పరిచయం అయ్యారు. దీన్ని విడిచి పెట్టి ఎలా వెళ్తాను? అలా నాకు సినిమాల మీద ప్రేమ, ఇష్టం ఏర్పడింది. ‘నువ్వే కావాలి’తో ఉన్న అప్పులు తీర్చుకున్నాను. ‘నువ్వు నాకు నచ్చావ్’తో ఇల్లు కొనుక్కున్నాను. అప్పటి డబ్బులు దాచుకుంటే వందల కోట్లు అయ్యేది. కానీ ఇంకో సినిమాని తీసేందుకు డబ్బులుంటే చాలని అనుకున్నాను. కాబట్టి నాకు నో రిగ్రేట్స్.
స్రవంతి రవికిషోర్ : ఎంగేజ్మెంట్ అనే పాయింట్ మాత్రమే ఉంది..
త్రివిక్రమ్ : అదొక్కటే ఉంది.. మిగతావన్నీ మారిపోయాయి
స్రవంతి రవికిషోర్ : నిజంగానే ఇది కత్తి మీద సాము. ఎక్కడా కూడా హద్దులు దాటలేదు.
త్రివిక్రమ్ : అసలు కథ ఇంత ఫాస్ట్గా అవుతుందా? అని అనుకున్నాను. కానీ, వెంటవెంటనే అయిపోయింది..
స్రవంతి రవికిషోర్ : కోటి గారు మంచి సంగీతం ఇచ్చారు. సాంగ్స్ అద్భుతంగా ఇచ్చారు. నేను, భాస్కర్ కలిసి రామానాయుడులో ఆర్ఆర్ పనులు చూసుకున్నాం. ఏదో తేడా కొడుతోందని భయపడ్డాను.
స్రవంతి రవికిషోర్ : మాకు ఎప్పుడూ మూడ్ బాగా లేకపోయినా సినిమాని చూస్తాం.. ఇది మాకు స్ట్రెస్ బస్టర్ సార్ అని అంతా అంటుంటారు..
త్రివిక్రమ్ : ఆ క్రెడిట్ అంతా వెంకటేష్ గారికే. కథ చెప్పిన వెంటనే మీతో ఆయన వచ్చి మనం చేసేస్తున్నాం కిషోర్ అని అన్నారు. క్యారెక్టర్ బేస్డ్ సినిమా అని, రెండు మూడుసార్లు డైలాగ్ వర్షెన్ చెప్పించుకున్నారు. సినిమాలో ఒక్క ఫైట్ కూడా ఉండదు. ఆయన కాబట్టి ముందుకు వచ్చి అలా చేసినట్టుగా అనిపిస్తుంది.
స్రవంతి రవికిషోర్ : వెంకటేష్ గారికి కథపై మంచి జడ్జ్మెంట్ ఉంటుంది..
త్రివిక్రమ్ : సినిమాలో ట్విస్టులు ఉండవు.. కమర్షియల్ అంశాలుండవు.. చాలా ఫ్లాట్గా ఉంటుంది.. కానీ కథ చెప్పినప్పుడే ఆయన సినిమాని చూసేశారు.
Read more: సమంత బాటలో దర్శకులను పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..
Read more: సమంత కంటే ముందు రెండో పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..! పూర్తి లిస్ట్ ఇదే..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.