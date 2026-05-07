OG Part 2 Shooting Update: నేచురల్ స్టార్ నాని అభిమానులకు ఇప్పుడు 'ఓజీ' డైరెక్టర్ సుదీప్ ఝలక్ ఇచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. హీరో నాని - సుజీత్ కాంబినేషన్లో అనౌన్స్ అయిన మోస్ట్ అవేటెడ్ మూవీ 'బ్లడీ రోమియో' షూటింగ్ వాయిదా పడింది. ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల దృష్ట్యా ఈ ప్రాజెక్ట్ పట్టాలెక్కడానికి మరికొంత సమయం పట్టేలా ఉంది.
వాయిదాకు కారణం ఏంటి?
ప్రస్తుతం హీరో నాని శ్రీకాంత్ ఓదెల దర్శకత్వంలో "ది పారడైజ్" అనే భారీ యాక్షన్ డ్రామాలో నటిస్తున్నారు. 'దసరా' వంటి బ్లాక్ బస్టర్ తర్వాత వస్తున్న ఈ చిత్రంపై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. క్వాలిటీ విషయంలో మేకర్స్ ఎక్కడా వెనక్కి తగ్గడం లేదు. మొదట 2026 వేసవిలో విడుదల చేయాలనుకున్నారు. కానీ, తాజా సమాచారం ప్రకారం ఈ సినిమా 2026 ఆగస్టు 21కి వాయిదా పడింది. నాని తన పూర్తి కాల్షీట్లను "ది పారడైజ్" సినిమాకే కేటాయించాల్సి రావడంతో, సుజీత్ సినిమా ఆలస్యమైంది.
'OG 2'పై ఫోకస్
'బ్లడీ రోమియో' షూటింగ్ ప్రారంభానికి 2026 ఆఖరు లేదా 2027 ప్రథమార్థం వరకు సమయం పట్టే అవకాశం ఉంది. దీనితో దర్శకుడు సుజీత్ ఖాళీగా ఉండకుండా తన తదుపరి భారీ ప్రాజెక్ట్ పనుల్లో నిమగ్నమయ్యారు. పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ మోస్ట్ అవేటెడ్ ఫిలిం 'OG' సీక్వెల్కు సంబంధించిన స్క్రిప్ట్ వర్క్ను సుజీత్ వేగవంతం చేశారని తెలుస్తోంది. 'OG' సినిమాపై ఉన్న క్రేజ్ను దృష్టిలో పెట్టుకుని, సీక్వెల్ను మరింత పవర్ఫుల్ యాక్షన్ ఎలిమెంట్స్తో రూపొందిస్తున్నారు.
పవన్ కళ్యాణ్ ప్రాజెక్ట్ పనులు పూర్తి చేస్తూనే, నాని డేట్స్ దగ్గరకి వచ్చినప్పుడు 'బ్లడీ రోమియో'ను పట్టాలెక్కించేలా సుజీత్ ప్లాన్ చేసుకున్నాడు. మొత్తానికి నాని లైనప్లో మార్పులు జరగడం వల్ల 'బ్లడీ రోమియో' కోసం ఫ్యాన్స్ మరికొన్నాళ్లు నిరీక్షించక తప్పదు. అయితే, 'ది పారడైజ్' నుంచి వస్తున్న అప్డేట్స్ నాని అభిమానుల్లో ఉత్సాహాన్ని నింపుతున్నాయి. నాని కెరీర్లోనే ఇది అత్యంత భారీ బడ్జెట్ చిత్రంగా నిలవబోతోంది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook