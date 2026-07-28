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Star Heroine: బైసెక్సువల్‌నని డైరెక్ట్‌గా చెప్పేసిన రీసెంట్ బ్లాక్‌బస్టర్ సినిమా స్టార్ హీరోయిన్!

Star Heroine:సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ ఆబ్సెషన్ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారీ విజయాన్ని  అందుకుంది. చిన్న బడ్జెట్‌తో రూపొందిన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద అద్భుతమైన వసూళ్లు సాధించింది. భారతదేశంలో కూడా ఈ సినిమాకు మంచి స్పందన లభించింది. ముఖ్యంగా ఓటీటీ విడుదల తర్వాత ప్రేక్షకులలో మరింత ఆదరణ పెరిగింది.

Written ByVishnupriya
Published: Jul 28, 2026, 09:35 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 09:35 PM IST
Star Heroine: బైసెక్సువల్‌నని డైరెక్ట్‌గా చెప్పేసిన రీసెంట్ బ్లాక్‌బస్టర్ సినిమా స్టార్ హీరోయిన్!
Image Credit: Bisexual Actress(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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Star Heroine: బైసెక్సువల్‌నని డైరెక్ట్‌గా చెప్పేసిన రీసెంట్ బ్లాక్‌బస్టర్ సినిమా స్టార్ హీరోయిన్!
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