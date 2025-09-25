OG Movie Review: రాజకీయాల్లో బిజీగా ఉన్నా కూడా నటుడిగా పవన్ కల్యాణ్ కొనసాగుతూ అప్పుడప్పుడు సినిమాలు చేస్తున్నాడు. ఇటీవల హరిహర వీరమల్లుతో భారీ దెబ్బ తిన్న పవన్ కల్యాణ్ ఇప్పుడు సుజిత్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘ఓజీ’తో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చాడు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రీమియర్ షోలు నడవడంతో ఓజీ సినిమా ఎలా ఉందనే వార్త బయటకు వచ్చేసింది. వీరమల్లు నుంచి తేరుకున్నట్టేనని.. పవన్ ఫ్యాన్స్కు పండుగేనని అర్థమవుతోంది.
సాహో సినిమాతో పర్వాలేదనిపించిన సుజిత్ 'ఓజీ'గా పవన్ కల్యాణ్తో సినిమా తీశాడు. షూటింగ్కు సమయం పట్టినా విడుదలకు ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా థియేటర్లకు వదిలారు. 24వ తేదీ రాత్రి నుంచి స్పెషల్ ప్రీమియర్స్ వేశారు. సినిమా చూసిన వారంతా ట్విటర్లో రివ్యూ పెడుతున్నారు. దాదాపుగా అందరూ సినిమా బాగుందనే చెబుతున్నారు. ఇప్పటివరకైతే ఫస్టాఫ్ అదిరిపోయిందని పోస్టులు చేస్తున్నారు.
ప్రియాంక అరుల్ మోహన్ అందంగా.. శ్రియ శరణ్ మళ్లీ తెలుగులో రీఎంట్రీ హిట్తో ఇచ్చిందని నెటిజన్లు చెబుతున్నారు. ఇక థమన్ మ్యూజిక్కు పేరు పెట్టనవసరం లేదు కొన్ని కాపీల విషయంలో తప్ప. బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ అదరగొట్టాడని థమన్పై ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. పవన్ కల్యాణ్కు పవర్ ప్యాక్డ్ సినిమా సుజిత్ ఇచ్చాడని పవన్ అభిమానులు చెబుతున్నారు. ఈ సందర్భంగా సుజిత్ను అభినందిస్తున్నారు.
ఈ సినిమాలో పాత పవన్ కల్యాణ్ కనిపించాడని డైలాగులను బట్టి అభిమానులు చెబుతున్నారు. 'నా కొడకల్లారా తలలు జాగ్రత్త' అంటూ పవన్ వార్నింగ్ వైరల్గా మారింది. ‘ఓజీ’కి సెన్సార్ బోర్డు ఏ సర్టిఫికెట్ జారీ చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఈ సినిమాలో పవన్ కల్యాణ్ డాన్గా కనిపించాడని.. ముంబై మాఫియా నేపథ్యంలో ఈ సినిమా ఉందని సోషల్ మీడియాలో కొందరు స్టోరీ చెబుతున్నారు. పవన్ పాత్ర అభిమానులతో పాటు సగటు ప్రేక్షకుడికి ఆకట్టుకున్నట్టు ఉందని పోస్టులు పెడుతున్నారు.
'పవర్ ప్యాక్డ్, 2025 ఉత్తమ మాస్ థ్రిలర్. ఇది పవన్ కల్యాణ్కు గొప్ప పునరాగమనం. ఇమ్రాన్ హష్మీపైనే అందరి దృష్టి. ఏమున్నాడు అతడు. అద్భుతమైన డైలాగులతోపాటు స్క్రీన్ ప్లే కట్టిపడేస్తోంది. చివరి 20 నిమిషాలు అదుర్స్. పైసా వసూల్ సినిమా' అని సినీ విమర్శకుడు ఉమైర్ సంధు పోస్టు చేశాడు.
'బాబోయ్ ఇంటర్వెల్లో మీరు సీట్లో కూర్చోలేరు. అరాచకం' ఓ నెటిజన్ కామెంట్ చేశాడు.
