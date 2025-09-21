OG Trailer: పవన్ 'OG' సినిమా ట్రైలర్ లీక్ అయ్యింది..పవన్ కల్యాణ్ ఏమన్నారంటే?

OG Trailer Pre Release Event: పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ ఫ్యాన్స్ ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న ఓజీ సినిమా ట్రైలర్ గురించి ప్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్లోనూ స్పష్టత రాలేదు. సాక్ష్యాత్తూ సినిమా హీరో పవన్ కల్యాణ్.. డైరెక్టర్ సుజీత్ను అదేశించారు. తన ఫ్యాన్స్ కోసం ట్రైలర్ తప్పనిసరిగా చూపించాలని ఆయన అన్నారు. అయితే ట్రైలర్ పూర్తి స్థాయిలో రెడీ కాలేదని దర్శకుడు బదులిచ్చాడు. కానీ, అందుకు సరేమిరా అన్న పవన్.. ట్రైలర్ ఎలా ఉంటే అలా చూపించాలని సూచించారు.
దీంతో హైదరాబాద్ లో జరిగిన ప్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్లో 'ఓజీ' మూవీ ట్రైలర్ను ఫ్యాన్స్ కోసం విడుదల చేశారు. అయితే ఈ ట్రైలర్ ను టీవీల్లో మాత్రం టెలికాస్ట్ చేయకపోవడం గమనార్హం. అయితే హైదరాబాద్ ప్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్లో ఉన్న ఫ్యాన్స్ కోసం ప్రత్యేకంగా ఈ ట్రైలర్ ను ప్రదర్శించినట్లు తెలుస్తోంది. అందుకు సంబంధించిన ట్రైలర్ విజువల్స్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
OG TRAILER FULL VIDEO 🤞LEAKED
Due to high demand Here's ur OG trailer #OGconcert #OGTrailer #TheyCallHimOG pic.twitter.com/sXRK6oyKYk
— 🦁Nellore Dhfm🔱 (@mb_devotee_145) September 21, 2025
కత్తితో ఎంట్రీ ఇచ్చిన పవన్ కల్యాణ్..
హైదరాబాద్లోని ఎల్బీ స్టేడియం వేదికగా "ఓజీ" ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ జరిగింది. మునుపెన్నడూ లేని విధంగా ఈ ఈవెంట్ కు పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ కత్తి(కాట్నా)తో సూపర్ ఎంట్రీ ఇచ్చారు. ఆయన లుక్, ఎంట్రీ ఫ్యాన్స్ని ఉర్రూతలూగించింది. సినిమాలో ఉపయోగించిన విచ్ఛుకత్తిలో ఫ్యాన్స్ కు అభివాదం చేశారు పవన్. దీంతో ఆయన ఫ్యాన్స్ సందడి మామూలుగా లేదు. ఫ్యాన్స్ వేసే విజిల్స్ సంబరాన్ని తలపించాయి. అయితే పవన్ కల్యాణ్ తన సినిమాల్లో ఇంతకు ముందు ఇలాంటి ప్రమోషన్స్ చేయలేదు. తొలిసారి పవన్ కల్యాణ్ ఇంతలా కనిపించడం వల్ల ఫ్యాన్స్ సంబరానికి అంతే లేకుండా పోయింది. జోరున వర్షంలో కూడా ఎలాంటి మ్యూజికల్ పెర్ఫార్మెన్స్ లేకుండా నటీనటుల ప్రసంగం లేకుండా కేవలం హీరో పవన్ కల్యాణ్ కొద్దిసేపు స్పీచ్ తో ఈ కార్యక్రమం ముగిసింది. ఫ్యాన్స్ ఎంతో నిరాశ చెందారు.
స్టార్ డైరెక్టర్ సుజీత్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమాలో ప్రియాంక అరుళ్ మోహన్ కథానాయికగా నటించగా..తమన్ సంగీతాన్ని అందించారు. ఈ చిత్రం సెప్టెంబరు 25న ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఈ సినిమాపై మాత్రం పవన్ కల్యాణ్ ఫ్యాన్స్లో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.
