Star Heroine:ఆబ్సెషన్ సినిమాలో హీరోయిన్ ఇండే నవరెట్ (Inde Navarrette) నటనకు ప్రేక్షకులు, విమర్శకులు ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. సినిమాలో ఆమె పోషించిన నిక్కీ పాత్ర ఎంతో బలంగా ఉండటంతో ఒక్కసారిగా ఆమెకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు వచ్చింది. ప్రస్తుతం ఆమెకు పెద్ద సినిమాల్లో అవకాశాలు వస్తున్నాయని హాలీవుడ్ మీడియాలో వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి.
అయితే ఇప్పుడు ఇండే నవరెట్ నటనతో పాటు ఆమె వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించిన వ్యాఖ్యలు కూడా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. గతంలో ఇచ్చిన ఓ ఇంటర్వ్యూలో ఆమె తన లైంగిక గుర్తింపు గురించి చాలా నిజాయితీగా మాట్లాడింది.
తాను బైసెక్సువల్ అని ఇండే నవరెట్ వెల్లడించింది. "నేను కూడా బైసెక్సువల్ని. ఈ విషయాన్ని చాలా మంది బయట చెప్పడానికి భయపడతారు. కొందరికి కుటుంబ పరిస్థితులు కూడా అడ్డుగా ఉంటాయి. కానీ మా కుటుంబంలో ముందే ఇలాంటి విషయాలపై అవగాహన ఉండటంతో నాకు పెద్దగా ఇబ్బంది కాలేదు" అని ఆమె చెప్పింది.
అలాగే తనకు తెలిసిన చాలా మంది తమ నిజమైన గుర్తింపును బయట చెప్పలేక ఇబ్బందులు పడుతున్నారని కూడా ఆమె పేర్కొంది. అందుకే ప్రతి ఒక్కరినీ గౌరవించాల్సిన అవసరం ఉందని ఆమె అభిప్రాయం వ్యక్తం చేసింది.
ఇండే నవరెట్ ఇప్పటికే '13 రీజన్స్ వై', 'సూపర్మ్యాన్ అండ్ లోయిస్' వంటి ప్రముఖ సిరీస్లలో నటించి మంచి పేరు తెచ్చుకుంది. అయితే 'ఆబ్సెషన్' సినిమా ఆమె కెరీర్కు పెద్ద మలుపుగా మారింది.
సినిమా విజయంతో ఆమెకు వరుస హాలీవుడ్ ప్రాజెక్టులు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయని సినీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. మరోవైపు ఆమె గతంలో చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు మళ్లీ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతూ చర్చకు దారితీస్తున్నాయి. నటిగా మాత్రమే కాకుండా తన ఆలోచనలను ధైర్యంగా చెప్పే వ్యక్తిగా కూడా ఇండే నవరెట్ ప్రశంసలు అందుకుంటోంది.
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