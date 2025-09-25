English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

OG Movie Review: పవన్‌ కల్యాణ్‌కు భారీ హిట్టు.. ఫ్యాన్స్‌కు పండగే! ఓజీ ట్విటర్‌ రివ్యూ

OG Movie First Review: సినిమాలపరంగా సక్సెస్‌ అందుకోలేక విఫలమవుతున్న పవన్‌ కల్యాణ్‌ 'ఓజీ'తో హిట్‌ కొట్టాడని తెలుస్తోంది. వీరమల్లు భారీ గాయం నుంచి పవన్‌ కల్యాణ్‌ తేరుకున్నాడని.. అతడి ఫ్యాన్స్‌కు పండగేనని 'ఓజీ' ట్విటర్‌ రివ్యూ చూస్తే అర్థమవుతోంది. ప్రిమీయర్‌ షోలు వేయడంతో ఓజీ సినిమా ఎలా ఉందో తెలిసిపోయింది.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Sep 25, 2025, 12:16 AM IST

Trending Photos

OG Movie First Review: OG మూవీ ఫస్ట్ రివ్యూ .. బొమ్మ బ్లాక్ బస్టరేనా..!
6
0
OG Movie First Review: OG మూవీ ఫస్ట్ రివ్యూ .. బొమ్మ బ్లాక్ బస్టరేనా..!
Vivo T4x 5G: రూ.7 వేల లోపే వీవో T4x 5G మొబైల్‌.. ఫ్లిప్‌కార్ట్ బిగ్‌ బిలియన్స్‌ డేస్‌ బంఫర్‌ ఆఫర్!
6
Vivo T4X
Vivo T4x 5G: రూ.7 వేల లోపే వీవో T4x 5G మొబైల్‌.. ఫ్లిప్‌కార్ట్ బిగ్‌ బిలియన్స్‌ డేస్‌ బంఫర్‌ ఆఫర్!
Realme P3X 5G: రూ.2,999కే ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో realme P3x 5G మొబైల్.. ఛాన్స్‌ అస్సలు మిస్‌ అవ్వొద్దు!
6
Poco M7 Plus 5G
Realme P3X 5G: రూ.2,999కే ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో realme P3x 5G మొబైల్.. ఛాన్స్‌ అస్సలు మిస్‌ అవ్వొద్దు!
500 Rupees Note: రూ.500 నోట్లపై కేంద్రం నిషేధం? పీఐబీ కుండబద్ధలు కొట్టే నిజం చెప్పింది!
8
500 Rupees note
500 Rupees Note: రూ.500 నోట్లపై కేంద్రం నిషేధం? పీఐబీ కుండబద్ధలు కొట్టే నిజం చెప్పింది!
OG Movie Review: పవన్‌ కల్యాణ్‌కు భారీ హిట్టు.. ఫ్యాన్స్‌కు పండగే! ఓజీ ట్విటర్‌ రివ్యూ

 OG Movie Review: రాజకీయాల్లో బిజీగా ఉన్నా కూడా నటుడిగా పవన్ కల్యాణ్ కొనసాగుతూ అప్పుడప్పుడు సినిమాలు చేస్తున్నాడు. ఇటీవల హరిహర వీరమల్లుతో భారీ దెబ్బ తిన్న పవన్‌ కల్యాణ్‌ ఇప్పుడు సుజిత్‌ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘ఓజీ’తో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చాడు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రీమియర్‌ షోలు నడవడంతో ఓజీ సినిమా ఎలా ఉందనే వార్త బయటకు వచ్చేసింది. వీరమల్లు నుంచి తేరుకున్నట్టేనని.. పవన్‌ ఫ్యాన్స్‌కు పండుగేనని అర్థమవుతోంది.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Top 10 Costly Sarees: పండుగల వేళ.. ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఖరీదైన టాప్‌-10 చీరలు ఇవే!

