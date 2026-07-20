/బాక్సాఫీస్ వద్ద ‘ఒడిస్సీ’ విధ్వంసం.. కలెక్షన్ల వేటలో నోలన్ సరికొత్త రికార్డ్..!

Odessey Box Office Collections: ఈ యేడాది ప్రపంచ వ్యాప్తంగానే కాకుండా భారతీయ ప్రేక్షకులు ఆసక్తిగా ఎదురు చూసిన మూవీ ‘ఒడిస్సీ’. గత శుక్రవారం విడుదలైన ఈ సినిమాకు అన్ని చోట్లా పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ తెచ్చుకుంటుంది. ఏదో కొంత మంది మాత్రం ఇంతోటి సినిమాకు ఇదంత అవసరమా అనే కామెంట్స్ కూడా చేశారు. కానీ తెరపై నోలన్ ఆవిష్కరించిన అద్భుతానికి అందరు నోరెళ్ల బెడుతున్నారు. ఈ విజువల్ వండర్ సినిమాకు మంచి వసూల్లే దక్కాయి.
ఫస్ట్ వీకెండ్ ఇండియన్ బాక్సాఫీస్ నెట్ వసూళ్లు..
శుక్రవారం భారతీయ బాక్సాఫీస్తో పాటు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విడుదలైన ‘ఒడిస్సీ’ చిత్రానికి మంచి వసూళ్లే దక్కుతున్నాయి. ఇప్పటి వరకు మన ఇండియన్ బాక్సాఫీస్ దగ్గర శుక్రవారం.. రూ. 16.07 కోట్లు.. శనివారం.. 20.82 కోట్లు.. ఆదివారం.. రూ. 19.77 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను అన్ని భాషల్లో సాధించినట్టు ప్రముఖ బాలీవుడ్ ట్రేడ్ అనలిస్ట్ తరణ్ ఆదర్శ్ ట్వీట్ చేశారు.
ఇక ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఫస్ట్ వీకెండ్ కలెక్షన్స్ విషయానికొస్తే..
ఈ సినిమా వరల్డ్ వైడ్గా ఫస్ట్ వీకెండ్లోనే $264.1 మిలియన్ యూఎస్ డాలర్స్ కలెక్ట్ చేసినట్ట ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
నోలన్ సినిమాల్లో ఇది ఓ ఎపిక్ రికార్డు అని చెబుతున్నారు. ఒక్క నార్త్ అమెరికాలోనే $124.5 మిలియన్ డాలర్స్ కలెక్ట్ చేసినట్టు సమాచారం.
ఐమాక్స్ ఫార్మాట్లో $51.8 మిలియన్ డాలర్స్ కలెక్ట్ చేసినట్టు ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్న మాట. ఇది ఓ రికార్డు అని చెబుతున్నారు. ఈ సినిమా నిర్మాణానికి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా $250 మిలియన్ డాలర్స్ ఖర్చు చేశారు. ఇప్పటికే పెట్టిన డబ్బులు వెనక్కి తెచ్చిసిన ఈ సినిమా రాబోయే రోజుల్లో ఎలాంటి రికార్డులు సెట్ చేస్తుందో చూడాలి.
‘ఒడిస్సీ’ కథ విషయానికొస్తే..
అనేక యుద్ధాల్లో గెలిచిన ఓ యుద్ద వీరుడు తిరుగు ప్రయాణంలో ఎన్నో ఆటు పోట్లను ఎదుర్కొంటాడు. మొత్తంగా సముద్రంలో అతని ప్రయాణం ఓ భయానకం అని చెప్పాలి. రాజు లేని రాజ్యంలో మహారాణి పాలనలో కొంత మంది అరాచక శక్తుల ప్రమేయంతో ఆ రాజ్యం ఎలాంటి దుస్థితిని ఎదుర్కొంది. ఈ నేపథ్యంలో ఏం జరిగిందనేదే ఈ సినిమా స్టోరీ. తిరిగి తన రాజ్యానికి ఎలా చేరుకున్నాడు. తిరిగి తన రాజ్యాన్ని రక్షించుకున్నాడా లేదా అనేదే ఈ సినిమా స్టోరీ.
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