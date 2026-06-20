OG Sequel Movie Producers: పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్, డైరెక్టర్ సుజిత్ కాంబినేషన్ లో వచ్చిన 'ఓజీ' (OG) ఓజాస్ గంభీర చిత్రం బాక్సాఫీసు వద్ద సృష్టించిన రికార్డులు అన్నీఇన్నీ కావు. ఇప్పుడు ఆ సినిమాకు సీక్వెల్ కోసం అభిమానులు ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ జోష్తో ఇప్పుడు అందరూ 'ఓజీ 2' కోసం భారీ అంచనాలే నెలకొన్నాయి. ఇదే విషయమై ఇటీవలే పవన్ కళ్యాణ్ టీమ్ ఇప్పటికే క్లారిటీ ఇచ్చేయగా.. ఇప్పుడు సీక్వెల్ తప్పక ఉంటుందని ఫ్యాన్స్ ఉబ్బితబ్బిబ్బై పోతున్నారు. తాజాగా ఈ ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన ఇంట్రెస్టింగ్ న్యూస్ సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతుంది.
నవంబర్ నుంచి షూటింగ్?
ప్రస్తుతం విదేశాల్లో ఉన్న డైరెక్టర్ సుజిత్ త్వరలోనే ఇండియాకు తిరిగి రానున్నారు. వచ్చిన వెంటనే పవన్ కళ్యాణ్ తో స్టోరీ సిట్టింగ్ వేసిన తర్వాత.. స్క్రిప్ట్ ఫైనల్ చేయనున్నారని టాక్ వినిపిస్తోంది. అంతా అనుకున్నట్టు జరిగితే సెప్టెంబర్లో సినిమాపై అధికారిక ప్రకటన ఇచ్చి.. నవంబర్ నుంచి రెగ్యులర్ షూటింగ్ మొదలుపెట్టేందుకు చిత్రబృందం ప్లాన్ చేస్తోంది.
చేతులు మారిన నిర్మాణ భాగస్వామ్యం..
అయితే ఈ ప్రాజెక్టును సంబంధించి ఫిలింనగర్లో ఒక షాకింగ్ రూమర్ వినిపిస్తోంది. 'ఓజీ' సినిమా మొదటి భాగాన్ని డీవీవీ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ పతాకంపై డీవీవీ దానయ్య నిర్మించగా.. ఇప్పుడు మరో టాలీవుడ్ బిగ్గెస్ట్ ప్రొడక్షన్ హౌస్ కూడా కలిసి ఈ సీక్వెల్ నిర్మించనుందని టాక్ వినిపిస్తోంది.
తాజాగా సమాచారం ప్రకారం.. పవన్ కళ్యాణ్ సొంత నిర్మాణ సంస్థ పవన్ కళ్యాణ్ క్రియేటివ్ వర్క్స్తో పాటు మరో టాప్ ప్రొడక్షన్ హౌస్ కూడా ఈ సినిమా నిర్మాణంలో భాగం కాబోతుందని వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. ఆ అగ్ర నిర్మాణ సంస్థ ఏదన్న విషయం ప్రస్తుతానికి సస్పెన్షన్ అయినప్పటికీ.. త్వరలోనే దీనిపై క్లారిటీ వచ్చే అవకాశం ఉంది.
పవన్ కళ్యాణ్ డైలాగ్స్, సుజిత్ తన అభిమాన నటుడ్ని స్క్రీన్పై ప్రజెంట్ చేసిన విధానం నెక్ట్స్ లెవల్ అని చెప్పాలి. ఇప్పుడు సీక్వెల్లో కూడా అంతకుమించిన ఎలివేషన్స్, ఇంటరెస్టింగ్ సీన్స్ ఇందులో ఉండబోతున్నాయని సమాచారం అందుతోంది. ఇంతటి భారీ అంచనాల మధ్య రాబోతున్న 'ఓజీ 2' సినిమాకు పవర్స్టార్, సుజిత్ కాంబో ఎలాంటి సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేస్తుందో చూడాలి.
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