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బాక్సాఫీస్ వద్ద ‘ఒడిస్సీ’ విధ్వంసం.. కలెక్షన్ల వేటలో నోలన్ సరికొత్త రికార్డ్..!

Odessey 1st Weekend Box Office Collection: ప్రస్తుతం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా సినీ ప్రేమికులు జపిస్తున్న పేరు ‘ఒడిస్సీ’. క్రిష్టోఫర్ నోలన్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ భారీ ఎపిక్ హాలీవుడ్ మూవీ అన్ని చోట్ల అంచనాలకు మించి కలెక్షన్స్ కురిపిస్తోంది. భారతీయ బాక్సాఫీస్ దగ్గర కూడా ఈ సినిమా వసూళ్ల వర్షం కురిపిస్తోంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 20, 2026, 03:04 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 03:04 PM IST
బాక్సాఫీస్ వద్ద ‘ఒడిస్సీ’ విధ్వంసం.. కలెక్షన్ల వేటలో నోలన్ సరికొత్త రికార్డ్..!
Image Credit: Odessey Movie Box Office Collections (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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