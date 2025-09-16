English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

OG Advance Booking: ప్రపంచాన్ని ఊపేస్తున్న పవన్‌కల్యాణ్ OG మానియా..ఆస్ట్రేలియాలో 2 నిమిషాల్లే టికెట్లు లేపేశారు!

OG Movie Advance Booking in Australia: పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్స్ ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న చిత్రం ఓజీ (OG). టీజర్ రిలీజ్ అయినప్పటి నుంచి ఈ సినిమాకి ఉన్న క్రేజ్ అమానంతం పెరిగిపోవడమే కాకుండా.. సినిమా నుంచి అప్‌డేట్స్ వచ్చే కొద్ది అది మరింత ముదిరిపోతుంది. ఈ క్రమంలో సినిమాపై భారీ అంచనాలు నెలకొనడం వల్ల సినిమాను చూసేందుకు చాలా మంది ఆసక్తి చూపుతున్నారు.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Sep 16, 2025, 12:56 PM IST

Trending Photos

Tomorrow Holiday: రేపు అన్నీ కళాశాలలకు బంద్.. పిల్లలకు మూడు రోజుల సెలవు.. కారణం ఏమిటంటే..?
5
Tomorrow Holiday
Tomorrow Holiday: రేపు అన్నీ కళాశాలలకు బంద్.. పిల్లలకు మూడు రోజుల సెలవు.. కారణం ఏమిటంటే..?
Old Rs.5 Notes: పాత రూ.5 నోటుకు లక్ష రూపాయలు.. ఇప్పుడే ఇలా పొందండి..
6
5 Rs Note Price
Old Rs.5 Notes: పాత రూ.5 నోటుకు లక్ష రూపాయలు.. ఇప్పుడే ఇలా పొందండి..
Prabhas Marriage: అనుష్కకు నాకు పెళ్లి జరగాల్సిందే.. ప్రభాస్ షాకింగ్ స్టేట్‌మెంట్..!!
6
Prabhas
Prabhas Marriage: అనుష్కకు నాకు పెళ్లి జరగాల్సిందే.. ప్రభాస్ షాకింగ్ స్టేట్‌మెంట్..!!
Gold Rate: తొందరపడకండి.. తులం బంగారం రూ. 25వేలు తగ్గుతుంది..? కారణాలివే..!!
6
gold price
Gold Rate: తొందరపడకండి.. తులం బంగారం రూ. 25వేలు తగ్గుతుంది..? కారణాలివే..!!
OG Advance Booking: ప్రపంచాన్ని ఊపేస్తున్న పవన్‌కల్యాణ్ OG మానియా..ఆస్ట్రేలియాలో 2 నిమిషాల్లే టికెట్లు లేపేశారు!

OG Movie Advance Booking in Australia: పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్స్ ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న చిత్రం ఓజీ (OG). టీజర్ రిలీజ్ అయినప్పటి నుంచి ఈ సినిమాకి ఉన్న క్రేజ్ అమానంతం పెరిగిపోవడమే కాకుండా.. సినిమా నుంచి అప్‌డేట్స్ వచ్చే కొద్ది అది మరింత ముదిరిపోతుంది. ఫ్యాన్స్ పిచ్చోళ్లైపోతున్నారు. ఈ క్రమంలో సినిమాపై భారీ అంచనాలు నెలకొనడం వల్ల సినిమాను చూసేందుకు చాలా మంది ఆసక్తి చూపుతున్నారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఇప్పటికే ఉత్తర అమెరికాలో టికెట్ల సేల్స్ గణనీయంగా పెరగడంతో పాటు సినిమా విడుదలకు 20 రోజుల ముందుగానే 1 మిలియన్ టికెట్లు అమ్ముడయ్యాయి. అయితే భారతీయ సినిమాకు ఇలా జరగడం ఇదే తొలిసారి. ఇదో సరికొత్త రికార్డే అని చెప్పొచ్చు. ఈ చిత్రం కోసం ముందస్తు బుకింగ్‌లు మంగళవారం కొన్ని దేశాల్లో విడుదల చేశారు. 

అందులో ఆస్ట్రేలియాలోని మెల్‌బోర్న్‌లో (ప్రపంచంలోనే రెండో పెద్ద స్క్రీన్) IMAX స్క్రీన్ టికెట్లన్నీ కేవలం 2 నిమిషాల్లోనే సేల్ అయ్యాయి. ఇది కూడా ఓ సరికొత్త రికార్డు అని చెప్పొచ్చు. అయితే ఓజీ సినిమాకు పవన్ కు ఉన్న క్రేజ్ కారణంగా ఇంతటి రికార్డు సాధ్యమైంది. దీంతో పవన్ ఫ్యాన్స్ సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు. 

పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానులు మంగళవారం X (గతంలో ట్విట్టర్)లో మెల్‌బోర్న్ ఐమ్యాక్స్ థియేటర్‌కు సంబంధించిన సీటింగ్ ను కొన్ని స్కీన్ షాట్లను సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నారు. టికెట్ బుకింగ్ ప్రారంభమైన 2 నిమిషాల్లో షో మొత్తం అమ్ముడుపోయినట్లు చెప్పుకొచ్చారు. దీన్ని సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేస్తూ పవన్ ఫ్యాన్స్ సంబరపడుతున్నారు. 

IMAX మెల్‌బోర్న్‌లో దాదాపు 461 సీట్లు ఉన్న ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద స్క్రీన్‌లలో ఒకటిగా ఉంది. బుకింగ్‌లు ప్రారంభమైన ఒక నిమిషం తర్వాత, కొన్ని సీట్లు మాత్రమే మిగిలి ఉన్నాయని చాలా మంది స్క్రీన్‌షాట్‌లు పంచుకున్నారు. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు ఇతర దేశాల్లోనూ పవన్ మ్యానియాకు ఇదే నిదర్శనమని ఫ్యాన్స్ అంటున్నారు. 

సుజీత్ దర్శకత్వం వహించిన 'OG' (ఓజాస్ గంభీర) సినిమాలో పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్, ప్రియాంక అరుల్ మోహన్ ప్రధానపాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఇందులో బాలీవుడ్ నటుడు ఇమ్రాన్ హష్మి ప్రతినాయకుడిగా తెరపై కనిపించనున్నారు. గ్యాంగ్‌స్టర్ కథతో రూపొందిన ఈ చిత్రానికి డీవీవీ పతాకంపై దానయ్య, కల్యాణ్ దాసరి నిర్మిస్తున్నారు. ఎస్ఎస్ తమన్ సంగీతాన్ని అందిస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఈ సినిమా నుంచి విడుదలైన 3 సాంగ్స్ విపరీతమైన క్రేజ్ తెచ్చుకున్నాయి. సెప్టెంబరు 25న ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది. 

Also Read: First Night Video: శోభనం వీడియో ఇంటర్నెట్‌లో షేర్ చేసిన జంట..కెమెరా ముందే బరితెగించి ముద్దులు పెట్టుకుంటున్నారు..

Also Read: Hardik Rashmika Marriage: హార్దిక్ పాండ్యాతో హీరోయిన్ రష్మిక పెళ్లి? దారుణంగా ఫొటోలు ai చేసి వదిలారు!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

pawan kalyanOGOG Movie Advance Booking in AustraliaEmraan HashmiIMAX Melbourne

Trending News