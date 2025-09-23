OG Movie Pre Release Business:‘ఓజీ’ మూవీ ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్.. పవన్ కళ్యాణ్ ముందు కొండంత టార్గెట్..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

OG Movie World Wide Pre Release Business: పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా నటించిన లేటెస్ట్ మూవీ ‘ఓజీ’. సుజిత్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన  ఈ చిత్రాన్ని డీవీవీ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ పై డీవీవీ దానయ్య, దాసరి కళ్యాణ్ నిర్మించారు. ఈ సినిమా అన్ని ఏరియాల్లో చేసిన ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ విషయానికొస్తే..   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Sep 23, 2025, 02:05 PM IST

OG Movie World Wide Pre Release Business: ప్రస్తుతం తెలుగులో పవన్ కళ్యాణ్ నటించిన ‘ఓజీ’ సినిమా మేనియా నడుస్తోందనే చెప్పాలి. వరుస ఫ్లాపులున్న ‘ఓజీ’ సినిమా పై క్రేజ్ ఏమాంతం తగ్గడం లేదు. అంతేకాదు ఈ సినిమా ప్రీమియర్స్ టికెట్ రేట్స్ తెలంగాణలో రూ. 800, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో వెయ్యి రూపాయలున్న అభిమానులు ఏ మాత్రం వెనకాడటం లేదు. మరోవైపు ఈ సినిమా టికెట్ రేట్స్ పై విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఒక మిడిల్ క్లాస్, లోయర్ మిడిల్ క్లాస్ ప్రేక్షకులకు ఈ సినిమా భారం అనే ముచ్చట కామన్ ఆడియన్స్ నుంచి వినిపిస్తోంది. మరోవైపు ప్రజా సేవకుడు అంటూనే డిప్యూటీ సీఎంగా ప్రజల పై ఈ  రేట్స్ రుద్దుడు ఏంటనే ముచ్చట వినిపిస్తోంది. 

పండగ పూట కుటుంబంతో సినిమా చూడాలనుకునే ప్రేక్షకులు ఇది పెను భారం అని చెప్పాలి. సినిమా నిర్మాతలకు ఇది ఎందుకు అర్ధమవ్వడం లేదనే విషయం వినిపిస్తోంది. ఆ సంగతి పక్కన పెడితే.. ఈ సినిమాలో పవన్ కళ్యాణ్ పాత్ర సినిమా మొత్తం ఉండదనే టాక్ వినిపిస్తోంది.  ఇక పవన్ కళ్యాణ్ ‘హరి హర వీరమల్లు’ సినిమా ఫ్లాప్ అయినా.. ఆ ఎఫెక్ట్ ‘ఓజీ’ మీద లేదు. ఈ సినిమా చేసిన ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ విషయానికొస్తే.. 

ఏరియా వైజ్..తెలంగాణ (నైజాం)..రూ. 54 కోట్లు.. రాయలసీమ.. రూ. 22 కోట్లు.. ఉత్తరాంధ్ర.. రూ. 20 కోట్లు.. ఈస్ట్ గోదావరి.. రూ. 12 కోట్లు.. వెస్ట్ గోదావరి.. రూ. 9 కోట్లు.. గుంటూరు..రూ. 12.50.. కృష్ణా.. రూ. 9.50 కోట్లు.. నెల్లూరు.. రూ. 6 కోట్లు.. తెలంగాణ + ఆంధ్ర ప్రదేశ్ కలిపి రూ. 145 కోట్లు.. ఇక కర్ణాటక + రెస్ట్ ఆఫ్ భారత్.. రూ. 10 కోట్లు.. ఓవర్సీస్.. రూ. 17.50 కోట్లు.. టోటల్ వరల్డ్ వైడ్ గా రూ. 172.50 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. ఈ సినిమా బ్రేక్ ఈవెన్ సాధించాలంటే రూ. 174 కోట్లు రాబట్టాలి. ఈ సినిమాకు పాజిటివ్ టాక్ వస్తే.. మాత్రం ఈ రేంజ్ వసూళ్లను రాబట్డం ఈజీ అని చెప్పాలి. మొత్తంగా ఈ  సినిమాతో పవన్ కళ్యాణ్ క్లీన్ హిట్ అందుకుంటాడా లేదా అనేది చూడాలి. 

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

