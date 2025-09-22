English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

OG Trailer: "బొంబే వస్తున్నా..తలలు జాగ్రత్త"..దడపుట్టిస్తున్న 'OG' కొత్త ట్రైలర్ వచ్చేసింది..

OG Movie Trailer Telugu: పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ ఫ్యాన్స్ ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న ఓజీ సినిమా ట్రైలర్ వచ్చేసింది. ఆదివారం రాత్రి ఈ ట్రైలర్ ను ప్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్‌లో ఫ్యాన్స్ కోసం ప్రదర్శించారు. అయితే అప్పుడు దీన్ని సోషల్ మీడియాలో విడుదల చేయలేదు. ఇప్పుడా ట్రైలర్‌ను యూట్యూబ్‌ల ో విడుదల చేశారు.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Sep 22, 2025, 02:57 PM IST

OG Movie Trailer Telugu: పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ ఫ్యాన్స్ ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న ఓజీ సినిమా ట్రైలర్ వచ్చేసింది. ఆదివారం రాత్రి ఈ ట్రైలర్ ను ప్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్‌లో ఫ్యాన్స్ కోసం ప్రదర్శించారు. అయితే అప్పుడు దీన్ని సోషల్ మీడియాలో విడుదల చేయలేదు. దీంతో ఇప్పుడా ట్రైలర్ ను ఫ్యాన్స్ కోసం యూట్యూబ్‌లో విడుదల చేశారు. డైరెక్టర్ సుజీత్ తన సోషల్ మీడియా ఖాతాల్లో ఈ వీడియోను పోస్ట్ చేశారు. 

ఈ మూవీ ట్రైలర్ ఆద్యంతంగా ఆసక్తిని రేపుతోంది. యాక్షన్, ఫ్యామిలీ డ్రామాగా రూపొందిన ఈ చిత్రం సెప్టెంబరు 25న ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఈ సినిమా హీరో ఎలివేషన్ సీన్స్ బాగున్నాయి. ఈ కథలోని సత్య దాదా(ప్రకాష్ రాజ్)పై గన్నులు ఎందుకు గురిపెడుతున్నారు? శుభలేఖ సుధాకర్, శ్రియా రెడ్డి, హరీష్ వంటి నటులకు పవన్ కల్యాణ్ కు సంబంధం ఏంటి? ఓజాస్ గంభీరా బొంబే వదిలి ఎందుకు వెళ్లిపోయారు..మళ్లీ ఎందుకు తిరిగి వస్తున్నారు అనే ఆలోచనలను సస్పెండ్ లో ఉంచారు డైరెక్టర్ సుజీత్. "బొంబే వస్తున్నా..తలలు జాగ్రత్త" అంటూ పవన్ కల్యాణ్ పాత్ర ఓజాస్ గంభీరా ఇచ్చే వార్నింగ్ ట్రైలర్ కు మంచి హైప్ ఇచ్చింది. ఏది ఏమైనా ట్రైలర్ చూసి పవన్ ఫ్యాన్స్ పండగ చేసుకుంటున్నారు. 

కత్తితో ఎంట్రీ ఇచ్చిన పవన్ కల్యాణ్..
హైదరాబాద్‌లోని ఎల్బీ స్టేడియం వేదికగా "ఓజీ" ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ జరిగింది. మునుపెన్నడూ లేని విధంగా ఈ ఈవెంట్ కు పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ కత్తి(కాట్నా)తో సూపర్ ఎంట్రీ ఇచ్చారు. ఆయన లుక్, ఎంట్రీ ఫ్యాన్స్‌ని ఉర్రూతలూగించింది. సినిమాలో ఉపయోగించిన విచ్ఛుకత్తిలో ఫ్యాన్స్ కు అభివాదం చేశారు పవన్. దీంతో ఆయన ఫ్యాన్స్ సందడి మామూలుగా లేదు. ఫ్యాన్స్ వేసే విజిల్స్ సంబరాన్ని తలపించాయి.

అయితే పవన్ కల్యాణ్ తన సినిమాల్లో ఇంతకు ముందు ఇలాంటి ప్రమోషన్స్ చేయలేదు. తొలిసారి పవన్ కల్యాణ్ ఇంతలా కనిపించడం వల్ల ఫ్యాన్స్ సంబరానికి అంతే లేకుండా పోయింది. జోరున వర్షంలో కూడా ఎలాంటి మ్యూజికల్ పెర్ఫార్మెన్స్ లేకుండా నటీనటుల ప్రసంగం లేకుండా కేవలం హీరో పవన్ కల్యాణ్ కొద్దిసేపు స్పీచ్ తో ఈ కార్యక్రమం ముగిసింది. ఫ్యాన్స్ ఎంతో నిరాశ చెందారు. 

స్టార్ డైరెక్టర్ సుజీత్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమాలో ప్రియాంక అరుళ్ మోహన్ కథానాయికగా నటించగా..తమన్ సంగీతాన్ని అందించారు. ఈ చిత్రం సెప్టెంబరు 25న ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఈ సినిమాపై మాత్రం పవన్ కల్యాణ్ ఫ్యాన్స్‌లో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

