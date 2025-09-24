OG Review: ఇది కదా పవర్ స్టార్ రేంజ్.. క్రేజీ రేట్ కు OG ఉత్తరాంధ్ర రైట్స్ దక్కించకున్న పవన్ ఫ్యాన్ రాజేష్ కల్లెపల్లి..

OG Review: పవన్ గత చిత్రాలు పెద్దగా బాక్సాఫీస్ దగ్గర అలరించలేకపోయినా.. ఓపెనింగ్స్ మాత్రం కుమ్మేసాయి. ఈయన గత చిత్రం ‘హరి హరి వీరమల్లు’ సినిమా పెద్దగా నడవకపోయినా.. ఆ ఇంపాక్ట్ ఏది ‘ఓజీ’ మూవీపై లేదనే చెప్పాలి. తాజాగా ఈ సినిమా రిలీజ్ కు ముందే ఓపెనింగ్స్ పరంగా కుమ్మేయడం ఖాయమనే ముచ్చట వినిపిస్తోంది. సెప్టెంబర్ 25, 2025న ప్రపంచవ్యాప్తంగా రిలీజ్ కానుంది. సెప్టెంబర్ 24న రాత్రి 10 గంటలకు స్పెషల్ పెయిడ్ ప్రీమియర్లు కూడా పడుతున్న సంగతి తెలిసిందే. ఇప్పటికే స్పెషల్ ప్రీమియర్లు, డే వన్కు సంబంధించిన టికెట్లు అన్నీ కూడా అమ్ముడుపోయాయి. ఈ లెక్కన ఓజీ మొదటి రోజు రికార్డుల్ని క్రియేట్ చేయబోతుంది. దాదాపు మొదటి రోజు రూ. 100 కోట్ల నుంచి రూ. 125 కోట్ల మధ్య ఉండొచ్చని బుకింగ్స్ చూస్తే తెలుస్తోంది.
తాజాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ఉత్తరాంధ్ర రైట్స్ ను పవన్ కళ్యాణ్ వీరాభిమాని రాజేష్ కల్లెపల్లి ‘ఓజీ’ ని దక్కించుకున్నారు. ఆ ప్రాంతాల్లో థియేటర్స్ లో దిల్ రాజు డిస్ట్రిబ్యూషన్ సంస్థ SVF శ్రీ వేంకటేశ్వర ఫిల్స్మ్ తో చేతులు కలిపారు. అంతేకాదు ఉత్తరాంధ్ర కు చెందిన అన్ని టికెట్స్ కూడా క్షణాల్లో అమ్ముడుపోవడం విశేషం. త
రాజేష్ కల్లెపల్లి అమెరికాలోని డల్లాస్కు చెందిన వాసి. ప్రముఖ బిజినెస్ మ్యాన్. అంతేకాదు కమ్యూనిటీ లీడర్ అంతేకాదు పలు కార్యక్రమాలకు నిర్వహిస్తున్నారు. అంతేకాదు రాజేష్ కల్లెపల్లి ఐటీ కన్సల్టింగ్, రెస్టారెంట్లు, రియల్ ఎస్టేట్, సినిమా నిర్మాణం, పంపిణీ, లైవ్ కాన్సర్ట్లను నిర్వహిస్తున్నారు. చరిష్మా డ్రీమ్స్ బ్యానర్ మీద డిసెంబర్ 21, 2024న టెక్సాస్లోని గార్లాండ్లోని కర్టిస్ కల్వెల్ సెంటర్లో రామ్ చరణ్ గేమ్ ఛేంజర్ ప్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్ను గ్రాండ్గా నిర్వహించారు. అపుడే పవన్ కళ్యాణ్ సహా ఇతర హీరోల దృష్టిలో పడ్డారు. ఒక తెలుగు చిత్రాన్ని విదేశాలలో గ్రాండ్ గా సెలబ్రేట్ చేయడాన్ని అప్పట్లో అందరు గొప్పగా చెప్పుకున్నారు.
రాజేష్ కల్లెపల్లి ‘రాజు యాదవ్’ చిత్రానికి సహ నిర్మాతగా నిర్మాణ భాగస్వామిగా ఉన్నారు. ఈ సినిమాకు తాజాగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రకటించిన గద్దర్ అవార్డ్స్ లో స్పెషల్ జ్యూరీ అవార్డు అందుకున్నారు.రాజేష్ కల్లెపల్లి కాకినాడ సమీపంలోని కాట్రావుళ్లపల్లి గ్రామంలో జన్మించారు. హైదరాబాద్లో పెరిగారు. అటు అమెరికాలో డ్యూయల్ మాస్టర్స్ డిగ్రీ పట్టా పొందారు. వ్యాపారాలు, దాతృత్వంలో ముందుంటారు. పిల్లల గుండె శస్త్రచికిత్సలకు నిధులు సమకూర్చడం, పాఠశాలల్లో నీటి ప్లాంట్లు ఏర్పాటు చేయడం వంటి పనులతో గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. అంతేకాదు అక్కడ ఎన్నో కార్యక్రమాలను నిర్వహించడం, ఆలయ అభివృద్ధికి మద్దతుగా నిలిచారు. తాజాగా ఈయన ఉత్తరాంధ్రలో OG గ్రాండ్ రిలీజ్కు ప్లాన్ చేశారు. సెప్టెంబర్ 24, రాత్రి 10 గంటలకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెయిడ్ ప్రీమియర్లను ప్రదర్శించనున్నారు. సెప్టెంబర్ 25, 2025న ‘ఓజీ’ చిత్రాన్ని గ్రాండ్గా విడుదల కాబోతుంది. ఈ సినిమాతో పవన్ కళ్యాణ్ తన కెరీర్ బెస్ట్ కలెక్షన్స్ ను అందుకోవడం పక్కా అని చెబుతున్నారు మేకర్స్.
