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OG Sequel Movie: పవర్‌స్టార్ ఫ్యాన్స్‌కు షాకింగ్ న్యూస్..చేతులు మారిన 'ఓజీ 2' మూవీ..ఈసారి ఎవరంటే?

OG Sequel Movie Producers: పవర్‌స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా సుజిత్ డైరెక్షన్‌లో రూపొందిన చిత్రం 'ఓజీ'. ఈ చిత్రం విడుదలైన బాక్సాఫీసు వద్ద రికార్డులను సృష్టించిన సంగతి తెలిసిందే. ఇప్పుడు ఆ సినిమాకి సీక్వెల్‌ త్వరలోనే ప్రారంభం కానుంది. అయితే ఈ నేపథ్యంలో ఓ షాకింగ్ న్యూస్ టాలీవుడ్‌లో చర్చ జరుగుతోంది.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 20, 2026, 01:04 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 01:04 PM IST
OG Sequel Movie: పవర్‌స్టార్ ఫ్యాన్స్‌కు షాకింగ్ న్యూస్..చేతులు మారిన 'ఓజీ 2' మూవీ..ఈసారి ఎవరంటే?
Image Credit: Source: Google

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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పవర్‌స్టార్ ఫ్యాన్స్‌కు షాకింగ్ న్యూస్..చేతులు మారిన 'ఓజీ 2' మూవీ..ఈసారి ఎవరంటే?
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