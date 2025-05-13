OG: పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానులకు గూస్ బంప్స్ తెప్పించే అప్ డేట్.. ఓజీ పై బిగ్ అప్ డేట్..

OG Movie Update: పవన్ కళ్యాణ్ ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఫుల్ బిజీ అయ్యారు. ఇంత బిజీ షెడ్యూల్లో కూడా పవన్ కళ్యాన్ తాను ఒప్పుకున్న సినిమాలను పూర్తి చేసే పనిలో పడ్డాడు. ఇప్పటికే ఈయన హీరోగా ‘హరిహర వీరమల్లు’ సినిమా రెండు భాగాలుగా రాబోతుంది. తాజాగా ‘హరి హర వీరమల్లు’ సినిమా ఫస్ట్ పార్ట్ కు సంబంధించిన షూటింగ్ పూర్తైయింది. దీంతో త్వరలో ఈ సినిమా రిలీజ్ డేట్ ను అనౌన్స్ చేయనున్నారు.
మరోవైపు హరి హర వీరమల్లు రెండో పార్ట్ కూడా త్వరలో పూర్తి చేయనున్నారు. ఆ సినిమా కాకుండా సుజిత్ దర్శకత్వంలో ‘ఓజీ’ సినిమా చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే పవన్ కళ్యాణ్ ఈ సినిమాకు సంబంధించిన షూటింగ్ దాదాపు పూర్తి చేశారు. మరో 30 రోజులు డేట్స్ ఇస్తే ఈ మూవీ షూటింగ్ పూర్తవుతోంది. తాజాగా పవన్ కళ్యాణ్ ఈ సినిమా షూటింగ్ ను పూర్తి చేయనున్నారు. మరో వారంలో ఈ సినిమా షూటింగ్ లో పవన్ జాయిన్ కానున్నారు. హీరో, విలన్ మధ్య సన్నివేశాలతో ఈ సినిమా షూటింగ్ పూర్తి కానుంది.
ఈ సినిమా షూటింగ్ ను పూర్తి చేసి త్వరలో రిలీజ్ డేట్ ను అనౌన్స్ చేయనున్నారు. దీంతో పాటు పవన్ కళ్యాణ్.. హరీష్ శంకర్ దర్శకత్వంలో ‘ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్’ సినిమాను పూర్తి చేయనున్నారు. మొత్తంగా పవన్ కళ్యాణ్ ఓ వైపు రాజకీయాలు చేస్తూనే నెలలో 10 నుంచి 15 రోజులు పాటు సినిమా షూటింగ్ లకు కేటాయించనున్నారు. దీంతో ఇప్పటికే ఒప్పుకున్న సినిమాలు..సగంలో ఉన్న సినిమాలు పూర్తి చేసి పూర్తిగా సినిమాలపైనే దృష్టి కేంద్రీకరించబోతున్నట్టు సమాచారం.