సాహో సినిమాతో పర్వాలేదనిపించిన సుజిత్‌ 'ఓజీ'గా పవన్‌ కల్యాణ్‌తో సినిమా తీశాడు. షూటింగ్‌కు సమయం పట్టినా విడుదలకు ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా థియేటర్‌లకు వదిలారు. 24వ తేదీ రాత్రి నుంచి స్పెషల్ ప్రీమియర్స్ వేశారు. సినిమా చూసిన వారంతా ట్విటర్‌లో రివ్యూ పెడుతున్నారు. దాదాపుగా అందరూ సినిమా బాగుందనే చెబుతున్నారు. ఇప్పటివరకైతే ఫస్టాఫ్‌ అదిరిపోయిందని పోస్టులు చేస్తున్నారు.

Also Read: Govt Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు భారీ షాక్‌.. పీఆర్‌సీ, ఐఆర్‌ లేనట్లే?

ప్రియాంక అరుల్‌ మోహన్‌ అందంగా.. శ్రియ శరణ్‌ మళ్లీ తెలుగులో రీఎంట్రీ హిట్‌తో ఇచ్చిందని నెటిజన్లు చెబుతున్నారు. ఇక థమన్‌ మ్యూజిక్‌కు పేరు పెట్టనవసరం లేదు కొన్ని కాపీల విషయంలో తప్ప. బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌ మ్యూజిక్‌ అదరగొట్టాడని థమన్‌పై ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. పవన్‌ కల్యాణ్‌కు పవర్‌ ప్యాక్డ్‌ సినిమా సుజిత్‌ ఇచ్చాడని పవన్‌ అభిమానులు చెబుతున్నారు. ఈ సందర్భంగా సుజిత్‌ను అభినందిస్తున్నారు.

Also Read: ZEE Telugu Achievers Awards: జీ తెలుగు అచీవర్స్‌ అవార్డులు లైవ్‌ అప్‌డేట్స్‌.. చేరుకుంటున్న అతిథులు

ఈ సినిమాలో పాత పవన్ కల్యాణ్ కనిపించాడని డైలాగులను బట్టి అభిమానులు చెబుతున్నారు. 'నా కొడకల్లారా తలలు జాగ్రత్త' అంటూ పవన్ వార్నింగ్‌ వైరల్‌గా మారింది. ‘ఓజీ’కి సెన్సార్ బోర్డు ఏ సర్టిఫికెట్ జారీ చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఈ సినిమాలో పవన్ కల్యాణ్ డాన్‌గా కనిపించాడని.. ముంబై మాఫియా నేపథ్యంలో ఈ సినిమా ఉందని సోషల్‌ మీడియాలో కొందరు స్టోరీ చెబుతున్నారు. పవన్ పాత్ర అభిమానులతో పాటు సగటు ప్రేక్షకుడికి ఆకట్టుకున్నట్టు ఉందని పోస్టులు పెడుతున్నారు.

'పవర్‌ ప్యాక్డ్‌, 2025 ఉత్తమ మాస్‌ థ్రిలర్‌. ఇది పవన్‌ కల్యాణ్‌కు గొప్ప పునరాగమనం. ఇమ్రాన్‌ హష్మీపైనే అందరి దృష్టి. ఏమున్నాడు అతడు. అద్భుతమైన డైలాగులతోపాటు స్క్రీన్‌ ప్లే కట్టిపడేస్తోంది. చివరి 20 నిమిషాలు అదుర్స్‌. పైసా వసూల్‌ సినిమా' అని సినీ విమర్శకుడు ఉమైర్‌ సంధు పోస్టు చేశాడు.

'బాబోయ్‌ ఇంటర్‌వెల్‌లో మీరు సీట్లో కూర్చోలేరు. అరాచకం' ఓ నెటిజన్‌ కామెంట్‌ చేశాడు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

OG Movie Reviewpawan kalyansujeethOG first ReviewTollywood

Trending News