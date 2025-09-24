English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

OG Premiere Show Ticket Booking: పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్, డీవీవీ ఎంటర్‌టైన్మెంట్స్ కు తెలంగాణ హైకోర్టు షాక్ ఇచ్చింది. 'OG' సినిమా కోసం ప్రీమియర్స్ టికెట్ ధరలు పెంచుతూ తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇచ్చిన ఉత్తర్వులను రాష్ట్ర ఉన్నత న్యాయస్థానం సస్పెండ్ చేసింది. మరికొన్ని గంటల్లో సినిమా విడుదల కానున్న సందర్భంలో ఇప్పుడు హైకోర్టు ఇచ్చిన ఆదేశాల కారణంగా సినిమా ప్రదర్శన పట్ల అనుమానాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Sep 24, 2025, 03:53 PM IST

OG Ticket Price: పవన్ కల్యాణ్ OG సినిమాకి షాక్..టికెట్ రేట్లపై హైకోర్టులో ఎదురుదెబ్బ..!

OG Premiere Show Ticket Booking: పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్, డీవీవీ ఎంటర్‌టైన్మెంట్స్ కు తెలంగాణ హైకోర్టు షాక్ ఇచ్చింది. 'OG' సినిమా కోసం ప్రీమియర్స్ టికెట్ ధరలు పెంచుతూ తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇచ్చిన ఉత్తర్వులను రాష్ట్ర ఉన్నత న్యాయస్థానం సస్పెండ్ చేసింది. మరికొన్ని గంటల్లో సినిమా విడుదల కానున్న సందర్భంలో ఇప్పుడు హైకోర్టు ఇచ్చిన ఆదేశాల కారణంగా సినిమా ప్రదర్శన పట్ల అనుమానాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి. సినిమా టికెట్లను భారీగా పెంచి ప్రీమియర్ షోలు నిర్వహిస్తున్న కారణంగా హైకోర్టు దీనిపై స్పందించింది. బెన్‌ఫిట్ షో టికెట్ ధరలు పెంచేందుకు వీలు లేదని న్యాయస్థానం స్పష్టం చేసింది. ఈ మేరకు జస్టిస్ ఎన్వీ శ్రవణ్ కుమార్ ఈ విధంగా ఆదేశాలు జారీ చేశారు.

తెలంగాణ హైకోర్టు ఆదేశాలతో 'ఓజీ' సినిమాకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం బెనిఫిట్ షో టికెట్ల రేట్లను పెంచుతూ ఇచ్చిన మెమోను ఇప్పుడూ సస్పెండ్ చేసినట్లు అయ్యింది. అయితే ఇప్పటికే చాలా మంది ఫ్యాన్స్ టికెట్లు కొనుగోలు చేయగా.. దానిపై ఎలాంటి క్లారిటీ లేదు. వారికి డబ్బు రీఫండ్ చేయాలా.. లేదా ఇప్పటి నుంచి టికెట్లు బుక్ చేసుకునే వారికి కొత్తగా జారీ చేసిన ఆదేశాలు వర్తిస్తాయా అనేది తెలియాల్సి ఉంది. ఈరోజు (సెప్టెంబరు 24) రాత్రి నుంచే ఈ సినిమా బెన్‌ఫిట్ షోలు మొదలు కానున్న తరుణంలో టికెట్ల కొన్న వారిలో సందిగ్ధం నెలకొంది. కేవలం టికెట్ రేట్లపైనే సస్పెన్షన్ వర్తిస్తుందా? లేదా సినిమా ప్రీమియర్స్ పై కూడా సస్పెన్షన్ ఉందా అనేది మరికొద్ది గంటల్లో తెలిసిపోతుంది. 

ప్రముఖ దర్శకుడు సుజీత్ డైరెక్షన్‌లో రూపొందిన ఈ చిత్రంలో పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్, ప్రియాంక అరుల్ మోహన్.. హీరో హీరోయిన్లుగా నటించారు. వీరితో పాటు బాలీవుడ్ నటుడు ఇమ్రాన్ హష్మి, ప్రకాష్ రాజ్, అర్జున్ దాస్, శ్రియా రెడ్డి, హరీష్, శుభలేఖ సుధాకర వంటి వారు కీలకపాత్రలు పోషించారు. ఈ చిత్రాన్ని డీవీవీ ఎంటర్‌టైన్మెంట్స్ పతాకంపై డీవీవీ దానయ్య, కల్యాణ్ దాసరి నిర్మించారు. తమన్ సంగీతాన్ని అందించారు. ఇప్పటికే ఈ సినిమాలోని సాంగ్స్, బ్యాగ్రౌండ్ మ్యూజిక్‌కు విపరీతమైన క్రేజ్ వచ్చింది. సెప్టెంబరు 24 రాత్రి నుంచి ఈ సినిమా ప్రీమియర్స్ ప్రారంభం కానున్నాయి. సెప్టెంబరు 25న ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.   

