OG Movie Pre Release Business:‘ఓజీ’ మూవీ ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్.. పవన్ కళ్యాణ్ ముందు కొండంత టార్గెట్..

OG Movie World Wide Pre Release Business: ప్రస్తుతం తెలుగులో పవన్ కళ్యాణ్ నటించిన ‘ఓజీ’ సినిమా మేనియా నడుస్తోందనే చెప్పాలి. వరుస ఫ్లాపులున్న ‘ఓజీ’ సినిమా పై క్రేజ్ ఏమాంతం తగ్గడం లేదు. అంతేకాదు ఈ సినిమా ప్రీమియర్స్ టికెట్ రేట్స్ తెలంగాణలో రూ. 800, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో వెయ్యి రూపాయలున్న అభిమానులు ఏ మాత్రం వెనకాడటం లేదు. మరోవైపు ఈ సినిమా టికెట్ రేట్స్ పై విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఒక మిడిల్ క్లాస్, లోయర్ మిడిల్ క్లాస్ ప్రేక్షకులకు ఈ సినిమా భారం అనే ముచ్చట కామన్ ఆడియన్స్ నుంచి వినిపిస్తోంది. మరోవైపు ప్రజా సేవకుడు అంటూనే డిప్యూటీ సీఎంగా ప్రజల పై ఈ రేట్స్ రుద్దుడు ఏంటనే ముచ్చట వినిపిస్తోంది.
పండగ పూట కుటుంబంతో సినిమా చూడాలనుకునే ప్రేక్షకులు ఇది పెను భారం అని చెప్పాలి. సినిమా నిర్మాతలకు ఇది ఎందుకు అర్ధమవ్వడం లేదనే విషయం వినిపిస్తోంది. ఆ సంగతి పక్కన పెడితే.. ఈ సినిమాలో పవన్ కళ్యాణ్ పాత్ర సినిమా మొత్తం ఉండదనే టాక్ వినిపిస్తోంది. ఇక పవన్ కళ్యాణ్ ‘హరి హర వీరమల్లు’ సినిమా ఫ్లాప్ అయినా.. ఆ ఎఫెక్ట్ ‘ఓజీ’ మీద లేదు. ఈ సినిమా చేసిన ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ విషయానికొస్తే..
ఏరియా వైజ్..తెలంగాణ (నైజాం)..రూ. 54 కోట్లు.. రాయలసీమ.. రూ. 22 కోట్లు.. ఉత్తరాంధ్ర.. రూ. 20 కోట్లు.. ఈస్ట్ గోదావరి.. రూ. 12 కోట్లు.. వెస్ట్ గోదావరి.. రూ. 9 కోట్లు.. గుంటూరు..రూ. 12.50.. కృష్ణా.. రూ. 9.50 కోట్లు.. నెల్లూరు.. రూ. 6 కోట్లు.. తెలంగాణ + ఆంధ్ర ప్రదేశ్ కలిపి రూ. 145 కోట్లు.. ఇక కర్ణాటక + రెస్ట్ ఆఫ్ భారత్.. రూ. 10 కోట్లు.. ఓవర్సీస్.. రూ. 17.50 కోట్లు.. టోటల్ వరల్డ్ వైడ్ గా రూ. 172.50 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. ఈ సినిమా బ్రేక్ ఈవెన్ సాధించాలంటే రూ. 174 కోట్లు రాబట్టాలి. ఈ సినిమాకు పాజిటివ్ టాక్ వస్తే.. మాత్రం ఈ రేంజ్ వసూళ్లను రాబట్డం ఈజీ అని చెప్పాలి. మొత్తంగా ఈ సినిమాతో పవన్ కళ్యాణ్ క్లీన్ హిట్ అందుకుంటాడా లేదా అనేది చూడాలి.
Read more: విడాకుల దిశగా టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్.. షాక్ కు గురి చేస్తోన్న న్యూస్..
Read more: ఒకే టైటిల్ ఎన్టీఆర్ ఏఎన్ఆర్ హిట్స్ అందుకుంటే.. చిరు డిజాస్టర్ అందుకున్నాడు..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.