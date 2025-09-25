OG Review: ఓజి రివ్యూ.. పవన్ కళ్యాణ్ బ్లాక్ బస్టర్ అందుకున్నారా..?

Pawan Kalyan OG Review:
ఓజి సినిమా రివ్యూ
కథ
ఓజస్ గంభీర (పవన్ కళ్యాణ్) జపాన్లోని సమురాయ్ వంశానికి చెందిన చివరి వారసుడు. సత్యదేవ్ (ప్రకాశ్ రాజ్) అతనిని దత్తత తీసుకుని ముంబైకి వస్తాడు. ఓజి సత్యదేవ్ కుటుంబాన్ని రక్షించే యోధుడిగా ఉంటాడు. ఒక రోజు సత్యదేవ్ పోర్ట్లో ఆర్డీఎక్స్తో నిండిన కంటైనర్ దొరుకుతుంది. దాన్ని ఎవరు తెచ్చారు? దాని వెనుక ఉన్నది ఎవరు? ఈ ప్రశ్నల చుట్టూ సినిమా కథ సాగుతుంది.
నటినటుల పర్ఫామెన్స్
పవన్ కళ్యాణ్ స్టైల్, స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్తో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నారు. ముఖ్యంగా పోలీస్ స్టేషన్ సీన్లో ఆయన నటన ప్రత్యేకంగా నిలిచింది. ప్రియాంకా అరుల్ మోహన్ చిన్న పాత్రలో కనిపించినా మంచి ఇంప్రెషన్ ఇచ్చింది. విలన్గా ఎమ్రాన్ హష్మీ బాగానే చేశాడు కానీ పాత్రకు లోతు.. లేకపోవడంతో ప్రభావం తగ్గింది. ప్రకాష్ రాజ్, అర్జున్ దాస్ పాత్రలు పెద్దగా ఉపయోగపడలేదు.
టెక్నికల్ సిబ్బంది పనితీరు
దర్శకుడు సుజీత్ కథను స్టైలిష్గా మలచినా... కథ విషయంలో మాత్రం ఇంకొంచం జాగ్రత తీసుకోండచు. సినిమాటోగ్రఫీ అద్భుతంగా ఉంది. ప్రతి ఫ్రేమ్ గ్రాండ్గా కనిపించింది. థమన్ సంగీతం, బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ సినిమాకి పెద్ద ప్లస్. కానీ ఎడిటింగ్ కొంత బలహీనంగా ఉండటంతో రెండో భాగం సాగదీతల.. అనిపిస్తుంది. ప్రొడక్షన్ వ్యాల్యూస్ మాత్రం అద్భుతంగా ఉన్నాయి.
విశ్లేషణ
సినిమా మొదటి భాగం స్టైల్, యాక్షన్తో ఆకట్టుకుంది. కానీ సబ్ప్లాట్స్, లవ్ ట్రాక్, రివెంజ్ యాంగిల్స్ బలహీనంగా ఉన్నాయి. రెండో భాగంలో ఫ్లాష్బ్యాక్, భావోద్వేగ సన్నివేశాలు ఆశించిన స్థాయిలో లేవు. క్లైమాక్స్ యాక్షన్ ఫ్యాన్స్కి..నచ్చేలా ఉన్నా కథలో కొత్తదనం కనిపించలేదు.
తీర్పు
‘ఓజి’ పూర్తిగా ఫ్యాన్స్ కోసం తీశిన సినిమా. పవన్ కళ్యాణ్ స్టైల్, థమన్ సంగీతం, అద్భుతమైన కెమెరా వర్క్ సినిమాకి ప్లస్ పాయింట్స్. కానీ కథ, భావోద్వేగాలు బలహీనంగా ఉండటంతో సాధారణ ప్రేక్షకులకు సంతృప్తి ఇవ్వలేకపోయింది. మొత్తానికి, పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానులకి ఒక సరదా ఫెస్ట్ లాంటి సినిమా.
👉 రేటింగ్: 2.5/5
